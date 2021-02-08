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У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

У Латвії заборонили телеканал

Національна рада щодо електронних ЗМІ (NEPLP) у понеділок вирішила на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - наголосив Аболіньш.

Влітку NEPLP констатувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі й почала процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як хейт-спіч. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом. У ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" у Латвії. Наприклад, у січні 2019 роки її заборонили на три місяці.

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Топ коментарі
+42
В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 1732
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08.02.2021 13:23
+29
Такую уету надо запрещать навсегда.
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08.02.2021 13:25
+28
Респект!... В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 5750
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08.02.2021 13:23
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В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 1732
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08.02.2021 13:23 Відповісти
Gut
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08.02.2021 13:23 Відповісти
А почему у нас не запрещают российские каналы?
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08.02.2021 15:01 Відповісти
Для цього треба заборонити тарілки, хто ж на це піде? Та й національної безпецi Німеччини ці кремлядські канали не загрожують,кому тут потрібні російськомовні пропагандони крім казадойчев? А ось німецька версія Раша тудей (RT) вже шість років не може отримати ліцензію на мовлення тут, а так хочуть курви !
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Какие ещё тарелки, в кабельное телевидение пускают (kartina.tv) ******* du selber, was du da *********?
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08.02.2021 16:13 Відповісти
Та хз, у мене ніколи не було телевізора тут. І взагалі пох
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08.02.2021 16:15 Відповісти
Ну да в принципе, я сам телевидение почти не смотрю. Всю информацию из инета черпаю. Но всё же, не люблю любые запреты. Я сам способен определять, что смотреть, а что нет.
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08.02.2021 16:21 Відповісти
Згоден, що що а інформацію зараз вибрати потрібного тобі формату не проблема взагалі
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08.02.2021 16:26 Відповісти
Респект!... В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 5750
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08.02.2021 13:23 Відповісти
Такую уету надо запрещать навсегда.
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08.02.2021 13:25 Відповісти
Фізично.
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08.02.2021 13:34 Відповісти
Я в Ютуб отправил жалобу на этот сливной бачок, а оно не отреагировало... А видос Навального с разговором с убийцей забанен...
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08.02.2021 13:27 Відповісти
получается ютуб тебя не слушается. Пожалуйся теперь на ютуб в фейсбук.
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08.02.2021 14:59 Відповісти
Лапоть, настрочи этот коммент в спортлото...
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08.02.2021 15:27 Відповісти
так рулят свои. у мене інколи таке відчуття,що ютуб ті скарги не отримує, а їх перехвачують кацапи.
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08.02.2021 19:19 Відповісти
Совверно. Это не СМИ, это оружие рашистов, из которого они расстреливают Запад.
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08.02.2021 13:28 Відповісти
Так всегда, если сам защищаешься, то и другие тебе помогут
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08.02.2021 13:29 Відповісти
пинают Рачку как хотят, биоматериал никаму не нужен, закапывают по месту абнаружения.
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08.02.2021 13:30 Відповісти
Тобто приклад України з блокування рашистських каналів отримав продовження.
Єдине питання- а що у них взагалі роблять рашистські канали?
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08.02.2021 13:33 Відповісти
в 2019 закрыли на 3 месяца, но потом ведь опять закрыли! и что это за 3 месяца - это очень мало.
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08.02.2021 16:59 Відповісти
но потом ведь опять ОТКРЫЛИ!
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08.02.2021 17:00 Відповісти
Скабеева видимо только проснулась-войска педирации не нужно вводить в Украину,они там постоянно находятся с 2014 года и никуда с тех пор не уходили.Нет, пардон с,многие уходили, грузом "200" и в большом количестве.
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08.02.2021 13:40 Відповісти
За ввод войск не закрыли.
Или за эти годы не рассмотрели?
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08.02.2021 13:43 Відповісти
Не только Зеленский запрещает каналы. Это европейский тренд. Выкусите ватники.
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08.02.2021 13:49 Відповісти
Зеленский запрещает каналы У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 9923
Скажи любитель боксу, що це надкушене може зробити, окрім, тупнути ніжкою та натравити бойову Мендельвошку?
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08.02.2021 15:00 Відповісти
закрыли сливной бачок и выгребную яму - кацапы в недоумении это же целый телеканал!
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08.02.2021 13:50 Відповісти
Спасибо, Латвия!
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08.02.2021 13:52 Відповісти
женю сына на латвийке !
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08.02.2021 13:54 Відповісти
Ну і молодці латиші!
А як там Георгія і Молдова, в них ********* такж гавкає?
Якщо так, то закрийте їх нахрін!
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08.02.2021 14:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.02.2021 14:19 Відповісти
Кто его вообще в Латвию пустил...или они на балтов боятся говно лить?
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08.02.2021 16:17 Відповісти
Respeckt !
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08.02.2021 16:29 Відповісти
Thorsten, не позорь своей грамматикой, пишется "Respekt"
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08.02.2021 17:07 Відповісти
Respekt. У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 4929
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08.02.2021 17:18 Відповісти
Не давно у нас объявился?
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08.02.2021 17:32 Відповісти
а сам недавно написать не можешь У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 7582
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08.02.2021 19:20 Відповісти
gut
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08.02.2021 17:15 Відповісти
Латвія перевела усі школи на державну мову, так русские клуши плачуть "немає вчителів, з педвузів раніше повиспускали молодняк, якості ніякої" виходить, що русские училки не змогли викладати математику, біологія ... державною мовою, тому повилітали.
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08.02.2021 19:24 Відповісти
У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 2589
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08.02.2021 22:00 Відповісти
 
 