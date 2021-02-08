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МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень

Міністерство охорони здоров'я має визначитися, чи вносити в план вакцинації зміни, щоби позачергово прищепити від коронавірусу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це Степанов повідомив на брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми допускали (щеплення перших осіб. - Ред) не поза чергою. Ми розглядаємо питання про внесення змін до Національного плану вакцинації. Там чітко визначено, хто саме може вакцинуватися. Припускаємо внесення змін саме для популяризації цієї кампанії, щоб показати безпеку цієї вакцини. Для цього потрібно, серед іншого, щоб у людей була довіра ... Ми і Володимир Олександрович не належимо до жодної групи ризику, тому припадаємо на п'ятий етап (вакцинації. - Ред.)", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для популяризації щеплень вакцинувати позачергово можуть також інших людей, які є "авторитетами в суспільстві".

"Тому ми цього тижня вже визначимося, за необхідності внесемо відповідні зміни з певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпеку вакцини ... Рішення кінцевого немає, і (воно. - Ред.) буде закріплено в нашій дорожній карті", - підсумував Степанов.

Також читайте: Сподіваємося наздогнати темпи вакцинації інших країн, - заступник голови ОП Тимошенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4181 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 1671 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 9503
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08.02.2021 15:20
+9
каждому из єтих клоунов - по тройнгой дозе спутника5 и, для гарантии, китайским добавить))

но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
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08.02.2021 15:21
+7
Привейте их. И контрольную прививку сделайте им в
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4131
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08.02.2021 15:27
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это как Ленин на субботнике..."а где это моё надувное брёвнышко.."))
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08.02.2021 15:19 Відповісти
каждому из єтих клоунов - по тройнгой дозе спутника5 и, для гарантии, китайским добавить))

но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
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08.02.2021 15:21 Відповісти
очко,то жим- жим
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08.02.2021 20:45 Відповісти
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4181 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 1671 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 9503
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08.02.2021 15:20 Відповісти
А потом на опыты сдать!
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08.02.2021 16:15 Відповісти
Обовя'зково! Спутником V!
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08.02.2021 15:20 Відповісти
Краще "новичком"
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08.02.2021 15:49 Відповісти
Ага, їх уколять якісним Пфайзером, а наріду привезуть китайське лайно...
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08.02.2021 15:20 Відповісти
та хрен там. физраствором. бо переболели уже.
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08.02.2021 15:55 Відповісти
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5149
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08.02.2021 15:20 Відповісти
так же ж бубочка, типа, болела, а шмыгаль пфайзером нелегально ширнулся. или ти глюкозкой в попу кольнут для видосика?
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08.02.2021 15:20 Відповісти
его будет актер из мастер шефа колоть как абична\
МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 2385
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08.02.2021 16:27 Відповісти
під музику з шоу Бєні Хілла
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08.02.2021 16:58 Відповісти
Непонятно. как тройка воров и брехунов может что-то популяризовать. Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 2197
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08.02.2021 15:20 Відповісти
если человек переболел ковидом, то зачем его спешить вакцинировать? Можно же других вакцинировать
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08.02.2021 15:20 Відповісти
ой, ля-ля,
ой, ля-ля,

погадать на Шмигаля!
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08.02.2021 15:21 Відповісти
Просто забзді..(запукали)
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08.02.2021 15:22 Відповісти
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 6913
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08.02.2021 15:30 Відповісти
краще щепити сміцького вакциною спутнік.
може нарешті роги виростуть.
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08.02.2021 15:32 Відповісти
Питання вакцинації найвеличнішого - це загальнонаціональне питання, на референдум треба виносити, і закон вже є.
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Целую неделю будет решать (за других?).
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08.02.2021 15:27 Відповісти
ВСЕМ Минздравом! Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5340 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5340 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5340
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08.02.2021 15:28 Відповісти
Привейте их. И контрольную прививку сделайте им в
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4131
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08.02.2021 15:27 Відповісти
Клоунада, ежедневная...
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08.02.2021 15:28 Відповісти
Конечно первых лиц государства надо.
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08.02.2021 15:31 Відповісти
А бульбофюррер уже вакцЫнировался?
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08.02.2021 15:51 Відповісти
Пох на бульбофюрера, своего бы привить от ЗЕбилизма!
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08.02.2021 16:18 Відповісти
А що тут "решать"? Вакцинувати в першу чергу, і довести народу безпеку вакцинації. Тим паче пан Президент не проти показати приклад.
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08.02.2021 15:32 Відповісти
Ну наберуть на камеру в шприц ізотонічний розчин,вколять,усі навкруги зрадіють і зааплодують,а потім почнуть лохам ширяти якесь лайно,з непередбачуваною реакцією.Шось дуже активно почали мусолити цю тему всюди,де тільки можливо.Дякую за таку "турботу",але без мене.
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08.02.2021 15:38 Відповісти
Я приблизно такої думки.
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08.02.2021 15:44 Відповісти
Не понял.
Читаем сегодня здесь на Цунзоре для простых граждан:
Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Спустя некоторое время для элиты:
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова
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08.02.2021 15:33 Відповісти
Крадуцкий их уже провакцинировал, для чего эти понты...
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08.02.2021 15:33 Відповісти
Не верю я в эту вакцинацию.
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08.02.2021 15:33 Відповісти
Так а кто ж верит зелёной команде-то? "Что они ни делают -- не идут дела" (с)
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08.02.2021 15:41 Відповісти
В Европе призвали ЗЕ смело идти по пути Порошенко

