УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12068 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 485 21
НАТО (5151) ПДЧ (102) Кулеба Дмитро (3184)

Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна хотіла би бачити, що НАТО також щось робить для членства країни в Альянсі.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми йдемо своїм шляхом Євроатлантичної інтеграції. У 2008 році нам була дана чітка, викладена на папері обіцянка, що ми будемо членами НАТО. Була дана чітка вказівка міністром закордонних справ НАТО напрацювати надання Україні Плану дій щодо членства. Відтоді ми багато рухаємося, завдяки системній роботі віцепрем’єра сьогодні на уряді був ухвалений проєкт указу президента про національну програму. Ми хочемо від НАТО теж бачити розвиток їхньої позиції. Ми вдячні за те, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, але все-таки це питання лежить поза межами рішення в Бухаресті. 13 років пройшло, тому виникає питання: чому, де рух вперед?", - сказав Кулеба

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО в 2021 році.

Читайте: У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
И это говорит министр иностранных .дел.Кто в НАТО ,хочет Украина или НАТО.Какие они должны сделать шаги?
показати весь коментар
08.02.2021 14:04
+3
При ЗЕзагляданні ***** вглаз ніякої НАТИ не буде.
показати весь коментар
08.02.2021 14:04
+3
Кулеба чирикает, а решает обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
показати весь коментар
08.02.2021 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При ЗЕзагляданні ***** вглаз ніякої НАТИ не буде.
показати весь коментар
08.02.2021 14:04 Відповісти
И это говорит министр иностранных .дел.Кто в НАТО ,хочет Украина или НАТО.Какие они должны сделать шаги?
показати весь коментар
08.02.2021 14:04 Відповісти
хотя бы обнадежить нас,что когда-то Украина будет в НАТО и уже сможет не опасаться "зеленых человечков" на своей территории
показати весь коментар
08.02.2021 17:39 Відповісти
какие проблемы, постройте базу НАТО в Мариуполе и Харькове, проведите совместные учения с Б-52 , где то посредине, под Донецком, делайте же что нибудь, ЗЕвездуны !!!
показати весь коментар
08.02.2021 14:09 Відповісти
земутанти одержали інструкції від ***** "как діктавать условія НАТО...?
показати весь коментар
08.02.2021 14:12 Відповісти
"...Украина хотела бы видеть, что НАТО также что-то делает для членства страны в Альянсе".

Кулеба, это войска НАТО должны повесить на Майдане таких, как Дерьмак, а таких, как Зеля, отправить на Ростов, или всё-таки надо самим украинцам это сделать, чтобы нас хотели видеть в НАТО? Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции - Цензор.НЕТ 419
показати весь коментар
08.02.2021 14:14 Відповісти
КулЁба и сегодня главный на цензоре? )
показати весь коментар
08.02.2021 14:16 Відповісти
Кулеба чирикает, а решает обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
показати весь коментар
08.02.2021 14:19 Відповісти
кулеба, степашка и пр. слюги - это нихеранеделатели, тосковеды - улыбаторы и озвучиватели хотелок
показати весь коментар
08.02.2021 14:21 Відповісти
Нужно работать не только по НАТО, но и по статусу особого союзника США.
показати весь коментар
08.02.2021 14:25 Відповісти
поэтому НАТО вопрошает : к Кулебам украинским почему, где движение вперед? Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции - Цензор.НЕТ 8353
показати весь коментар
08.02.2021 14:30 Відповісти
Не, ну ни фига себе закидоны! А вы уже кар-кар-каррупцию победили? Как и судебную систему?
показати весь коментар
08.02.2021 14:57 Відповісти
Що ти мелеш! Альянс ще у 2008 році сказав, що потрібно??? В архіві заблукав?
показати весь коментар
08.02.2021 14:58 Відповісти
Раньше наш Министр иностранных дел как-то поадекватней выглядел, имхо. Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції - Цензор.НЕТ 9432
показати весь коментар
08.02.2021 15:00 Відповісти
Прорвало - Байден с Блинкином Ермаку рот прикрыли, а у это теперь недержание и несеееет!
показати весь коментар
08.02.2021 18:21 Відповісти
Зачем НАТО этот геморрой?
показати весь коментар
08.02.2021 15:06 Відповісти
ответ простой: чтоб обрубить ***** щупальца!
Украина может стать форпостом НАТО против империи зла ********
показати весь коментар
08.02.2021 17:42 Відповісти
В современном мире щупальца рубят экономически.
Форпосты у НАТО уже есть, Прибалтика, Польша, Турция ...
Украина (для НАТО) больше выгодна как территория для боевых действий (если дойдет) против РФ.
показати весь коментар
09.02.2021 09:02 Відповісти
тем лучше: когда империя зла ******** будет уничтожена-планета Земля станет намного чище и безопаснее и все Человечество вздохнет с облегчением!
показати весь коментар
09.02.2021 17:30 Відповісти
готов сдать в аренду свой участок в Николаеве для базы НАТО-бесплатно ! Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції - Цензор.НЕТ 6326
показати весь коментар
08.02.2021 17:43 Відповісти
 
 