УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12068 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 300 16
Латвія (866) пропаганда (2571) канал (94) Кулеба Дмитро (3184)

Правильний, зважений крок, - Кулеба про заборону телеканалу "Росія РТР" у Латвії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правильний, зважений крок, - Кулеба про заборону телеканалу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає рішення влади Латвії заборонити телеканал "Росія РТР" за мову ненависті щодо України.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Правильний, зважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - зазначив він.

Також читайте: Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Спасибо Латвия!
показати весь коментар
08.02.2021 14:23
+13
хунта ставить лайк!
показати весь коментар
08.02.2021 14:24
+9
Не розумію, я чому лапті в нєдоумєнії і вважають цей крок не дружнім ?
показати весь коментар
08.02.2021 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не розумію, я чому лапті в нєдоумєнії і вважають цей крок не дружнім ?
показати весь коментар
08.02.2021 14:22 Відповісти
А я не розумію, як у Латвіі цю помийку досi дозволяли транслювати?
показати весь коментар
08.02.2021 21:43 Відповісти
Спасибо Латвия!
показати весь коментар
08.02.2021 14:23 Відповісти
хунта ставить лайк!
показати весь коментар
08.02.2021 14:24 Відповісти
решение властей Латвии должно быть поддержано правительствами всех цивилизованных стран с запретом трансляции рашистских пропагандистских каналов, пора вводить официальное понятие "рашизм" для запрета его всемирного распространения !
показати весь коментар
08.02.2021 14:26 Відповісти
кулєба, а імпорт е\енергії з наросії-це який шаг?
показати весь коментар
08.02.2021 14:28 Відповісти


Вал Мишель



Пропагандоны нашли в квартире, в которой жил Навальный в Берлине, два дивана и кофемашину. Я не понимаю, на что рассчитывает политик, наслаждающийся такой бесстыдной роскошью, бросая вызов Владимиру Владимировичу с прицепом СКИФ.
показати весь коментар
08.02.2021 14:30 Відповісти
два дивана и кофемашина должны отвлечь внимание от ржавеющего прицепа "скиф" в геленджике !
показати весь коментар
08.02.2021 14:45 Відповісти
ВатаТВ должны быть признаны преступной организацией по ВСЕМУ МИРУ !!! Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала "Россия РТР" в Латвии - Цензор.НЕТ 3273
показати весь коментар
08.02.2021 14:35 Відповісти
Закрыли явно из-за "тошниловки" Соловьева, врачи предупреждают ,что ее вредно смотреть и у тех кто там бывает сильно падает рейтинг.Когда каналы ТВ в рекламе показывают что в 23ч.будет тошниловка все запоминают, чтоб в это время гомно не смотреть.Соловьевы,Симоняны и др. вечный мусор должны валить из Москвы.
показати весь коментар
08.02.2021 14:40 Відповісти
бо в декого є не тільки яйця, але і совість! і це не про нашу владу, на жаль
показати весь коментар
08.02.2021 14:40 Відповісти
Поучи их, поучи.
показати весь коментар
08.02.2021 14:42 Відповісти
Лучше взять пример и закрыть пропагандистскую кацапопомойку канал НАШ.
показати весь коментар
08.02.2021 14:43 Відповісти
умело маскирующийся "Интер" - тоже должен быть обречён на забвение, доманского ждёт билет до орла и вокзал с чебуреками !
показати весь коментар
08.02.2021 14:47 Відповісти
Druzi.
показати весь коментар
08.02.2021 16:24 Відповісти
 
 