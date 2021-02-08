Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорить, що Україна здатна себе забезпечити безпечнішою вакциною, ніж російська.
Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що в тому числі країни, які говорять про Супутник-V, при всій повазі, я думаю, що в них Російська Федерація не забирала території. На території цих країн РФ не приносила десятки тисяч смертей. На території цих країн немає окупованих територій. Тому, напевно, в таких умовах можна думати про російську вакцину. У нас в Україні, я хочу нагадати всім, хто забув, уже 7 років йде війна... я думаю, що ми, як країна, і я в тому числі, як міністр охорони здоров'я, здатні забезпечити країну іншими безпечними вакцинами інших виробників", - сказав Степанов.
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С 2014 вообще ничего кацапского не купил.
кто знает что они там набодяжат? може "новичок" !
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(РБК . Беларусь, Туркмения, Сербия - понятно. Венгрия - член НАТО с антиукраинским руководством, Кроме Пакистана, остальные страны далеко от Расеи и им не угрожают "братские" объятия. Остается Пакистан. Но. Власти Пакистана разрешили использование кацапской бодяги только в экстренных случаях Итак 13 государств из 199 в мире