Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik
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Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз ініціює ухвалення постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації у парламенті працівників телеканалів, щодо яких застосовано санкції.
Про це Фріз повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ця моя ініціатива... Я вважаю, що той самий формат, який ми застосували у 2015 році щодо акредитації ЗМІ країни-агресора, абсолютно логічно застосувати до каналів, які де факто є рупорами Кремля, акумулюючи російські наративи, і проти яких впроваджені санкції", - сказала Фріз.
Вона також повідомила, що проект документа відкритий для підписання депутатами інших фракцій.
На своїй сторінці у Facebook депутат написала, що проект постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, щодо яких застосовані санкції указом президента України №43/2021, підготовлений "із метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України".
Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.
2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Кравчук у 2018 році: 112 і NewsOne не чіпати. Це наступ на свободу слова.
Кравчук у 2021 році: 112 і NewsOne треба забороняти. Це не наступ на свободу слова.
Уявив собі цього старого перевертня, що стирчить немов флюгер на палі - а паля їбебеться в ньому від дупи через весь тулуб, виходячи під лопаткою за методом Влада Цепеша...
а зебіли - позвали...
...ніт, щось не витанцьовується таке уявити.
Але пропозиція правильненна!