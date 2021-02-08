Правильний, зважений крок, - Кулеба про заборону телеканалу "Росія РТР" у Латвії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає рішення влади Латвії заборонити телеканал "Росія РТР" за мову ненависті щодо України.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Правильний, зважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - зазначив він.

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