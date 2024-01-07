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прогноз (286) Україна (5215) снігопад (397) Діденко Наталка (12)

Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

9 лютого циклон принесе мінливу погоду з опадами, а у вихідні вдарять морози до -25.

Як інформує Цензор.НЕТ, найближчої доби погода в Україні погіршиться. За словами синоптика Наталії Діденко, "Прогноз погоди зараз складати - явно непроста робота. Серія циклонів, які проносяться над Україною, сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів в Криму, штормовий вітер, ожеледь, хуртовини... Словом, треба призупинитися, а то вийде мало не весь список зимових і весняних атмосферних явищ".

Завтра, 9 лютого, циклон з атмосферними фронтами продовжить впливати на погоду в Україні. Найближчої ночі опади охоплять більшість областей України.

Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу 01

Найбільша їх ймовірність - на сході, в північно-східних областях і в Дніпропетровській області. Опади шарами розподіляться з півночі на південь - сніг, потім мокрий сніг, потім крижаний дощ і дощ.

У горах - небезпека сходження лавин.

Також читайте: Через негоду Київ скували затори (оновлено). КАРТА

Нічна температура буде -6-13 градусів, а ось удень 8 лютого очікується:

  • в північних областях України -5-9 градусів, холодніше;
  • в західних областях -1-4, на Волині та Рівненщині до -7 градусів, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5 градусів;
  • в центральних областях +1 +4 градуси, на Полтавщині до -2 градусів;
  • у східних областях на Луганщині та Донеччині +3 +6 градусів, у Харківській області близько нуля;
  • в південній частині +5 +10, в Криму до +13 +15 градусів.

Вітер в Україні буде віяти зі сходу, буде поривчастим, некомфортним.

У Києві найближчої ночі буде йти сніг, затримається, з періодами, до ранку. Вдень у вівторок опади ослабнуть і припиняться. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі до -10 градусів, вдень очікується -2-5 градусів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся. ФОТОрепортаж

За даними синоптиків, із вихідних в Україну прийде чергова порція серйозних морозів: до -20, і -25 градусів.
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Топ коментарі
+7
на гіляку таких синоптиків...
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08.02.2021 13:52
+6
Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 6672
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08.02.2021 14:15
+5
какие 5-10 плюс на юге? у нас в Одессе 25 ДТП из за гололеда температура МИНУСОВАЯ 2-4 А ВЕТЕР КОМФОРТНОСТЬ ВСЕ 8-10 мороза по сути.... морось изморось ветер немного сыпет а пишут ливень??!! капец...
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08.02.2021 14:09
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на гіляку таких синоптиків...
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08.02.2021 13:52 Відповісти
какие 5-10 плюс на юге? у нас в Одессе 25 ДТП из за гололеда температура МИНУСОВАЯ 2-4 А ВЕТЕР КОМФОРТНОСТЬ ВСЕ 8-10 мороза по сути.... морось изморось ветер немного сыпет а пишут ливень??!! капец...
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08.02.2021 14:09 Відповісти
Прекрати истерику, уже +2, а вечером +6 будет. Дороги чистые. А то что большинство полоумных на летней резине, так причем здесь синоптики?
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08.02.2021 14:28 Відповісти
Что вы врете!!! В Киеве -10С, ветер 22 км/ч, по ощущениям -18С. На дорогах скользко и заторы везде. Плюс метель почти весь день.
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08.02.2021 14:50 Відповісти
Это вы кому написали?
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08.02.2021 15:39 Відповісти
дороги - это хорошо...
НО вся (вся!!!) пешеходная часть превратилась в сплошной каток.
ПАТАМУШТА:снег- оттепель-снег с дождем ночью - мороз - дождь
Выходила из дома , держась за ... кусты, оградки, бордюрчики ( когда совсем уж невезло,... не везло, просто тащило под ветром и собственным весом)
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08.02.2021 15:09 Відповісти
А нехрен ходить, ездить нужно...
Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 217
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08.02.2021 15:40 Відповісти
На лисапете?ОК! ВЫ будете впереди) Нет(((((((((((((((((((((((
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Ладно, я сяду у вас велосипед на раму, ВПЕРЕДИ, как вы и желаете))))))))))))))))))))
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08.02.2021 17:04 Відповісти
К вечеру плюс, ночью плюс, завтра +9 - стекут тротуары.
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08.02.2021 15:45 Відповісти
А межкварталка? Стекаем в забитую дождевую... и радуемся, особенно , вдохнув возле "Таврии" на пл. НезалежностІ
Реальный адрес и СУПЕР реальный вонь!!!
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08.02.2021 16:14 Відповісти
Згоден, бо через них клятих все снігом засипало.
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08.02.2021 19:24 Відповісти
Главное что нашли интересное решение и снизили тарифы в два раза. А то так был бы щас газ по 14 грн за куб Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 9561
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08.02.2021 13:54 Відповісти
Так потому и снизили что пошли морозы. не ценой за куб, так ценой за количество кубов свое возьмут..
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08.02.2021 15:35 Відповісти
погода КАПЕЦ !!! -8 и что то на провода , забор , деревья НАМЕРЗАЕТ (((( что за ХРЕНЬ ??? переживаю чтоб с ПРОВОДАМИ ничего не случилось (((( погода как КЛИМАТИЧЕСКОЕ чьето оружие !!!! хотя и так знаю чьё (((( я давно подозревал ....
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08.02.2021 13:57 Відповісти
Климатическое оружие: 5G и рептилоиды с чипами от Билла Гетса
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08.02.2021 14:03 Відповісти
главное, чтобы в селе был 4G гинтернет от зеленой чумы Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 3233 Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 3233 Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 3233
и все будет карашьо Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 4865
мороз не страшен Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 2391
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08.02.2021 14:13 Відповісти
У нас зараз -5. Вночі припорошило землю 2-3 см. І ніякої катаклізми поки що нема. На завтра обіцяють вдень +3.
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08.02.2021 14:12 Відповісти
у нас це ?????
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08.02.2021 14:33 Відповісти
На деревне у дедушки... (Чехов-с)
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08.02.2021 15:37 Відповісти
Ніхто вам нічего нє должен, будете мати -25 з хуртовиною!
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08.02.2021 19:27 Відповісти
Ось я тобі завтра напишу яка у нас погода якщо тут з"явишся.
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08.02.2021 19:37 Відповісти
На Поліссі -10, і мете... За ніч накидало, мінімум, 15 см.
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09.02.2021 06:28 Відповісти
Карочє, ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія.
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08.02.2021 14:07 Відповісти
И где те великие предсказатели, которые выли, что зимы в Украине больше не будет? Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 6881
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08.02.2021 14:10 Відповісти
На бункере
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08.02.2021 14:12 Відповісти
Та скільки тієї зими? Сентяп, октяп, тяп-тяп і май. Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 2229
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 6672
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08.02.2021 14:15 Відповісти
Вообще-то завтра рабочий день, а таке еще 2 недели холода и плохой погоды впереди. Что вы предлагаете? Может местным властям, в частности Киева, постараться и постоянно чистить и посыпать хотя бы основные дороги и мосты!!! для проезда машин и уменьшения ДТП?!!!
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08.02.2021 14:45 Відповісти
***
Уночі снігів доволі
Вкрили землю й шлях...
Спотикається на полі
Місяць лютий по грудках.