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа призвал президента Украины продолжить путь своего предшественника. Речь идет об усиленной интеграции Украины в ЕС и НАТО. По его словам, власти Украины должны быть твердыми в вопросе движения страны по направлению евроатлантической интеграции.

Что ж, после смены власти, Вашингтон и его восточноевропейские партнёры взяли курс на постановку мистера Зе в жёсткие рамки, исключающие телодвижения в строну Москвы.

Предложена недвусмысленная альтернатива: или ты следуешь в кильватере новой политики США и благополучно досиживаешь свой срок до конца (с последующей передачей власти наиболее прозападному политику Украины), или создаются предпосылки не только отстранения тебя от власти, но и следования "паровозиком" за Дубинским, Коломойским и другими политиками, в отношении которых Белый дом принял или намерен принять жёсткие меры.

Судя по последним шагам Владимирсаныча, он этому ультиматуму внял и предпринял ряд действий в данном направлении: заявил о своей приверженности НАТО, запретил промосковские каналы, исключил из фракции Дубинского и рекламирует масло "Рошен". А также, на свой страх и риск, совершил ряд антикитайских демаршей, показав тем самым, что Вашингтон на него нагоняет больше страха, чем Москва и Пекин.

Станет ли в результате таким мер Зеленский вторым Порошенко? Нет, не станет, ибо вынужден это делать под давлением и исключительно в интересах инстинкта самосохранения. В лучшем случае, как награда за послушание, досидит до конца. Но баллотироваться ему на второй срок наши западные партнёры вряд ли дадут - они сделают ставку на проверенного партнёра, который исповедует евроатлантический курс не из-под палки, а по убеждению.

В заключение ещё один балтийский бонус - в Латвии запретили телеканал "Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.
Спасибо, друзья - лапти со скрепами нужно давить на всех фронтах!
А нам - своє робити.
Helgi Sharp
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08.02.2021 15:38 Відповісти
Нужно популяризировать не только вакцинацию, но и нетрадиционные отношения, мы же идём в "Гейропу"! Вот пусть эта троица этим и займётся.
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08.02.2021 15:40 Відповісти
А что, по ним не видно, что они давно уже ...популяризируют? МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 8000
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08.02.2021 15:42 Відповісти
Рехверендум!Рехверендум!
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08.02.2021 15:43 Відповісти
а шо народ таки ложив на вакцинацію? і правильно МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 2895
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08.02.2021 15:44 Відповісти
Если бы было достаточно вакцин, то пусть бы вакцинировались в первую очередь, а Ляшко еще сказал, что и все министры должны вакционироваться сразу за медиками. Ни в одной стране такого нету,что б чиновники шли впереди людей, которые подвержены наиболее высокому риску умереть, т. е.пенсионеров. Людей 60 + планируют вакционировать в конце года. Политика в Украине такая, чем больше пенсионеров будет болеть, ( а в основном в больницы попадают пенсионеры) больше денег можно разбазарить, украсть на медикаментах. Больше умрет стариков - сэкономят на пенсиях - вот такая политика в Украине. БРАВО !
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08.02.2021 15:49 Відповісти
В першу чергу і обязатєльно новач спутником... МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 6053
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08.02.2021 16:06 Відповісти
Можно зЕлохов вакцинировать только "спутникомV" для популяции, другим вакцинам рекомендованных ВОЗ и без них, мы верим!
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08.02.2021 16:12 Відповісти
А можно их сразу усыпить?
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08.02.2021 17:26 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Зеленский забыл, что он "переболел" и собирается вакцинироваться с военными, как "Верховный Главнокомандующий".
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08.02.2021 18:00 Відповісти
А як же це?
"У Зеленського виявили коронавірус" https://censor.net/ua/news/3229959/u_zelenskogo_vyyavyly_koronavirus_bilshist_dolaye_covid19_i_ya_tej_tse_proyidu
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08.02.2021 22:58 Відповісти
 
 