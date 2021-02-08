Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це інформує Центр противодействия коррупции, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що суддя ВАКС Андрій Біцюк дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка в Антикорупційний суд.

Наступний привід спробують здійснити у вівторок, 16 лютого.

"Сьогодні Вовка привести не змогли, тому детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання", - нагадали в ЦПК.

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