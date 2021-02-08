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КС (1154) УДО (85) Тупицький (227) Окружний адмінсуд Києва (377)

Окружний адмінсуд Києва відмовив Тупицькому в забезпеченні позову проти УДО: в будівлю КС його поки не будуть пропускати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окружний адмінсуд Києва відмовив Тупицькому в забезпеченні позову проти УДО: в будівлю КС його поки не будуть пропускати

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Олександру Тупицькому в задоволенні заяви про забезпечення позову, в якому він просив заборонити Управлінню державної охорони перешкоджати йому виконувати повноваження голови Конституційного Суду України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, в якому він просив суд заборонити УДО здійснювати дії щодо створення перешкод для виконання позивачем повноважень голови Конституційного Суду України. 8 лютого на відкритому судовому засіданні ОАСК прийняв - відмовити в його задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього", - йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватися на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно при розгляді справи по суті.

У суді нагадують, що Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 24 лютого підготовче засідання за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску позивача до виконання ним повноважень голови Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+7
обложили быкующего донецкого упыря...)
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08.02.2021 17:10
+4
Як легко знівелювати будь-що в цьому світі.
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08.02.2021 17:15
+2
Вовк за зелю потянул? Где-то не сошлись с Тупицким? У нас ОАСК по ходу будет покруче, чем КС)
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08.02.2021 17:18
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обложили быкующего донецкого упыря...)
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08.02.2021 17:10 Відповісти
Йому підходить призвище - тупіцкий, дуже підходить
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08.02.2021 17:20 Відповісти
Вопрос в распродаже земли, это около 100 миллиардов долларов. Торопятся и идут по безпределу. Но пипл хавает и с праведным гневом тявкает по указке.
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08.02.2021 23:30 Відповісти
Лови Тупицу и на НАРЫ ,там пусть загорает лет 15 ... Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать - Цензор.НЕТ 9076
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08.02.2021 17:14 Відповісти
Як легко знівелювати будь-що в цьому світі.
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08.02.2021 17:15 Відповісти
Монополія на насилля як вона. Тим більше в нашій "банановій республіці"
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08.02.2021 17:19 Відповісти
Це тому нас Байден підтримує?
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08.02.2021 17:22 Відповісти
Вовк за зелю потянул? Где-то не сошлись с Тупицким? У нас ОАСК по ходу будет покруче, чем КС)
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08.02.2021 17:18 Відповісти
Вдруг, откуда ни возьмись, налетели вовки...
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08.02.2021 17:24 Відповісти
Слава Українському непідкупному і справедливому Окружному адмінсуду Києва. Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать - Цензор.НЕТ 5836
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08.02.2021 17:19 Відповісти
Шура Тупицкий себе компенсаций наработает... -- этот незаконный шухер влетит налогоплательщикам в большую кровную копеечку.
От, как только он в забугорный суд обратится -- так и сразу.
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08.02.2021 17:20 Відповісти
Ему, по моему мнению, отказали потому что самое главное ему продолжают начислять зарплату. А вот, как тут ратовали многие чтоб его лишить зарплаты раз не работает, то сейчас суд возможно и не отказал бы ему, так как его материальный интерес уже документально нарушен.
Потому верно СНБО сделало, не лишив его зряплаты.
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08.02.2021 17:23 Відповісти
більше капсу і смайлів брудних, а так все на вітер Окружний адмінсуд Києва відмовив Тупицькому в забезпеченні позову проти УДО: в будівлю КС його поки не будуть пропускати - Цензор.НЕТ 7203
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08.02.2021 17:30 Відповісти
Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО? це як? тіпа стопнули і щоб відпустили "чужі", а справу взяли в руки "свої"? я так розумію? балаган ска!
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08.02.2021 17:25 Відповісти
очередная серия крутого сериала сокровища дихтатуры лохтората заинтриговала интересными поворотами сюжета
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08.02.2021 17:35 Відповісти
Отак, мало заніс Тупицький бабла в Окружний адмінсуд, тому і відмовили.
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08.02.2021 17:50 Відповісти
Президенту ,ще трохи додати, і Тупицкого можна садити на нари. Вовку вже не довго теж залишилось бути на волі. І зараз негайно почати судову реформу. В першу чергу - всіх судів ,які були під бувшими президентами та нашими олігархами -накуй із трону . Це баласт якій буде тільки заважати. Народ підтримує на 99,9%.
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08.02.2021 18:15 Відповісти
Тотальне безправ'я.Зелена банда заблокувала діяльність КСУ,а бидло радісно плескає в долоньки.
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08.02.2021 18:52 Відповісти
КС працює. Тільки бідло яке перейшло від дважди не судимого до КС та ОПЗЖ сяде на нари.
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08.02.2021 19:07 Відповісти
Тупицкий-тупит, а Арестовича не арестовывают(
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08.02.2021 19:25 Відповісти
Его можно только пропустить в тюрягу без очереди, а не в КС суд. Ишь, как рвётся боров к своей кормушке.
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08.02.2021 19:50 Відповісти
Кумедно все це виглядає. Тупицький сам плював на закони та конституцію. Кому як не йому знати, як його кодло приймає рішення. А як потрапив під каток нашого кривосуддя, то хоче, щоб до нього все було по закону та конституції. Мабуть і в ЄСПЛ піде скаржитися. Хто ж тобі, курва, заважав самому діяти по закону та справедливості. Може все таки є якась вища справедливість.
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08.02.2021 21:30 Відповісти
отако... .ШАНОВНі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні
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08.02.2021 21:36 Відповісти
 
 