Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ. ФОТО
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Аеродром Бельбек поблизу Севастополя був відновлений за останні три роки.
Про це свідчать дані фотографій Криму, зроблені з космосу, які редакції Крим.Реалії надали в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України, передає Цензор.НЕТ.
Як зауважив Юлій Мамчур, який командував у 2014 році авіабригадою в Бельбеку, увагу звертає те, що від старої злітно-посадкової смуги не залишилося і сліду. Тепер є нова монолітна, вона ширша і довша. Старі ж плити російські військові розібрали і склали прямо на льотному полі.
"Інфраструктура об'єкта на 2014 рік відповідала найвищим вимогам. Ми могли приймати важкі літаки, такі як АН-124 "Руслан". Виходячи з цього, я розумію, що вони можуть його використовувати не для цивільних потреб, а для приземлення стратегічних бомбардувальників, таких як ТУ-160 (ТУ-160 "Білий лебідь" - надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Може переносити ядерну зброю. - ред.). Цей аеродром точно не готується для розвитку цивільної інфраструктури, він облаштовується під військові потреби", - прокоментував Мамчур.
Також на космічних знімках Юлій Мамчур оцінив і російський авіапарк, нарахувавши 35 винищувачів СУ-30 і СУ-35.
Те, що аеродром готують для прийому ядерної зброї, підозрюють і в космічному агентстві.
"Ми були дуже здивовані, коли в 2018 році, починаючи з другого місяця, тут почалися дуже активні роботи. Зміна довжини злітно-посадкової смуги і її зміцнення - це перша ознака того, що цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, включаючи літаки стратегічної авіації, і включаючи ті, що є носіями ядерної зброї", - зазначив начальник інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергій Янчевський.
Український космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в Криму. Ці дані потім потрапляють в СБУ і Збройні сили України. А там уже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.
Українські фахівці стверджують, що порівняно з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.
У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм. "Росія суверенна держава і на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян та організовувати патріотичне виховання молоді", - заявила в грудні 2020 року офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
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Мировое сообщество после трагедии над городом Снежным должно, наконец, понять, какой страшной опасности исходящей от Московии подвергается все человечество. Ведь в «ядерном щите» ВС РФ находится на вооружении термоядерное оружие, возраст которого достигает 20 и более лет. Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует. Полупьяные прапорщики не проверяют рентгеновскими лучами состояние топливных баков для жидкого горючего, стенки которого подвержены коррозии.
Если «ядерный щит» России когда-нибудь рванет, то радиоактивное облако накроет, в первую очередь, деградирующую Империю зла.
(сарказм)
Нам треба буде у разі чого їпашить Ростов - там у них гвинтокрильно складальні цехи + АЕСи
Ну що ж - самі не жили - то і дітям не дадуть