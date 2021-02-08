УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
597 4
карантин (16095) Івано-Франківська область (724) Денис Шмигаль (2710) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Шмигаль про епідемситуацію з COVID-19 в Україні: є регіони з помірним рівнем захворюваності, але є і спалахи

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Шмигаль про епідемситуацію з COVID-19 в Україні: є регіони з помірним рівнем захворюваності, але є і спалахи

Епідемічна ситуація в областях України різна. Є регіони, де рівень захворюваності на коронавірус помірний, проте є і спалахи.

Про це сьогодні в ході традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОФісу президента.

"Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, яка спостерігалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області", - повідомив глава уряду.

У зв'язку з цим, за його словами, розглядається можливість повернення до адаптивного карантину.

"Адаптивний карантин означає умовний поділ України на зелену, жовту, помаранчеву зони, і за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони", - зазначив Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чмогаль мабуть скоро шмигоне на растов або в тель-авів...
показати весь коментар
08.02.2021 14:15 Відповісти
шмигаль-дуркувате ссучене бидло.
показати весь коментар
08.02.2021 14:29 Відповісти
tZE
Хроника одного президента
‎08.‎02.‎2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
показати весь коментар
08.02.2021 14:37 Відповісти
 
 