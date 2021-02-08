МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень

Міністерство охорони здоров'я має визначитися, чи вносити в план вакцинації зміни, щоби позачергово прищепити від коронавірусу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це Степанов повідомив на брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми допускали (щеплення перших осіб. - Ред) не поза чергою. Ми розглядаємо питання про внесення змін до Національного плану вакцинації. Там чітко визначено, хто саме може вакцинуватися. Припускаємо внесення змін саме для популяризації цієї кампанії, щоб показати безпеку цієї вакцини. Для цього потрібно, серед іншого, щоб у людей була довіра ... Ми і Володимир Олександрович не належимо до жодної групи ризику, тому припадаємо на п'ятий етап (вакцинації. - Ред.)", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для популяризації щеплень вакцинувати позачергово можуть також інших людей, які є "авторитетами в суспільстві".

"Тому ми цього тижня вже визначимося, за необхідності внесемо відповідні зміни з певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпеку вакцини ... Рішення кінцевого немає, і (воно. - Ред.) буде закріплено в нашій дорожній карті", - підсумував Степанов.

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