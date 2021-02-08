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Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані

Зараз президент США Джо Байден не планує подорожі в жодну з країн через зайнятість боротьбою з пандемією.

Про це сказала під час брифінгу тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент Байден щойно вступив у свої права та обов’язки і зараз він дуже зосереджений на подоланні коронавірусу в США. Тому питання розкладу його подорожей, не лише в Україну, а й усі країни, на цей час ще не розроблено", - сказала Квін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Байден зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком денним, тому Україна буде шукати дату контакту.

Також читайте: Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Идите своей дорогой, г-н Зеленский, пожалуйста. Это перевод.
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08.02.2021 14:30
+7
Просто у Буби дохріна вільного часу, не те що у якогось БайденаКвин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 3777
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08.02.2021 14:36
+7
Тут є й інша трактвка. Байден дає Зєлєнскому підказку, чим би тй май займатися. Але тупо у треба казати прямо: займися справою, а не чухнею.
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08.02.2021 14:48
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Просто у Буби дохріна вільного часу, не те що у якогось БайденаКвин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 3777
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08.02.2021 14:36 Відповісти
Тут є й інша трактвка. Байден дає Зєлєнскому підказку, чим би тй май займатися. Але тупо у треба казати прямо: займися справою, а не чухнею.
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08.02.2021 14:48 Відповісти
Идите своей дорогой, г-н Зеленский, пожалуйста. Это перевод.
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08.02.2021 14:30 Відповісти
в переводе с дипломатического - "пнх, вова, играй на рояле дальше со своим генпрокурором"
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08.02.2021 14:30 Відповісти
Вова, все что нужно будет делать тебе передадут, встречаться не обязательно...
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08.02.2021 14:30 Відповісти
А шо у нас есть на Байдена ? Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 5790
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08.02.2021 14:33 Відповісти
Ничего. А от Байдена еще меньше.
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08.02.2021 14:34 Відповісти
Ничего ,ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ ... Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 5167
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08.02.2021 14:37 Відповісти
Уот Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 4398
Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 1018
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08.02.2021 15:48 Відповісти
Как это шо у нас есть на Байдена! Мадама зевовина прпокурорша открывала аж целое криминальное дело на гражданина Байдена за вмешательство в дела Украины. И даже умудрилась еще чего-то на него открыть на второй день после его инаугурации. Во мы какие крутые.
Потом, правда, спешно всё закрыла, но ведь папочки-то остались, в любой день можно возобновить расследование.
Вот приедет этот гражданин в Украину, а его на цугундер и прямо в печерский суд, пусть знает, как в наши дела вмешиваться.
Их бы всех, во главе с их зевовой, на приём к психиатру, чтобы оценить адекватность, а не в руководство государством.
Но что поделать, мудрому нариду таких захотелось во власть привести.
Зато не Порошенко!
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08.02.2021 18:35 Відповісти
Брезгуют серьёзные люди пианистом -четыреждыуклонистом. Буратиной вора Коломойского.
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08.02.2021 14:33 Відповісти
Вони в штатах Коломойськог чекають, а не буратину.
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08.02.2021 17:21 Відповісти
Да мог бы и заскочить на денек, вроде он там в мобильной группе, прикидается валенком.
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08.02.2021 14:40 Відповісти
Може, буки заб'ють лінію на випадок, який станеться раніше: 1)Порох на рандеву в Овальному кабінеті чи 2)Байден зніме трубку телефону з дзвінком від Зе?
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08.02.2021 14:41 Відповісти
Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 1316 Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 1316 Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 1316
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08.02.2021 14:42 Відповісти
ну вот...вот как быть дипломатом и соответствовать...а был бы простыми парнем с подворотни как кое-хто....ой не понравился бы тогда кое-кому ответ ))))) (и бульба с носа)))))))
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08.02.2021 14:43 Відповісти
таки хлопнули крышкой от рояля Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 9825
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08.02.2021 14:46 Відповісти
Йой!
Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 7873
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08.02.2021 22:11 Відповісти
А кто запрещал звонки, видеоконференции? Зе не в почете?
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08.02.2021 14:46 Відповісти
Іншими слова: Зелена Шмаркля, грай піструном на піаніні, тебе у Вашінгтоні не чекають
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08.02.2021 14:47 Відповісти
Щоб ти розумів, зеленський, манюсінький вірус важливіший, аніж ти. Хоча і ти теж не дуже великий.
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08.02.2021 14:54 Відповісти
Фуфло... Конечно, Вова нужен Байдену, как зайцу стопсигнал. Но у Байдена более серьезные проблемы, чем рядовая вирусная инфекция, - у него прогресирующий старческий маразм, он уже людей из своего ближнего окружения узнает с трудом...
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08.02.2021 14:55 Відповісти
Ти за своего родимого деда Кабаева лучше переживай.
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08.02.2021 15:26 Відповісти
А ты, дурачек, своих родственников с моими не путай. И чтобы было всем понятно, уточни, за кого ты так сердечный мазу тянешь? За Вовочку или за Байдена?
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08.02.2021 15:31 Відповісти
Скажіть, у вас їсти медичне утворення, щоб на серйозних заснуваннях таке стверджувати? Ви принаймні робили Байдену вимір артеріального чавлення або тин крові з відня, які є качаном діагностики, не розмовляючи про томографію?
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08.02.2021 15:57 Відповісти
Если этот мелкий клоун так жаждет встречи, пускай сам приезжает. И попытает удачи у туалета.
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08.02.2021 15:02 Відповісти
Хоть бы позвонил кто-нибудь. Да хоть Псаки. Зеленский совсем от тоски позеленел.
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08.02.2021 15:05 Відповісти
дипломатичною мовою це означає приблизно таке: клоун, іди в сраку!
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08.02.2021 15:11 Відповісти
Ось так діє КЕРІВНИК країни. А наш, на жаль, під час локдауну на лижі став. Та фоточки в ФБ.
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08.02.2021 15:13 Відповісти
Квін ще 4 роки буде цю відмазку про Байдена клеїти.
А якщо мудрий нарід вибере Бойка чи Медведчука на виборах, то й взагалі болт покладе на зустрічі з нашими президентами.
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08.02.2021 15:33 Відповісти
шо закрыл каналы ( это надо было давно сделать) и всё? уже можно себя чувствовать победителем? все должны кланятся и кричать молодец , а Байден и остальные наперебой звать зельца в гости? гарантик , а дальше? кто мертвечуку козью морду сделает а рабиновичу лапти сплетет? кто лугандон освобождать будет? а крым? такое впечатление что каналы это был пик твоей анти рашмстской деятельности, а дальше сцыкотка одолела! так и будешь тянуть изо всех сил (как сбитый пилот на дымящемся самолете на аэродром) до конца каденции вешая лохогоям лапшу на уши?
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08.02.2021 15:53 Відповісти
 
 