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У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що проблеми з вакцинацією є не тільки в Україні, але і в Європейському Союзі.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу в Києві, відповідаючи на питання, чому в ЄС уже почалася масова вакцинація, а Україна обіцяє почати тільки в лютому.

"Тому що вони члени Європейського Союзу і, безумовно, спочатку поставляється вакцина країнам-членам ЄС, а потім члени Євросоюзу можуть вирішувати з ким вакциною поділитися. І у нас є домовленості з деякими країнами ЄС, які готові з нами поділитися", - сказав Кулеба.

Водночас від додав, що не у всіх членів ЄС вакцинація йде за планом і не всі отримують вакцину в достатній кількості. "Тому в питанні вакцинації відбувся глобальний збій, а не тільки в Україні", - додав Кулеба.

Читайте також: Україна активно готується до старту вакцинації, - Офіс президента
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Топ коментарі
+7
Збій почався у квітні 2019 року.
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08.02.2021 13:40
+7
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3497
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08.02.2021 13:55
+4
ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!!!
Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5945
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08.02.2021 13:43
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Та у світі давно вже якийсь "збій"- не здивували.
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08.02.2021 13:39 Відповісти
Збій почався у квітні 2019 року.
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08.02.2021 13:40 Відповісти
19 січня 2014.
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08.02.2021 13:48 Відповісти
Хроника одного президента
‎08.‎02.‎2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
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08.02.2021 14:06 Відповісти
Вас давно інопланетяни не викрадали?)))
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08.02.2021 14:11 Відповісти
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3497
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08.02.2021 13:55 Відповісти
-1.
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08.02.2021 14:51 Відповісти
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9202
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08.02.2021 14:52 Відповісти
кулєба-пустобрьох.
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08.02.2021 13:41 Відповісти
Сбой в поставках не равно "отсутствию поставок" вообще.
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08.02.2021 13:42 Відповісти
В Украине есть проблемы с ЗеВакцинацией или в Украине нет вообще вакцинации?
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08.02.2021 13:42 Відповісти
ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!!!
Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5945
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08.02.2021 13:43 Відповісти
и никаких "сбоев" у них НЕТ!!!
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08.02.2021 13:44 Відповісти
Начинает из далека, а как все начиналось безоблачно. Пора привыкнуть.
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08.02.2021 13:43 Відповісти
странное дело - вакцину ещё не привезли, а уже сбой.
это как? типа деньги распилили, а вакцину в очередной раз не купили?
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08.02.2021 13:44 Відповісти
А чё? Хорошее оправдание. У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7193
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08.02.2021 14:41 Відповісти
Я уже предвижу следующий сбой: когда выяснится, что в страну напёрли вакцины, а граждане не побежали, сломя голову, вакцинироваться и прийдётся Стёпе с Голубовской придумывать новые страшилки. А то они что-то притихли в последнее время. У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4198
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08.02.2021 13:45 Відповісти
У нас сбоя не было, если что. У нас просто нихрена не делали пол года, а занимались великим крадивництвом.
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08.02.2021 13:46 Відповісти
може це і на краще
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08.02.2021 13:46 Відповісти
"Потому что они члены Европейского Союза и, безусловно, сначала поставляется вакцина странам-членам ЕС, а затем члены Евросоюза могут решать с кем вакциной поделиться.... Израиль значит тоже член ЕС? И Молдова тоже?... человек, устроивший тяжелейшее дтп с собственным сыном и не понесший наказание, не может занимать такую должность и уж тем более нести такую чушь от имени государства.
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08.02.2021 13:46 Відповісти
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9675
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08.02.2021 13:47 Відповісти
Це де теж дурки позакривали?
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08.02.2021 13:56 Відповісти
Гарантія 100%. У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4044
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08.02.2021 13:56 Відповісти
Кулеба: "Все п...расы и я - как все!"
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08.02.2021 13:49 Відповісти
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 531
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08.02.2021 13:52 Відповісти
без преувеличений, пожалуйста. Слово "глобальный" здесь неуместно.
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08.02.2021 13:53 Відповісти
Сбой в головах зедебилов от их тупости и жадности.Почему нет сбоя в Молдове и да же в Албании,где вакцинация идет уже с декабря 2020 года?
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08.02.2021 13:59 Відповісти
Как красиво завернул, пытаясь дать понять, что Украину опять послали на...й с поставками вакцин
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08.02.2021 14:01 Відповісти
У вас сбой в кукушке с рождения.
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08.02.2021 14:15 Відповісти
о глобальном сбое в ЕС, глаголит министр глобальной украинской катастрофы
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08.02.2021 14:23 Відповісти
"В магазині перебої з продуктами? Нема туалетного паперу?..." - "Каверзи мериканців...". "Імперілізьм заважає...".
Кулеба, проблема не в "вакцинації"... проблема в відсутності програми вакцинації в Україні... Пандемія уже рік, а у вас "НІ ХРЄНА" немає!!!
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08.02.2021 14:28 Відповісти
В Украине ещё более, менее, а у остальных вообще завал.
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08.02.2021 14:44 Відповісти
Ну, вы поняли.
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
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08.02.2021 14:50 Відповісти
Сбои с вакцинацией есть конечно же, в основном с поставками,но ведь вы даже еще и не начинали. Этот ******* Степанов сначала просрал подготовку ко второй волне короны, сейчас полностью провалил начало вакцинации. Есть еще какая то страна в мире, кроме нескольких африканских стран, где еще не начали вакцинацию?
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08.02.2021 15:10 Відповісти
 
 