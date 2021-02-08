У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба
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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що проблеми з вакцинацією є не тільки в Україні, але і в Європейському Союзі.
Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу в Києві, відповідаючи на питання, чому в ЄС уже почалася масова вакцинація, а Україна обіцяє почати тільки в лютому.
"Тому що вони члени Європейського Союзу і, безумовно, спочатку поставляється вакцина країнам-членам ЄС, а потім члени Євросоюзу можуть вирішувати з ким вакциною поділитися. І у нас є домовленості з деякими країнами ЄС, які готові з нами поділитися", - сказав Кулеба.
Водночас від додав, що не у всіх членів ЄС вакцинація йде за планом і не всі отримують вакцину в достатній кількості. "Тому в питанні вакцинації відбувся глобальний збій, а не тільки в Україні", - додав Кулеба.
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08.02.2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
это как? типа деньги распилили, а вакцину в очередной раз не купили?
Кулеба, проблема не в "вакцинації"... проблема в відсутності програми вакцинації в Україні... Пандемія уже рік, а у вас "НІ ХРЄНА" немає!!!