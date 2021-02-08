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Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення
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Через пошкодження тепломережі без опалення і гарячої води залишилися понад 80 будинків у центрі Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську державну адміністрацію, аварія сталася близько 2.00 понеділка, 8 лютого, на вул.Лаврська, 13.
Було виявлено експлуатаційне пошкодження трубопроводу, через що без опалення і гарячого водопостачання залишилися 86 житлових будинків. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.
Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (в 1987 р.).
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар08.02.2021 14:32
+3 Sergei Kovalenko
показати весь коментар08.02.2021 14:31
+3 Антип61
показати весь коментар08.02.2021 14:51
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Істото, про які "розвалини " ти базікаєш? Де ти їх у тому районі знайшов? Ти сам звідки?
Разрешите людям отключаться от вашего пещерного центральноо "теплоснабжения".
Квартиры - частная собственность, мы сами знаем, когда включать тепло,
и какой интенсивнсти - с этого и начнётся реальная экономия.