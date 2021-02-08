У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що проблеми з вакцинацією є не тільки в Україні, але і в Європейському Союзі.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу в Києві, відповідаючи на питання, чому в ЄС уже почалася масова вакцинація, а Україна обіцяє почати тільки в лютому.

"Тому що вони члени Європейського Союзу і, безумовно, спочатку поставляється вакцина країнам-членам ЄС, а потім члени Євросоюзу можуть вирішувати з ким вакциною поділитися. І у нас є домовленості з деякими країнами ЄС, які готові з нами поділитися", - сказав Кулеба.

Водночас від додав, що не у всіх членів ЄС вакцинація йде за планом і не всі отримують вакцину в достатній кількості. "Тому в питанні вакцинації відбувся глобальний збій, а не тільки в Україні", - додав Кулеба.

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