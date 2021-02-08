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Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату

Російські державні або пов'язані з державою медіа ведуть інформаційну кампанію проти американських і європейських вакцин проти COVID-19, щоб підвищити популярність російського препарату проти коронавірусної інфекції "Спутнік V"

Як пише газета The New York Times, про це заявили чиновники Держдепу і дослідники Alliance for Securing Democracy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня".

Пропаганда російських ЗМІ намагається переконати країни Латинської Америки, зокрема, Мексику й Аргентину, нібито в меншій ефективності західних вакцин перед російської. У Мексиці кампанію дезінформації підтримує офіційним twitter-аккаунт посольства Росії.

Газета відзначає, що вся російська кампанія побудована на тиражуванні інформації про невдачі західних вакцин і успіхи російських розробників. У Facebook і Twitter наближені до Кремля російські медіа опублікували сотні посилань на новину про те, що американські вакцини могли стати причиною смерті людей. Однак ці ресурси не опублікували інформацію про те, що причиною смертей виявилася не вакцинація.

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Найактивніші учасники кампанії з дезінформації - телеканал RT та агентство Sputnik, стверджує видання.

The New York Times наводить як приклад твіт RT en Español від 17 січня про те, що Норвегія планує розслідувати причини смерті 23 осіб похилого віку, яких прищепили вакциною від Pfizer/BioNTech. У повідомлення не включили коментарі експертів, які запевняли, що смерть літніх людей навряд чи були пов'язані з щепленнями. Іспаномовний аккаунт RT опублікував 5 січня в Facebook посилання, в якому говорилося про смерть португальської медсестри через два дні після щеплення вакциною Pfizer. Пропагандисти не повідомили новини про те, що після розтину був зроблений висновок, що щеплення навряд чи була причиною смерті.

Перші повідомлення з подібною дезінформацією американська розвідка помітила ще в серпні, пише NYT з посиланням на джерела. Відтоді їх кількість тільки зростає.

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Топ коментарі
+5
с таким же успехом они могли бы говорить что боярышник прижигает их вавки - лучше спирта
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08.02.2021 17:12
+5
Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times

Любой, кто в здравом уме и памяти, с любой кацапской продукцией связываться не станет в виду ее традиционного низкого качества. А уж о лекарствах вообще не стоит даже речь вести.
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08.02.2021 17:12
+3
В ********* поступила заявка с планеты Кин-Дза-Дза на 100 млрд. доз вакцины Спутник V. А ведь на этой планете живут ПАЦАКИ Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 1967
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08.02.2021 17:19
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Йой, ви пишіть що, моцкалота веде пропаганду проти всього американського. Так і пишіть не соромлячися.
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08.02.2021 17:10 Відповісти
В ********* поступила заявка с планеты Кин-Дза-Дза на 100 млрд. доз вакцины Спутник V. А ведь на этой планете живут ПАЦАКИ Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 1967
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08.02.2021 17:19 Відповісти
с таким же успехом они могли бы говорить что боярышник прижигает их вавки - лучше спирта
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08.02.2021 17:12 Відповісти
Вавки в их головах и боярышник хорошо прижигает.
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08.02.2021 17:54 Відповісти
Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times

Любой, кто в здравом уме и памяти, с любой кацапской продукцией связываться не станет в виду ее традиционного низкого качества. А уж о лекарствах вообще не стоит даже речь вести.
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08.02.2021 17:12 Відповісти
Все ватные спутники отключить ,******** разбомбить во СЛАВУ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!! Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 3997
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08.02.2021 17:15 Відповісти
Не путайте критику с дезинформацией.
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08.02.2021 17:22 Відповісти
этот толстый из инкубатора
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08.02.2021 17:29 Відповісти
Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 5001
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08.02.2021 17:24 Відповісти
Только полный идиот может вакцинироваться шмурдячиной Спутник Vовы
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08.02.2021 17:28 Відповісти
плыви паскудник ручьем к матери....
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08.02.2021 17:34 Відповісти
сам дурак
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08.02.2021 17:37 Відповісти
За каждый укол Спутника встреча с Зе! Лично!
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08.02.2021 17:45 Відповісти
навіть индійські ліки кращі за російські. Російські це намішані понти.
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08.02.2021 18:18 Відповісти
Мы тоже хамим кацапскую вакцину, но совершено бескорыстно.
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08.02.2021 18:45 Відповісти
ну США проигрывает гонку вакцин, отсюда и плачь по Спутнику.
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08.02.2021 19:58 Відповісти
Тыц.Унижайся дальше😂🌷
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08.02.2021 20:00 Відповісти
"Ланцет" тоже что ли включился в компанию по дезинформации. Да и "Блумберг" туда же.
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09.02.2021 05:44 Відповісти
 
 