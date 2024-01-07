Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу
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9 лютого циклон принесе мінливу погоду з опадами, а у вихідні вдарять морози до -25.
Як інформує Цензор.НЕТ, найближчої доби погода в Україні погіршиться. За словами синоптика Наталії Діденко, "Прогноз погоди зараз складати - явно непроста робота. Серія циклонів, які проносяться над Україною, сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів в Криму, штормовий вітер, ожеледь, хуртовини... Словом, треба призупинитися, а то вийде мало не весь список зимових і весняних атмосферних явищ".
Завтра, 9 лютого, циклон з атмосферними фронтами продовжить впливати на погоду в Україні. Найближчої ночі опади охоплять більшість областей України.
Найбільша їх ймовірність - на сході, в північно-східних областях і в Дніпропетровській області. Опади шарами розподіляться з півночі на південь - сніг, потім мокрий сніг, потім крижаний дощ і дощ.
У горах - небезпека сходження лавин.
Нічна температура буде -6-13 градусів, а ось удень 8 лютого очікується:
- в північних областях України -5-9 градусів, холодніше;
- в західних областях -1-4, на Волині та Рівненщині до -7 градусів, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5 градусів;
- в центральних областях +1 +4 градуси, на Полтавщині до -2 градусів;
- у східних областях на Луганщині та Донеччині +3 +6 градусів, у Харківській області близько нуля;
- в південній частині +5 +10, в Криму до +13 +15 градусів.
Вітер в Україні буде віяти зі сходу, буде поривчастим, некомфортним.
У Києві найближчої ночі буде йти сніг, затримається, з періодами, до ранку. Вдень у вівторок опади ослабнуть і припиняться. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі до -10 градусів, вдень очікується -2-5 градусів.
За даними синоптиків, із вихідних в Україну прийде чергова порція серйозних морозів: до -20, і -25 градусів.
Будь ласка, зачекайте...
НО вся (вся!!!) пешеходная часть превратилась в сплошной каток.
ПАТАМУШТА:снег- оттепель-снег с дождем ночью - мороз - дождь
Выходила из дома , держась за ... кусты, оградки, бордюрчики ( когда совсем уж невезло,... не везло, просто тащило под ветром и собственным весом)
Реальный адрес и СУПЕР реальный вонь!!!
и все будет карашьо
мороз не страшен
Уночі снігів доволі
Вкрили землю й шлях...
Спотикається на полі
Місяць лютий по грудках.
І тому такий він гнівний,
Дме із вітром крижаним.
А хурделеця нерівно
Засипає слід за ним.
Сипле сніг товстий мов килим,
Щоб за лютим із дібров
Тим рипучим снігом білим
Березень блукав, не йшов.
(Михайло Литвинець)
https://www.ventusky.com/kiev
;Член 13 см. по відчуттям як 17, місцями як 20;.