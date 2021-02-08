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Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією України, щодо схвалення рішення Глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України.

Президент у грудні 2020 року підписав Указ № 570/2020 "Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях", який потребував затвердження Верховною Радою.

Всього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тисячі українських військовослужбовців та близько 11 тисяч іноземних учасників, зокрема: багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американських навчань "Репід Трайдент – 2021", українсько-британських навчань "Козак Мейс – 2021", українсько-американських навчань "Сі Бриз – 2021", українсько-румунських навчань "Ріверайн – 2021", українсько-британських навчань "Воріер Вотчер – 2021", українсько-польських навчань "Три Мечі – 2021" та "Сільвер Сейбер – 2021".

Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України, зокрема за участю країн НАТО та Грузії.

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Топ коментарі
+3
Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году - Цензор.НЕТ 8327
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08.02.2021 15:24
+2
Теперь пусть утвердит план изгнания военных одной страны и я буду спокоен.
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08.02.2021 15:36
+2
Лялька з ганчір"я, напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії та мислення, діяльність лише згідно кремлівського сценарія та волі ляльковода !!!))))
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08.02.2021 15:42
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Некоторые иностранные военные забивают на пианиста и приезжают в Украину без разрешения и на учения и по людям пострелять.
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08.02.2021 15:23 Відповісти
Свой тухес оттуда сними, терпила Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році - Цензор.НЕТ 6071
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08.02.2021 15:52 Відповісти
Ніхто без дозволу не приїзжає і тим більше по людям не стріляє. Україна це, тобі не Африка якась. Якщо і є іноземці то, вони на контракті і воюють з ворогами України, які незаконно знаходяться на суверенній території України.
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08.02.2021 16:53 Відповісти
ЗІ: хіба що ви про кацапів пишите, так вони не на навчаннях, а чинять терористичні акти. Військові іноземних держав, які без своїх розпізнавальних знаків воюють в іншій державі, вважаються бандитами та не підпадають під Женевську конвенцію.
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08.02.2021 16:57 Відповісти
Именно про кацапов. Они там и террором занимаются, и на учения ездят. Даже зачёты сдают.
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08.02.2021 18:58 Відповісти
Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году - Цензор.НЕТ 8327
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08.02.2021 15:24 Відповісти
Илья Эренбург
Убей

Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь - не ешь, не пей
И не дыши - одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты - не ешь, не пей,
Как кровь в виске - одно: убей!
1942 г.
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08.02.2021 15:56 Відповісти
У нас какие-то уже семь лет на Донбассе тренируются без всякого допуска.
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08.02.2021 15:27 Відповісти
Почему зебил без намордника? Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році - Цензор.НЕТ 6511
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08.02.2021 15:28 Відповісти
Ну,як кажуть :"Із поганої вівці хоч шерсті ..."
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08.02.2021 15:29 Відповісти
Це стандартна щорічна процедура !!!)))
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08.02.2021 15:32 Відповісти
Я розумію))),а міг би і не підписать,нє?
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08.02.2021 15:35 Відповісти
Дупа не залізна, мал-мал ,жим-жим !!!)))
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08.02.2021 15:45 Відповісти
Теперь пусть утвердит план изгнания военных одной страны и я буду спокоен.
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08.02.2021 15:36 Відповісти
Лялька з ганчір"я, напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії та мислення, діяльність лише згідно кремлівського сценарія та волі ляльковода !!!))))
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08.02.2021 15:42 Відповісти
Стратегия успеха:

В эфире только положительные новости -- если есть только отрицательные -- минус перечёркивается!
Back in the USSR
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08.02.2021 15:41 Відповісти
"А в остальном ,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!!!" !!!)))
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08.02.2021 15:43 Відповісти
уклоніст і військові, анекдот...
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08.02.2021 15:53 Відповісти
Оце так зрада !!!
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08.02.2021 16:18 Відповісти
когда там по плану танковая армия из рф ?
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08.02.2021 16:20 Відповісти
 
 