І тому такий він гнівний,
Дме із вітром крижаним.
А хурделеця нерівно
Засипає слід за ним.

Сипле сніг товстий мов килим,
Щоб за лютим із дібров
Тим рипучим снігом білим
Березень блукав, не йшов.

(Михайло Литвинець)
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08.02.2021 14:55 Відповісти
Виноградов, Закарпатье +9 и дождь целый день.
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08.02.2021 14:59 Відповісти
Трохи в тему і не в тему. Підскажіть хороший метеосайт з радаром (картою). Перебрав чимало, але може є кращі. Дякую. Як не мені, то комусь згодиться.
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08.02.2021 14:59 Відповісти
Посмотрите такой:
https://www.ventusky.com/kiev
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08.02.2021 15:04 Відповісти
Попробуй РП-5. Там карти нема, але "брешуть" менше, ніж "Гісметео" чи телевізор. А з метеокартою товариш казав, що є якийсь, "бориспольський", однак, там картина трошки в іншому ракурсі - прив"язка до висот і до аеропортів - треба самому собі, роздивившись ту карту, прогноз для себе складать, прив"язуючись до своєї місцевості...
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09.02.2021 06:37 Відповісти
Як на сайті знайомств синоптик заповнював анкету:
;Член 13 см. по відчуттям як 17, місцями як 20;. Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 9921
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08.02.2021 15:19 Відповісти
НЕ в бровь, а в глаз!
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08.02.2021 15:32 Відповісти
РАДУЄ ЩО У КАЦАПІВ ХОЛОДНІШЕ У ДВА РАЗИ Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 2518
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08.02.2021 21:17 Відповісти
Запорожье t-6C снега около 2см.про какую непогоду они пишут?
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08.02.2021 21:22 Відповісти
Умань - 10с снега 30см
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08.02.2021 21:30 Відповісти
http://ibigdan.com/2021/02/08/cogorich-lyutij-rozlyutitsya-ne-na-zhart/

Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 19
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08.02.2021 21:39 Відповісти
Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 7992
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08.02.2021 21:40 Відповісти
Сочувствую))
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09.02.2021 00:40 Відповісти
 
 