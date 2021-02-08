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аварія (461) Київ (13851) тепломережа (72)

Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення

Через пошкодження тепломережі без опалення і гарячої води залишилися понад 80 будинків у центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську державну адміністрацію, аварія сталася близько 2.00 понеділка, 8 лютого, на вул.Лаврська, 13.

Було виявлено експлуатаційне пошкодження трубопроводу, через що без опалення і гарячого водопостачання залишилися 86 житлових будинків. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (в 1987 р.).

Також дивіться: Через негоду Київ скували затори (оновлено). КАРТА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Набудували хмарочосів, ось котельні і давлять щоб випхати теплоносій на таку висоту, а комунікації на такий тиск не розраховані, та ще і старі.
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08.02.2021 14:32
+3
Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 2467
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08.02.2021 14:31
+3
Дайте ремонтникам еще 100 дней!
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08.02.2021 14:51
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Элитная недвижимость, с видом на Лавру... а коммуникации «устают» так же как и не у элитной. Это называется - гадить там где живёшь!
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08.02.2021 14:29 Відповісти
Елитная недвижимость может быть только в елитный районах. А посмотрите на тот Печерск зайдя в любой двор не с фасадной стороны блевать хочется. Кажется что там до сих пор монголотатары в развалинах живут
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08.02.2021 14:37 Відповісти
Хіба ти та інші чушки к@цапські там живуть?
Істото, про які "розвалини " ти базікаєш? Де ти їх у тому районі знайшов? Ти сам звідки?
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08.02.2021 15:10 Відповісти
....начинается (((((( надо СПЕШИТЬ , впереди неделя холода ((((
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08.02.2021 14:29 Відповісти
Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 2467
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08.02.2021 14:31 Відповісти
Набудували хмарочосів, ось котельні і давлять щоб випхати теплоносій на таку висоту, а комунікації на такий тиск не розраховані, та ще і старі.
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08.02.2021 14:32 Відповісти
Киев занял первое место в Европе по количеству небоскребов( домов выше 12 этажей)
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08.02.2021 14:43 Відповісти
Та это ерунда ,сколько той зимы осталось ... Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 341
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08.02.2021 14:33 Відповісти
Как вам европейский Киев, Илон маск?
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08.02.2021 14:35 Відповісти
Так ****/й у рідні азійські міста на росії.
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08.02.2021 15:13 Відповісти
ща на БОЛОТАХ заквакают (((((
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08.02.2021 14:36 Відповісти
Выше тебя уже заквакал Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 4641
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08.02.2021 14:44 Відповісти
я их ЗНАЮ как облупленных ))))
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08.02.2021 14:46 Відповісти
Дайте ремонтникам еще 100 дней!
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08.02.2021 14:51 Відповісти
Показово, що аварія сталася біля цитаделі московського сатанату.
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Не можете обогревать - не мучайте трубы.
Разрешите людям отключаться от вашего пещерного центральноо "теплоснабжения".
Квартиры - частная собственность, мы сами знаем, когда включать тепло,
и какой интенсивнсти - с этого и начнётся реальная экономия.
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08.02.2021 15:30 Відповісти
 
 