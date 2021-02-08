У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації

Глава представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер розповіла, які ризики в собі несе повільна вакцинація від коронавірусу в Україні. Щеплення мають початися з наступного тижня.

Про це вона розповіла в ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мені здається, що тут є декілька ризиків. По-перше, ми говорили про питання довіри. Якщо вакцинація не буде проводитися оперативно, і люди помітять, що погана організація, розподіл не спрацьовує, то це вплине негативно на їхню довіру до кампанії, яку проводить уряд", - сказала Сільвандер.

Вона підкреслила, що з іншого боку будуть певні політично чутливі моменти, не лише всередині України, а й у сусідніх країнах.

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"Тому що можуть бути побажання закрити кордони, особливо країни ЄС, які є сусідками України. Це впливатиме на торгівлю, на наукові обміни тощо... Ефект вакцини не буде тривати завжди, і треба буде думати вже про другу хвилю вакцинації", - зазначила глава представництва.