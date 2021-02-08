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Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це інформує Центр противодействия коррупции, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що суддя ВАКС Андрій Біцюк дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка в Антикорупційний суд.

Наступний привід спробують здійснити у вівторок, 16 лютого.

"Сьогодні Вовка привести не змогли, тому детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання", - нагадали в ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП (оновлено)
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Топ коментарі
+3
так заочно туда привести и дело с концом, вон януковоща заочно расстреляли, и ничо - жив еще, шапкокрад Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8687
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08.02.2021 17:40
+3
Якщо у нас когось не знаходять то лише тому що не шукають.
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08.02.2021 17:55
+2
вовка ноги кормят )))) в смысле - сделал ноги , пока там решали приводить - не приводить)))
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08.02.2021 17:42
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так заочно туда привести и дело с концом, вон януковоща заочно расстреляли, и ничо - жив еще, шапкокрад Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8687
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08.02.2021 17:40 Відповісти
а, объявить в розыск...слабо?
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08.02.2021 20:08 Відповісти
ВОВК ПРЯМО МАЧО.
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08.02.2021 21:31 Відповісти
Як Вовк від Чорта тікав" - ******* народна казка Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 5507
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08.02.2021 17:41 Відповісти
вовка ноги кормят )))) в смысле - сделал ноги , пока там решали приводить - не приводить)))
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08.02.2021 17:42 Відповісти
********* не отдаст...) ку-ку!
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08.02.2021 17:44 Відповісти
Тащи его за яйца на нары Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 4311если те яйца у него конечно есть ...
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08.02.2021 17:45 Відповісти
И так до последнего китайского предупреждения!
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08.02.2021 17:47 Відповісти
А ШО привод только на сутки выдается ?
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08.02.2021 17:49 Відповісти
он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания Источник: https://censor.net/ru/n3246702, а в соседней кафешке не смотрели?
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08.02.2021 17:49 Відповісти
А вони що,його будинок обшукували?Скоріше за все,вийшов хтось з домочадців,сказав,що вовка вдома немає,і всі заспокоїлися.Колись в наших краях розшукували одного виродка за пограбування і вбивство.Мєнти приїхали до його матері,та вийшла і біля двора поклялася,що сина немає вдома.Мєнти спокійнісінько поїхали,а той виродок вбив згодом ще двох людей.
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08.02.2021 17:58 Відповісти
Під картатим пледом не дивилися?
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08.02.2021 19:44 Відповісти
Якщо у нас когось не знаходять то лише тому що не шукають.
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08.02.2021 17:55 Відповісти
Продайте его долг коллекторам,те быстро найдут...,что..,нет долга?,так соврите,что он вам должен 5грн... Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 9733
Злодій злодія шукає,цирк їй Богу.... Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 7398
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08.02.2021 17:56 Відповісти
Треба заочно арештовувати без застави і подавати у розшук. Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 4330
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08.02.2021 17:57 Відповісти
Не поспішайте, можливо його розшукують віддалено, дистанціонно. Щось подібно як лизати цукор через скло.
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08.02.2021 19:49 Відповісти
А я нікуди і не поспішаю,я вже скрізь встиг і тепер лише очікую чим закінчиться полювання на вовків.
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08.02.2021 20:15 Відповісти
Якщо не буде ліцензії на відстріл(арешт), то це полювання може продовжуватися як судовий розгляд справи проти слов*янської Штепи.
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08.02.2021 20:50 Відповісти
Добігаєшся, паскуда...
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08.02.2021 18:05 Відповісти
Злосная непокора правоохранительным органам карается у нас? может лучше карточки на отстрел выписывать, желающих охотников найдется много...
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08.02.2021 18:27 Відповісти
Как говорят в народе - Вовка ноги кормят !
П.С. Самое время спецназу НАБУ себя проявить и отработать дорогие носки.....
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08.02.2021 18:29 Відповісти
На питання:" Що робити з суддею Вовком?" мій внук( 5 років) відповів дослівно;"********** зі снайперки". Це у внука є така іграшкова зброя.
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08.02.2021 18:35 Відповісти
Йому пора видавати нагородну....... і справжню !
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08.02.2021 18:46 Відповісти
Вустами дитини глаголить істина! Рости йому здоровим і щасливим.
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08.02.2021 19:40 Відповісти
Натякали Вовку, натякали, щоб тікав... "Натякачки", як і Дубінському, закінчилися... Змушені були оголосить розшук... "Ящірка, рятуючись від ворога, відкидає хвоста...".
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08.02.2021 18:51 Відповісти
Мы к Вам, Вовк, неожиданно! завтра в 10.00 приедем с доставкой в суд, а Вы, постарайтесь, к этому времени уйти, что бы мы Вас не застали, а то будет Зеленскому неудобно,что Вы нас пошлете, как вчера...За идиотов держат народ..... Если он в розыске - то задержите, какая доставка?? Он в суде каждый день! Тупицкого тоже розыск ведется??
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08.02.2021 19:01 Відповісти
Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 5578
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08.02.2021 19:02 Відповісти
У кожного вовка є лігво, в кінці кінців зверніться за допомогою до мисливців.
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08.02.2021 19:43 Відповісти
Під столом у єрмака пошукайте.
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08.02.2021 21:14 Відповісти
Сволочь этакая, наверное в волчье логово спрятался, чует жопой, что идёт охота на волчару.
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08.02.2021 22:16 Відповісти
Это какой-то заяц, а не вовк.
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09.02.2021 06:52 Відповісти
 
 