МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я має визначитися, чи вносити в план вакцинації зміни, щоби позачергово прищепити від коронавірусу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це Степанов повідомив на брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми допускали (щеплення перших осіб. - Ред) не поза чергою. Ми розглядаємо питання про внесення змін до Національного плану вакцинації. Там чітко визначено, хто саме може вакцинуватися. Припускаємо внесення змін саме для популяризації цієї кампанії, щоб показати безпеку цієї вакцини. Для цього потрібно, серед іншого, щоб у людей була довіра ... Ми і Володимир Олександрович не належимо до жодної групи ризику, тому припадаємо на п'ятий етап (вакцинації. - Ред.)", - сказав Степанов.
Він зазначив, що для популяризації щеплень вакцинувати позачергово можуть також інших людей, які є "авторитетами в суспільстві".
"Тому ми цього тижня вже визначимося, за необхідності внесемо відповідні зміни з певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпеку вакцини ... Рішення кінцевого немає, і (воно. - Ред.) буде закріплено в нашій дорожній карті", - підсумував Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
ой, ля-ля,
погадать на Шмигаля!
може нарешті роги виростуть.
Читаем сегодня здесь на Цунзоре для простых граждан:
Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Спустя некоторое время для элиты:
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова
В частности, президент Литвы Гитанас Науседа призвал президента Украины продолжить путь своего предшественника. Речь идет об усиленной интеграции Украины в ЕС и НАТО. По его словам, власти Украины должны быть твердыми в вопросе движения страны по направлению евроатлантической интеграции.
Что ж, после смены власти, Вашингтон и его восточноевропейские партнёры взяли курс на постановку мистера Зе в жёсткие рамки, исключающие телодвижения в строну Москвы.
Предложена недвусмысленная альтернатива: или ты следуешь в кильватере новой политики США и благополучно досиживаешь свой срок до конца (с последующей передачей власти наиболее прозападному политику Украины), или создаются предпосылки не только отстранения тебя от власти, но и следования "паровозиком" за Дубинским, Коломойским и другими политиками, в отношении которых Белый дом принял или намерен принять жёсткие меры.
Судя по последним шагам Владимирсаныча, он этому ультиматуму внял и предпринял ряд действий в данном направлении: заявил о своей приверженности НАТО, запретил промосковские каналы, исключил из фракции Дубинского и рекламирует масло "Рошен". А также, на свой страх и риск, совершил ряд антикитайских демаршей, показав тем самым, что Вашингтон на него нагоняет больше страха, чем Москва и Пекин.
Станет ли в результате таким мер Зеленский вторым Порошенко? Нет, не станет, ибо вынужден это делать под давлением и исключительно в интересах инстинкта самосохранения. В лучшем случае, как награда за послушание, досидит до конца. Но баллотироваться ему на второй срок наши западные партнёры вряд ли дадут - они сделают ставку на проверенного партнёра, который исповедует евроатлантический курс не из-под палки, а по убеждению.
В заключение ещё один балтийский бонус - в Латвии запретили телеканал "Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.
Спасибо, друзья - лапти со скрепами нужно давить на всех фронтах!
А нам - своє робити.
Helgi Sharp
новачспутником...
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Зеленский забыл, что он "переболел" и собирается вакцинироваться с военными, как "Верховный Главнокомандующий".
"У Зеленського виявили коронавірус" https://censor.net/ua/news/3229959/u_zelenskogo_vyyavyly_koronavirus_bilshist_dolaye_covid19_i_ya_tej_tse_proyidu