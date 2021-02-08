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Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня

Чоловік, який намагався скоїти самогубство в центрі Москви, помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Загиблий Віктор Руденко влаштував самоспалення на вулиці Велика Бронная біля метро "Тверська" вдень 31 січня. В цей час у Москві була акція опозиції на підтримку Олексія Навального.

Поліцейські і перехожі встигли збити полум'я, після чого чоловіка з сильними опіками тіла доставили в лікарню. За даними телеграм-каналу 112, Руденко так і не прийшов до тями після спроби самогубства.

У поліції заявляли, що загиблий вирішив накласти на себе руки через шахраїв, які здійснювали замах на його квартиру.

Також дивіться: 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода". ФОТО

Джерело "Интерфаксу" повідомляло, що у Руденка розвинулася параноя і він спостерігався в психоневрологічному диспансері.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Який курва в тому сенс ?? Краще б спалив нах пару омонівців то був би то реально сенс
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08.02.2021 14:05
+3
Все бы кацапы самосожлись бы Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 4860
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08.02.2021 13:55
+3
Это ж каким нужно быть типилом шоб умереть за навального Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 8920 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2515 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2461
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08.02.2021 13:56
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Все бы кацапы самосожлись бы Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 4860
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08.02.2021 13:55 Відповісти
Это ж каким нужно быть типилом шоб умереть за навального Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 8920 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2515 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2461
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08.02.2021 13:56 Відповісти
Вони за двадцять два роки, нікого іншого 5ажаль не знають. Бо інших, або вбили, або посадили, або вислали (емігрували) з росії. Я навіть і не уявляю, як цей бісів совок, імперію з цих дибілів вичавити.
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08.02.2021 21:42 Відповісти
Во во... Как там у вас говориться? Хвора людина? Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня - Цензор.НЕТ 2643
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08.02.2021 21:56 Відповісти
жарналистку из Коза пресс Ирину Славину все помнят которую до сожжения довела мусорня???... так вот к её дочери пришли э-шники и сказали что её мать была склонна к суициду и попросили не продолжать дело матери (издание Коза Пресс) которое продолжала вести её дочь... и все утерлись.... нет общества в расеи холуи да присмыкатели трусливые!.......
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08.02.2021 14:03 Відповісти
У нас своя доморощенная б...дь (с соответствующим именем Снежана) заявляла о высокой суицидальной готовности "рагулей", имея в виду всех протестующих и воюющих.
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08.02.2021 17:28 Відповісти
Який курва в тому сенс ?? Краще б спалив нах пару омонівців то був би то реально сенс
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08.02.2021 14:05 Відповісти
Жаль что подобная тактика не используется их военными. Это могло бы очень сильно подорвать моральных дух врага...
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08.02.2021 14:09 Відповісти
У себя сплошное говно,а лезут к другм.Российская армия (которую не звали) мешает строить дорогу в АхырБахе(Конец Смотрящего=Карабах) из Агдама в одноименные СУЗЫ(сжигал Искандер Магедонский)=Шуш=Шуша=УШ ЯША-Дух(Сознание)Живи.Перевод с индопэриджанского.Так же мешают флаг повесить в "Деревне императора Ганория(Кровей муж)" =Ган(Хан)Кэнди,котор.прев .Кремль в степанокерт(степан шаумян руков.большевиков войска вместе с пришлыми с дашнаками устроили резню местному нас. в Баку в 1918г.)
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08.02.2021 14:14 Відповісти
ну кацапы даже и здесь "ниучомнивинаватые" Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня - Цензор.НЕТ 8601
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08.02.2021 14:18 Відповісти
долго промучился... Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня - Цензор.НЕТ 838
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08.02.2021 14:53 Відповісти
Пох.
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08.02.2021 14:58 Відповісти
 
 