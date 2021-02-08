Степанов про закупівлю вакцин проти COVID-19: Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою
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Підтвердження з приводу надлишків вакцин, якими в Єврокомісії закликали країни ЄС поділитися з Україною, поки немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Це та мета, яку ми перед собою поставили, що не менше 60% повинні бути вакциновані. Відразу виникає питання, чому саме 60% — тому що після цієї цифри починає формуватися колективний імунітет. Будь-яке наше рішення підкріплене медичними речами, тут немає нічого політичного", — розповів очільник МОЗ.
Для виконання цієї мети потрібно вакцинувати приблизно 21 млн населення, на це буде потрібно 42 млн доз вакцини.
"На сьогодні у нас є розуміння як мінімум щодо 22 млн доз. Крім цього, ми чекаємо ще збільшення від COVAX на 8 млн доз. У нас є розуміння щодо інших виробників та постачання вакцин. Тут простіше, тому що ці поставки вже будуть на друге півріччя, оскільки програма вакцинації розгортається поступово", - пояснив Степанов.
У той же час, за словами Степанова, підтвердження з приводу надлишків вакцин, якими у Єврокомісії закликали країни ЄС поділитися з Україною, поки немає.
"Але наше МЗС ретельно працює над залученням саме цього надлишку вакцин, який є в Європі. Йдеться про те, що ми хочемо купити, віддавати нам нічого не треба. Україна самодостатня країна. Ми розуміємо свої проблеми, але вони наші, і ми здатні для своїх громадян купити вакцини. Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою, у нас виділені на це кошти", — розповів міністр.
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Все ж уже забыли, как Степанов нашел единственный вариант вакцинации - закупка китайчатины через прокладку Богатыревой. Но шото пошло не так...
Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать? (с)
вы не ходите...ага...из вакцинированных только те, кто подпольно успел..
шо тут из себя строить?