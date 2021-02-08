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Новини Політика України
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Вовк Павло (254) Антикорупційний суд (1105) Окружний адмінсуд Києва (377)

Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП (оновлено)

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не доставлений у понеділок до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Вовк не прибув на засідання", - сказали в суді. Інших подробиць поки не повідомляється.

За даними УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро не змогли примусово доставити Вовка на засідання суду, бо не застали його ні вдома, ні на роботі.

На 15:00 у Вищому антикорупційному суді було заплановано розгляд клопотання про обрання Вовку запобіжного заходу у вигляді застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним

Однак Вовк не з'явився на це засідання, незважаючи на рішення ВАКС про примусовий привід.

Прокурор САП Олег Макар повідомив, що детективи НАБУ не знайшли Вовка за жодною з відомих їм адрес.

Зараз у судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву.

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Антоненка свого часу доставили. Дугар і Кузьменко теж. Навіть депутати Фндина, Порошенко були на таких засіданнях. А Вовк якийсь особливий? Фантомас, напевне.
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08.02.2021 15:58
+18
Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС

А шо такое? Общество защиты животных вмешалось?
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08.02.2021 15:53
+14
Кернес таки помер, но в суд не пришел
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08.02.2021 16:03
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Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС

А шо такое? Общество защиты животных вмешалось?
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08.02.2021 15:53 Відповісти
Антоненка свого часу доставили. Дугар і Кузьменко теж. Навіть депутати Фндина, Порошенко були на таких засіданнях. А Вовк якийсь особливий? Фантомас, напевне.
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08.02.2021 15:58 Відповісти
Кто ж его доставит? Он же не просто Волк. Оборотень Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 2457 или украинская чупакабра
Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 5494
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08.02.2021 16:14 Відповісти
Рифма хорошая подбирается. Вовк Фантомас?
Нет, Вовк - .....!
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08.02.2021 16:42 Відповісти
У Арсена Рюкзакова доставалка короткая
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08.02.2021 15:54 Відповісти
А куда ему спешить? Второй президент, четвертый спикер, четвертый же премьер. А Аваков бессменный министр ВД .Крылатую фразу товарища Саахова помните?
Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 8361
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08.02.2021 16:06 Відповісти
Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4351
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08.02.2021 15:57 Відповісти
Скорее, "зарегулированность" УПК и всего законодательства, "намутили" наши "законодатели" на 30 лет).
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08.02.2021 16:12 Відповісти
вавине пречесне правосуддя Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4482
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08.02.2021 15:59 Відповісти
С сегодняшнего дня, наверное, ушел на больничный: ковид, плоскостопие и воспаление хитрости !
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08.02.2021 15:59 Відповісти
В Польщі простий громадянин Томаш Коменда за те що відсидів у тюрмі 18!!! років за згвалтування і вбивство неповнолітньої якого не здійснював і журналісти це "розкопали" відсудив у держави більше 12 800 000 злотих це біля 3 500 000$! Почитайте - просто жахлива історія! Оце я розумію країна!!! А в нас з "вовками" не можуть справитись!!! https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-08/odszkodowanie-dla-tomasz-komendy-sad-podejmie-decyzje/

Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 7706
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08.02.2021 15:59 Відповісти
3 млн то херня, в США 300 млн выплачивали и за меньший срок
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08.02.2021 16:08 Відповісти
мечтаешь в Штатах посидеть?
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08.02.2021 16:10 Відповісти
Уявляю, як цьому нещасному "сиділося" усі 18 років! Пройшов усі кола пекла. Дякуючи журналістам, хоть відновив своє чесне ім'я. Наших ВОВКІВ би туди і на той же термін.
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08.02.2021 16:09 Відповісти
Все таки це згвалтування і вбивство неповнолітньої і те що він витримав в тюрмі далеко не кожній людині дано! Тільки три рази пробував покінчити з життям самогубством - погугліть про нього є багато інформації.
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08.02.2021 16:17 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Что значит не могут справиться? Могут, когда хотят.Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 224
Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 9358
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08.02.2021 16:46 Відповісти
сколько шапок можно пошить... и выманить шапкокрада на живца.
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08.02.2021 17:31 Відповісти
Кандалов не нашли
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Шел 2050г - Судью Вовка не доставили в суд.
Так он бегает уже 29 год.
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Кернес таки помер, но в суд не пришел
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08.02.2021 16:03 Відповісти
Тобто не виконали рішення суду? Тоді треба план Б -застосувати закон Лінча. Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 9592
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08.02.2021 16:02 Відповісти
Таких борзых ,,судей,, дешевле пристреливать
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08.02.2021 18:34 Відповісти
Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 159 Вовка на милоооо!!! Суддю на мииилооооо!!! Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 2086
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08.02.2021 16:03 Відповісти
Что позволено Юпитеру, не позволено быку (волку)! Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
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08.02.2021 16:06 Відповісти
Не доставили Вовка в Суд? Так він і так у суді, у свому особистому ... Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 4958
P.S. Взагалі, абсолютна безкарність Вовка, Татарова та ін. вражає. Вони навіть в вигляд не роблять, що підкоряються правосуддю Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 9960
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08.02.2021 16:07 Відповісти
Треба запроваджувати арешт без застави за злісну непокору. Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 1862
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Іще краще при затриманні при спробі втечі і погроз виконавцям ... І без проблем Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 3669
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08.02.2021 16:28 Відповісти
Сховався за Конституцією України. Погано шукали.
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08.02.2021 16:09 Відповісти
Сидит падло в схроне у кивалова....
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08.02.2021 16:11 Відповісти
Закон, як дишло..
Але ж для таких "вовків" він може перетворитися на палю
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08.02.2021 16:13 Відповісти
Сховався під ліжком і прикинувся чумайданом
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08.02.2021 16:18 Відповісти
У его подельницы венедиктовой искали?
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08.02.2021 16:19 Відповісти
Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 1723
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08.02.2021 16:22 Відповісти
Как, я и говорил) Пшик. Не более.
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08.02.2021 16:22 Відповісти
А что так,возможностей,не хватило? Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 6130
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08.02.2021 16:22 Відповісти
Я розумію, що "з-за пороха" крали... Але злочинців, як мінімум, на суд по обранню міри запобіжного заходу завозили, хоча би під картатою ковдрою.
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08.02.2021 16:24 Відповісти
Скажіть, а суддів можна звільняти за систематичний безпідставний невихід на роботу, чи така перевага тільки для роботяг?
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08.02.2021 16:35 Відповісти
така привілегія тільки для рабів і наймитів. пам,ятаєш, як ще одне падло - портнов, ховався за кордоном при Пороху, приїхав при Зе і написав собі бумагу - він був у відрядженні, ще й бабло отримав.
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08.02.2021 17:25 Відповісти
Вовка ноги кормят, как известно. "Калядует" па-ла где нибудь... а если серьезно Глава Окружного админ суда КИЕВА пропал !!! Все МВД должно быть на ушах.. Мало ли.. может его уже расчленили.., а его даже не ищут, типа "заночевал у подружки".
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08.02.2021 16:35 Відповісти
ловите вовка в тамбовских лесах
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08.02.2021 16:37 Відповісти
Неуловимый Джо!
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08.02.2021 16:41 Відповісти
а где же мордой в асфальт? попробовал бы какой нибудь мелкий воришка так бегать от следака, был бы похож на жолтосинюю зебру от дубинок, а этому по....уй
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08.02.2021 16:45 Відповісти
И вот эта гнида, которая решает судьбы людей именем Украины, плюет и ложит на эти суды, не верится, что этот государственный преступник окажется на своем, заслуженном месте, на нарах.
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08.02.2021 16:47 Відповісти
Просто цікаво: На цю пас*уду хоч хтось хоч колись зможе знайти управу...
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08.02.2021 16:52 Відповісти
А перевелись, похоже, волкодавы, Так, мелкие болонки и пуделя, даже не королевские.
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08.02.2021 17:24 Відповісти
шкода, що Вовку не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу..)
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08.02.2021 16:52 Відповісти
В майбутньому це буде завдання для ДБР
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08.02.2021 17:29 Відповісти
три дні не по буде на роботі і звільнити за прогули з вовчим білетом
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08.02.2021 17:25 Відповісти
шоб поймать ******-душегуба, флажками территорию оградить и послать опытных волкобоев...
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08.02.2021 17:28 Відповісти
Ну так видимо пора выдавать волчий билет на ... .Ату его. Шось він дуже загрався.
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08.02.2021 17:47 Відповісти
Шо уже прикопали. Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 361 Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 361 Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 361
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08.02.2021 17:48 Відповісти
Подивилися б в "Феофанії". Можливо лежить там під рятівною картатою ковдрою.
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08.02.2021 20:12 Відповісти
Волчара в лес убежал.
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08.02.2021 20:45 Відповісти
когда уже этого щура посадят ?????????????????????????
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08.02.2021 21:34 Відповісти



K0५EGAR

@Rage4oK

·2 ч

Тупо не знайшли. Не, ну бывает.. Это ж не премии себе выписывать из бюджета по миллиону. Вы, б.....ди покарёженные, второй месяц не можете всратого Вовка в Суд привезти, как вы собираетесь арестовывать Медвечука с Ахметовым и освобождать Донбас с Крымом от лаптей?
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08.02.2021 21:36 Відповісти
Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 8159
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08.02.2021 21:42 Відповісти
зачем нам все эти агенства если они не могут одну суку доставить в суд. зеленский когда ты закроеш этот суд
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08.02.2021 22:57 Відповісти
на начала влепите догану за невыход на работу
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08.02.2021 23:01 Відповісти
 
 