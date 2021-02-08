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Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорить, що Україна здатна себе забезпечити безпечнішою вакциною, ніж російська.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що в тому числі країни, які говорять про Супутник-V, при всій повазі, я думаю, що в них Російська Федерація не забирала території. На території цих країн РФ не приносила десятки тисяч смертей. На території цих країн немає окупованих територій. Тому, напевно, в таких умовах можна думати про російську вакцину. У нас в Україні, я хочу нагадати всім, хто забув, уже 7 років йде війна... я думаю, що ми, як країна, і я в тому числі, як міністр охорони здоров'я, здатні забезпечити країну іншими безпечними вакцинами інших виробників", - сказав Степанов.

Також читайте: МОЗ на цьому тижні вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля і Степанова для популяризації щеплень
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Топ коментарі
+10
У кацапов вообще стремно что либо покупать.
С 2014 вообще ничего кацапского не купил.
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08.02.2021 15:37
+4
Если Спутник V такой эффективный, то почему ***** в первую очередь своих лаптеногих не вакцинирует, а навязывает всему Миру.
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08.02.2021 16:11
+4
Ещё Лугагда, Донбабве, Абхазия, Приднестровье, Сомали, Науру, Берег Слоновой Кости
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08.02.2021 16:14
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У кацапов вообще стремно что либо покупать.
С 2014 вообще ничего кацапского не купил.
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08.02.2021 15:37 Відповісти
согласен! как можно покупать лекарство у москальной орды,которая пришла на Украинскую землю-нас убивать?
кто знает что они там набодяжат? може "новичок" !
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08.02.2021 17:26 Відповісти
А чё нет? Электричество мы у них уже берём так что лиха беда - начало. Дальше будет...
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08.02.2021 17:44 Відповісти
А ****** (венгры) забыли как им ставили прививки вакциной Т-55 в 1956г.
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08.02.2021 15:42 Відповісти
Еще вспомни шведов под Полтавой! Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей - Цензор.НЕТ 7559
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08.02.2021 15:45 Відповісти
А при чём шведы? Они вакцинируются *************** спутником? ****** да.
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08.02.2021 15:51 Відповісти
Чтобы уберечь свое население Венгры вакцинируются всеми вакцинами! А если учесть, что вакцинацию надо будет проводить ежегодно, то производить зарубежную вакцину они планируют еще и у себя дома!
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08.02.2021 16:04 Відповісти
Если Спутник V такой эффективный, то почему ***** в первую очередь своих лаптеногих не вакцинирует, а навязывает всему Миру.
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08.02.2021 16:11 Відповісти
Почему, вместо того чтобы задавать глупые вопросы, не смотрят сайты, отслеживающие прививки во всем мире? В пятерке стран есть ответ на твой вопрос!
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08.02.2021 16:22 Відповісти
Андрей Соколов 1b6fe907,а ты доверишь убийцам украинцев-вакцинировать своих детей? Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей - Цензор.НЕТ 3890 или тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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08.02.2021 17:31 Відповісти
Андрей Соколов 1b6fe907,ватан,-
«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего» - Уинстон Черчилль!
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08.02.2021 17:29 Відповісти
Это , безусловно, главное но балеко не все. Цитата - Пакистан стал 12-й по счету страной, одобрившей применение «Спутника V». Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и Венгрия.
(РБК . Беларусь, Туркмения, Сербия - понятно. Венгрия - член НАТО с антиукраинским руководством, Кроме Пакистана, остальные страны далеко от Расеи и им не угрожают "братские" объятия. Остается Пакистан. Но. Власти Пакистана разрешили использование кацапской бодяги только в экстренных случаях Итак 13 государств из 199 в мире
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08.02.2021 15:53 Відповісти
Информация устаревшая. Уже больше 20.
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Ещё Лугагда, Донбабве, Абхазия, Приднестровье, Сомали, Науру, Берег Слоновой Кости
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08.02.2021 16:14 Відповісти
А как вам - Обьединённые Арабские Эмираты?
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08.02.2021 16:19 Відповісти
насчет ОАЭ -скорее всего ********** фейк,а вот все остальные-друзья *****
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08.02.2021 17:33 Відповісти
Значит что все остальное изложенное правда. Инженер, а ты часом не заблукал?
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08.02.2021 16:17 Відповісти
Из созвездия " Большой боярышник" планеты Кин-Дза-Дза пришёл путину запрос на 100 трлн. доз для вакцинирования ПАЦАКОВ Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей - Цензор.НЕТ 817
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08.02.2021 16:19 Відповісти
Почему тогда мы покупаем у паРаши электроэнергию?!
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08.02.2021 16:25 Відповісти
потому что в Украине еще остались консервы КГБ (ФСБ) и пророссийские алигархи
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08.02.2021 17:34 Відповісти
Логично, значит раз китайские комуняки не захватили у нас территорию и не убили тысячи людей, значит китайские комуняки лучше кремлевских комуняк и у них можно закупать вакцины, правильно степанов?
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08.02.2021 16:29 Відповісти
Ти хоча б зрозумів, що напатякав?
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08.02.2021 17:03 Відповісти
Kostya Kostya,положа руку на сердце, ты сможешь вакцинировать ********** вакциной своих детей? не забоишься?
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08.02.2021 17:36 Відповісти
тогда как оправдать ежегодный товарооборот с рф на более, чем 100 мдрд долл?
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08.02.2021 22:05 Відповісти
 
 