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Правильний, зважений крок, - Кулеба про заборону телеканалу "Росія РТР" у Латвії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає рішення влади Латвії заборонити телеканал "Росія РТР" за мову ненависті щодо України.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Правильний, зважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Антон Чигур
показати весь коментар08.02.2021 14:23
+13 Артм Воронцов
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+9 экзорцист
показати весь коментар08.02.2021 14:22
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Вал Мишель
Пропагандоны нашли в квартире, в которой жил Навальный в Берлине, два дивана и кофемашину. Я не понимаю, на что рассчитывает политик, наслаждающийся такой бесстыдной роскошью, бросая вызов Владимиру Владимировичу с прицепом СКИФ.