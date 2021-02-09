Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького на два місяці, - ЗМІ
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Офіс Генерального прокурора проситиме президента Володимира Зеленського продовжити на два місяці дію указу про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Про це стало відомо Укрінформу з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіс Генпрокурора проситиме продовжити указ про відсторонення Тупицького ще на два місяці", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
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За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.
И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генпркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.