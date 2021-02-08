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У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації

Глава представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер розповіла, які ризики в собі несе повільна вакцинація від коронавірусу в Україні. Щеплення мають початися з наступного тижня.

Про це вона розповіла в ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мені здається, що тут є декілька ризиків. По-перше, ми говорили про питання довіри. Якщо вакцинація не буде проводитися оперативно, і люди помітять, що погана організація, розподіл не спрацьовує, то це вплине негативно на їхню довіру до кампанії, яку проводить уряд", - сказала Сільвандер.

Вона підкреслила, що з іншого боку будуть певні політично чутливі моменти, не лише всередині України, а й у сусідніх країнах.

Також дивіться: Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри. ВІДЕО

"Тому що можуть бути побажання закрити кордони, особливо країни ЄС, які є сусідками України. Це впливатиме на торгівлю, на наукові обміни тощо... Ефект вакцини не буде тривати завжди, і треба буде думати вже про другу хвилю вакцинації", - зазначила глава представництва.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 4368
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08.02.2021 14:46
+3
Я буду вакцинуватись Модерною.
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08.02.2021 14:45
+2
это как с тарифами. Сначала нашли интересное решение, а потом его протеряли)))
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08.02.2021 14:49
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В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 3654
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08.02.2021 14:45 Відповісти
Я буду вакцинуватись Модерною.
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08.02.2021 14:45 Відповісти
А разве есть выбор?
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08.02.2021 14:54 Відповісти
Вибір завжди є. В нас ПОКИ демократична держава, це моє бажання як громадянина держави, а ці клоуни повинні забезпечити його виконання. Ще побачимо чим вони будуть вакцинуватись.
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08.02.2021 14:58 Відповісти
Эт да, но настраивайся на китайскую. Но за деньги конечно можно и выбирать...
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08.02.2021 15:03 Відповісти
Буду вакцинуватись Модерною.
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Кстати по поводу вакцЫнации: Отели и курорты могли бы вакцЫнировать своих гостей. Это ж коммерческая бимба, не знаю как еще никто не додумался. Таким образом поток туристов можно поднять до небес. Прямо готовый стартап. Токо вакцЫну осталось достать В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 4175 укол входит в стоимость путевки
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08.02.2021 15:10 Відповісти
Вакцинируются только слабаки )
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08.02.2021 15:27 Відповісти
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 4368
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08.02.2021 14:46 Відповісти
это как с тарифами. Сначала нашли интересное решение, а потом его протеряли)))
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08.02.2021 14:49 Відповісти
Осенью ожидается третья волна.
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08.02.2021 14:48 Відповісти
Сразу видно что люди не слушают Степанова....
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08.02.2021 14:49 Відповісти
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 331
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08.02.2021 14:49 Відповісти
У каждого минуса есть и плюс.Вдруг группа ученых США докажет,что это просто рукотворный супергрип,но всеже грип.Они сильно работают (и в судах скоро будут).
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08.02.2021 14:51 Відповісти
Тогда они окажутся простыми лохами...
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08.02.2021 14:57 Відповісти
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 9576
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08.02.2021 15:05 Відповісти
Да не ................... они не понимают, мы лучшие во всем. Слушайте Вову, он только правду гонит.
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08.02.2021 14:51 Відповісти
Чем ответит чемпион мира по вакцинациям от ковида?
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08.02.2021 14:53 Відповісти
угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине.- Зеленскому и Мендель было не до вакцинации: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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08.02.2021 14:56 Відповісти
И для того чтобы "процесс" не прерывался, был объявлен карантин при отсутствии заболевших...
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08.02.2021 16:48 Відповісти
Зачем вообще вакцинироваться? Это что, типа новая мода? Телки губы накачивают, а эти вакцинируются? ))
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Юнисеф ещё к соплям не приплетали У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації - Цензор.НЕТ 922
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08.02.2021 15:50 Відповісти
Надо думать уже о второй волне вакцинации
У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації - Цензор.НЕТ 8650

Женщины уже в волейбол играют.
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08.02.2021 16:54 Відповісти
 
 