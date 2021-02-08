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Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вищий антикорупційний суд вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Про це інформує Центр противодействия коррупции, передає Цензор.НЕТ.
Зазначають, що суддя ВАКС Андрій Біцюк дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка в Антикорупційний суд.
Наступний привід спробують здійснити у вівторок, 16 лютого.
"Сьогодні Вовка привести не змогли, тому детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання", - нагадали в ЦПК.
Топ коментарі
+3 Andrianus Volchichkyavichus
показати весь коментар08.02.2021 17:40
+3 НБ
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+2 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.02.2021 17:42
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Злодій злодія шукає,цирк їй Богу....
П.С. Самое время спецназу НАБУ себя проявить и отработать дорогие носки.....