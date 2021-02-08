Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зараз президент США Джо Байден не планує подорожі в жодну з країн через зайнятість боротьбою з пандемією.
Про це сказала під час брифінгу тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Президент Байден щойно вступив у свої права та обов’язки і зараз він дуже зосереджений на подоланні коронавірусу в США. Тому питання розкладу його подорожей, не лише в Україну, а й усі країни, на цей час ще не розроблено", - сказала Квін.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Байден зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком денним, тому Україна буде шукати дату контакту.
Топ коментарі
+7 jklpqrs
показати весь коментар08.02.2021 14:30
+7 Oljik
показати весь коментар08.02.2021 14:36
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.02.2021 14:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Потом, правда, спешно всё закрыла, но ведь папочки-то остались, в любой день можно возобновить расследование.
Вот приедет этот гражданин в Украину, а его на цугундер и прямо в печерский суд, пусть знает, как в наши дела вмешиваться.
Их бы всех, во главе с их зевовой, на приём к психиатру, чтобы оценить адекватность, а не в руководство государством.
Но что поделать, мудрому нариду таких захотелось во власть привести.
Зато не Порошенко!
А якщо мудрий нарід вибере Бойка чи Медведчука на виборах, то й взагалі болт покладе на зустрічі з нашими президентами.