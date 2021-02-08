Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення

Через пошкодження тепломережі без опалення і гарячої води залишилися понад 80 будинків у центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську державну адміністрацію, аварія сталася близько 2.00 понеділка, 8 лютого, на вул.Лаврська, 13.

Було виявлено експлуатаційне пошкодження трубопроводу, через що без опалення і гарячого водопостачання залишилися 86 житлових будинків. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (в 1987 р.).

Також дивіться: Через негоду Київ скували затори (оновлено). КАРТА