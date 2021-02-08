На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК

На відстороненого від посади глави КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративних протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції, глава НАЗК Олександр Новіков склав два протоколи щодо колишнього глави КСУ Олександра Тупицького.

Повідомляється, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Тупицькому запит, щоб він пояснив, чому не вказав ділянку в окупованому Криму, оформлену за російським законодавством. За це порушення мали скласти на нього протокол.

А 27 жовтня КСУ визнав неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи, що свідчить про те, що Тупицький приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Після того, як Верховна Рада відновила це право, НАЗК склало на суддю два протоколи.

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Також повідомляється, що в Єдиному реєстрі довіреностей є документ, яким у листопаді 2018 року Тупицький уповноважив когось бути його представником як власника декількох об'єктів, у тому числі ділянки в Криму. Дані про цю ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України. Але в російському реєстрі є відомості про те, що 19 липня 2018 ода суддя придбав право власності на ділянку.

Протоколи будуть передані в суд.