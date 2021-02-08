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Степанов про закупівлю вакцин проти COVID-19: Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про закупівлю вакцин проти COVID-19: Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою

Підтвердження з приводу надлишків вакцин, якими в Єврокомісії закликали країни ЄС поділитися з Україною, поки немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це та мета, яку ми перед собою поставили, що не менше 60% повинні бути вакциновані. Відразу виникає питання, чому саме 60% — тому що після цієї цифри починає формуватися колективний імунітет. Будь-яке наше рішення підкріплене медичними речами, тут немає нічого політичного", — розповів очільник МОЗ.

Для виконання цієї мети потрібно вакцинувати приблизно 21 млн населення, на це буде потрібно 42 млн доз вакцини.

"На сьогодні у нас є розуміння як мінімум щодо 22 млн доз. Крім цього, ми чекаємо ще збільшення від COVAX на 8 млн доз. У нас є розуміння щодо інших виробників та постачання вакцин. Тут простіше, тому що ці поставки вже будуть на друге півріччя, оскільки програма вакцинації розгортається поступово", - пояснив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень

У той же час, за словами Степанова, підтвердження з приводу надлишків вакцин, якими у Єврокомісії закликали країни ЄС поділитися з Україною, поки немає.

"Але наше МЗС ретельно працює над залученням саме цього надлишку вакцин, який є в Європі. Йдеться про те, що ми хочемо купити, віддавати нам нічого не треба. Україна самодостатня країна. Ми розуміємо свої проблеми, але вони наші, і ми здатні для своїх громадян купити вакцини. Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою, у нас виділені на це кошти", — розповів міністр.

Читайте також: Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей
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Топ коментарі
+6
А Зеля говорит, что ходите. Так кому верить?
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08.02.2021 16:08
+5
Да ,мы ни ходим ,мы стоим на месте с головой в песке ,как страусы и ждём чуда ... Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой - Цензор.НЕТ 7924
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08.02.2021 16:06
+3
Тада.
Все ж уже забыли, как Степанов нашел единственный вариант вакцинации - закупка китайчатины через прокладку Богатыревой. Но шото пошло не так...
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08.02.2021 16:09
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Да ,мы ни ходим ,мы стоим на месте с головой в песке ,как страусы и ждём чуда ... Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой - Цензор.НЕТ 7924
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08.02.2021 16:06 Відповісти
Они гордо положили на все болт!
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08.02.2021 16:45 Відповісти
А Зеля говорит, что ходите. Так кому верить?
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Воно було готове стати навколішки перед пуйлом, а на сцені то й стояло, а перед Європой вони горді. **** коли ви і ваш лохторат виздихає, кончені довПойопи
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08.02.2021 16:34 Відповісти
Ну да? А, старший (Зеленский), сказал недавно, что ему стыдно стоять с протянутой рукой.
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Вы не ходите с протянутой, а вот мы, большинство, ДА.
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08.02.2021 16:09 Відповісти
Тада.
Все ж уже забыли, как Степанов нашел единственный вариант вакцинации - закупка китайчатины через прокладку Богатыревой. Но шото пошло не так...
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08.02.2021 16:09 Відповісти
все пошло так... 900 лямов, полученных от МОЗ, кинули на счет богатыревской прокладки, та перевела их банк под % либо прикупила ОГВЗ по короткой схеме....
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08.02.2021 16:24 Відповісти
"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз."
Энто как же, вашу мать,

Извиняюсь, понимать? (с)
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08.02.2021 16:14 Відповісти
Да, да. Все верно, - Степашка ходит с раздвинутыми ягодицами...
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08.02.2021 16:19 Відповісти
да да не ходите... за месяц лярд из запаса НБУ(на 70% состоящего из мусорных бумаг) прожрали а взамен докинули туда таких же мусорных ОГВЗ под 15%. но рано или поздно эта лавочка закроется.
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08.02.2021 16:21 Відповісти
Пройдет ещё немного времени и уже не надо будут никакие вакцины, потому что у большинства населения выработается естественный имунитет. По некоторым источникам говорят, что 50% украинцев уже переболело и им вакцина не нужна. Ну дети наверно точно все переболели.
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08.02.2021 16:23 Відповісти
не заговривайся, степашка... остынь!
вы не ходите...ага...из вакцинированных только те, кто подпольно успел..
шо тут из себя строить?
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08.02.2021 16:24 Відповісти
тест на анти тела 50 процентов, через пару месяцев 60 процентов будет, всё равно как с вакциной или нет. Главное чтобы паспорт вакцинизации давали, и принимала Европа. А это пока Модерна и Пфайзер.
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08.02.2021 16:31 Відповісти
Астразенеку сейчас сбрасывать будут. Вот тут прокладочка нужна. Пятерной подъём можно сделать
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08.02.2021 16:33 Відповісти
Южная Африка приостанавливает использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 после того, как она не смогла однозначно остановить вариант вируса. https://www.sciencemag.org/news/2021/02/south-africa-suspends-use-astrazenecas-covid-19-vaccine-after-it-fails-clearly-stop
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08.02.2021 16:35 Відповісти
Степанов, да ты не тошо ходить-ты ползать должен с протянутой рукой и просить в ЕС и США ,чтоб дали Украине нормальную вакцину, а иначе на кой нам такой министр нужен?
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08.02.2021 17:13 Відповісти
Ми ні за ким не ходимо з протягнутою рукою - сказав Стєпанов...Ми знаємо місця,де можна стати чи навіть сісти і протягнути руку...
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08.02.2021 17:26 Відповісти
Готовы принять и спереди и сзади, как актриса в немецком фильме для взрослых.
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08.02.2021 18:05 Відповісти
только сегодня передернуло, как услышал что сказали что нам пожертвуют столько-то доз...Так это не протянутая рука???
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09.02.2021 00:18 Відповісти
Вы точно нет а народ уже давно с протянутой рукой.
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09.02.2021 09:57 Відповісти
 
 