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Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького на два місяці, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького на два місяці, - ЗМІ

Офіс Генерального прокурора проситиме президента Володимира Зеленського продовжити на два місяці дію указу про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це стало відомо Укрінформу з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора проситиме продовжити указ про відсторонення Тупицького ще на два місяці", - сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
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З таким гарним гарантом Констітуції як шмаркля нам неякі Констітуционни суди не потрібни.
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08.02.2021 16:53 Відповісти
Тобі більше ***** подобається чи лука дояр а не законно обраний президент України? Офис Генпрокурора будет просить Зеленского продлить отстранение Тупицкого на два месяца, - СМИ - Цензор.НЕТ 6730
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08.02.2021 16:56 Відповісти
оставить цара и его офис...все інше не потрібно
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08.02.2021 17:06 Відповісти
Зажравшуюся тварь надо не отстранять на 2 мес., а посадить на те же два
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08.02.2021 17:23 Відповісти
разом з клованом
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08.02.2021 17:35 Відповісти
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака и Медведчука.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.

И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генпркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
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08.02.2021 17:34 Відповісти
головне запустити крадіжку землі ... а там казли не викрутяться 90 лярдів "боргу" на їх повісили
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08.02.2021 18:03 Відповісти
Як голова виконавчої може забороняти судову владу? Це називається по простому відтрахати Конституцію. Хочуть, нехай в законний спосіб змінюють Основний закон як їм хочеться.
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08.02.2021 18:36 Відповісти
за Татарова молчит, Офіс Генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького на два місяці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1761
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08.02.2021 18:44 Відповісти
А будут просить увеличить денежное содержание??
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08.02.2021 19:10 Відповісти
 
 