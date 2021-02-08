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НАЗК (1169) Тупицький (227)

На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК

На відстороненого від посади глави КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративних протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції, глава НАЗК Олександр Новіков склав два протоколи щодо колишнього глави КСУ Олександра Тупицького.

Повідомляється, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Тупицькому запит, щоб він пояснив, чому не вказав ділянку в окупованому Криму, оформлену за російським законодавством. За це порушення мали скласти на нього протокол.

А 27 жовтня КСУ визнав неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи, що свідчить про те, що Тупицький приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Після того, як Верховна Рада відновила це право, НАЗК склало на суддю два протоколи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС

Також повідомляється, що в Єдиному реєстрі довіреностей є документ, яким у листопаді 2018 року Тупицький уповноважив когось бути його представником як власника декількох об'єктів, у тому числі ділянки в Криму. Дані про цю ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України. Але в російському реєстрі є відомості про те, що 19 липня 2018 ода суддя придбав право власності на ділянку.

Протоколи будуть передані в суд.
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Топ коментарі
+4
и шо?
а оно сидит себе дома и наудаленке "работает" , получает свои 350 000 грн в мес. как с куста...
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08.02.2021 16:37
+1
Показать, что для Тупицкого Ваши протоколы? Смотрите
На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК - Цензор.НЕТ 1204
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08.02.2021 16:40
+1
Тупицкий конечно ворюга и поц редкостный - но он последняя баррикада перед продажей земли !!! так что решайте - посадить его всегда успеем, а вот если земля с молотка уйдет то пздц.
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08.02.2021 18:44
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какой ужас.
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08.02.2021 16:32 Відповісти
Хватит ТУПИТЬ ,Тупицкого на НАРЫ !!! На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК - Цензор.НЕТ 2456
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08.02.2021 16:33 Відповісти
Тупицкий конечно ворюга и поц редкостный - но он последняя баррикада перед продажей земли !!! так что решайте - посадить его всегда успеем, а вот если земля с молотка уйдет то пздц.
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08.02.2021 18:44 Відповісти
Земля это особый случай ,землю с собой в офшоры не заберёшь ,земля всегда останется в Украине ,так что забрать её всегда успеем .
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08.02.2021 18:51 Відповісти
Серый волк - ты дурак !? я не хочу говорить на эту тему с профаном и скажу только одно - Землю можно продать только один раз!!! и там под продажу еще - заповедники, леса, парки, озера...
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08.02.2021 18:56 Відповісти
Мой дурак с трудом тебе мудаку в рот войдёт На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9815а то что землю можно продать один раз думали многие помещики до 1917 года ...помнишь чем дело кончилось для тех думающих и таких примеров тьма-тьмущая ,но видимо тебе это понять сложновато по причине умственной отсталости . На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7072
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08.02.2021 19:04 Відповісти
все-все-все пролетариЯт вспомнил мне 17-год поц , и за выхлопом следи дырявый !! ПШН пока при памяти чучело!!!
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08.02.2021 19:08 Відповісти
Ну подписываться было не обязательно На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 620то что ты чучело это априори понятно и видимо ты чучело с того самого поля-огорода которое можно продать только раз . На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1566
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08.02.2021 19:10 Відповісти
и шо?
а оно сидит себе дома и наудаленке "работает" , получает свои 350 000 грн в мес. как с куста...
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08.02.2021 16:37 Відповісти
Показать, что для Тупицкого Ваши протоколы? Смотрите
На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК - Цензор.НЕТ 1204
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08.02.2021 16:40 Відповісти
Як для початку і це, непогано але має бути продовження.
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08.02.2021 17:08 Відповісти
ой у вэнє діктовой виходной На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5018
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08.02.2021 17:12 Відповісти
протоколы, это такой фетиш? где уголовные дела???
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08.02.2021 18:16 Відповісти
було б непогано виносити вироки таким от топ-персонам шляхом експрес-голосуванням в якомусь додатку з паспортною реєстрацією, або через СМС з реєстрованих номерів
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08.02.2021 19:54 Відповісти
составлены два протокола по признакам коррупции, он от страха обделался и побежал на работу.
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08.02.2021 20:49 Відповісти
 
 