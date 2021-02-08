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Стан важкий, на ШВЛ: в лікарні Дніпра рятують 25-річного воїна, який зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі 6 лютого

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Стан важкий, на ШВЛ: в лікарні Дніпра рятують 25-річного воїна, який зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі 6 лютого

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова лікарі намагаються врятувати 25-річного хлопця, який зазнав мінно-вибухової травми 6 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Так, за словами лікаря, в суботу, 6 лютого, о 22:00 в лікарню ім.Мечникова був доставлений поранений Ілля. Йому 25 років, він родом з Нікополя.

"Зазнав поранення 6 лютого близько 17:00, обставини і місце поранення не уточнюються. Евакуйовано бортом з мобільного госпіталю.

Діагноз: мінно-вибухова травма. Струс головного мозку. Перелом стінок гайморових пазух. Переломи кісток лицьового черепа. Опіки обличчя і шиї другого Б ступеня, площею 8% поверхні тіла. Опіки верхніх дихальних шляхів. Численні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок. Закрита травма грудної клітини. Забій легень. Проникаючі поранення, чужорідні тіла лівого і правого ока. Оперований. Видалення осколків з очей. Стан залишається важким. На ШВЛ, медикаментозна седація", - написав він.

Читайте також: Воїни 28-ї ОМБр Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний загинули 6 лютого через підрив на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Нагадаємо, 6 лютого в районі Мар'їнки під час висунення на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Загинули старший солдат Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний. Третього військовослужбовця госпіталізували. Найімовірніше, саме його намагаються зараз врятувати в лікарні ім. Мечникова.

Стан важкий, на ШВЛ: в лікарні Дніпра рятують 25-річного воїна, який зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі 6 лютого 01
Стан важкий, на ШВЛ: в лікарні Дніпра рятують 25-річного воїна, який зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі 6 лютого 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Выздоравливай, воин. Держись.
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08.02.2021 15:19
+16
Дякую лікарям за їх працю,а ВОЇНУ швидкого одужання. Хай береже вас Господь.
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08.02.2021 15:19
+16
Тримайся, братику! Хай Бог допоможе!!!
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08.02.2021 15:25
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Выздоравливай, воин. Держись.
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08.02.2021 15:19 Відповісти
Держись герой, ещё не вся свинособачья мразь уничтожена
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08.02.2021 16:02 Відповісти
Його активна війна вже закінчилася, тепер він має жити назло ворогу і продовжувати боротьбу своїм життям.
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08.02.2021 16:48 Відповісти
Дякую лікарям за їх працю,а ВОЇНУ швидкого одужання. Хай береже вас Господь.
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08.02.2021 15:19 Відповісти
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 15:23 Відповісти
Тримайся, братику! Хай Бог допоможе!!!
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Боже, поможи
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08.02.2021 15:28 Відповісти
тримайся воїне!
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08.02.2021 15:32 Відповісти
Держись хлопче, держись. Живи на зло кацапам, а після одужання.... декілька кацапів.
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08.02.2021 16:09 Відповісти
Может Бубочке нужно еще раз заглянуть в шоколадный глаз *****!
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08.02.2021 16:43 Відповісти
Не заглянуть, а полизать!
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08.02.2021 19:49 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
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08.02.2021 18:33 Відповісти
Почему молчит зеПи@ор? Мир в глазах одного ублюдка и в голове другого?? Или дядя Джо ещё о наших раненых не знает?
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08.02.2021 19:48 Відповісти
Які важкі поранення... Господи.
Тримайся, Друже !
Одужуй !
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08.02.2021 20:58 Відповісти
Может и выживет.
Но реально - слепой, с ограниченностью вздоха (ожоги верхних дыхательных путей).
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08.02.2021 22:28 Відповісти
На подібні теми дуже боляче писати.
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09.02.2021 01:59 Відповісти
 
 