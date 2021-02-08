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Новини Політика України
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ВР (11736) Фріз (175) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз ініціює ухвалення постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації у парламенті працівників телеканалів, щодо яких застосовано санкції.

Про це Фріз повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця моя ініціатива... Я вважаю, що той самий формат, який ми застосували у 2015 році щодо акредитації ЗМІ країни-агресора, абсолютно логічно застосувати до каналів, які де факто є рупорами Кремля, акумулюючи російські наративи, і проти яких впроваджені санкції", - сказала Фріз.

Вона також повідомила, що проект документа відкритий для підписання депутатами інших фракцій.

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На своїй сторінці у Facebook депутат написала, що проект постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, щодо яких застосовані санкції указом президента України №43/2021, підготовлений "із метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Нардеп ЄС Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам 112 Україна, NewsOne і Zik 01
Нардеп ЄС Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам 112 Україна, NewsOne і Zik 02
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Топ коментарі
+26
і це прекрасно Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 2417
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08.02.2021 17:42
+21
Нардеп Фріз ініціює призупинення акредитації у ВР працівників телеканалів, які потрапили під санкції Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 750

Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 6351
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08.02.2021 17:44
+14
Та это мёртвому припарки ,надо АРЕСТОВАТЬ весь ЖОПАБЛОК ! Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 8657
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08.02.2021 17:44
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і це прекрасно Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 2417
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08.02.2021 17:42 Відповісти
Будет сложно объяснить органам ЕС
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08.02.2021 17:56 Відповісти
вони ж не дурні - все розуміють Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 4346
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08.02.2021 17:57 Відповісти
кому хочеш - тому і підставляй Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 2900
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08.02.2021 18:05 Відповісти
Нардеп Фріз ініціює призупинення акредитації у ВР працівників телеканалів, які потрапили під санкції Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 750

Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 6351
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08.02.2021 17:44 Відповісти
Вот сразу видно, политик профи)))
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08.02.2021 18:25 Відповісти
Та это мёртвому припарки ,надо АРЕСТОВАТЬ весь ЖОПАБЛОК ! Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 8657
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08.02.2021 17:44 Відповісти
А мертветчуковского бизнес партнера Беню? И весь гадюшник с "Плюсов"?
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08.02.2021 17:46 Відповісти
Для початку потрібно хоча б оголосити підозру Козаку за фінансування тероризму,а то санкції є,а справи немає.
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08.02.2021 17:51 Відповісти
Так и каналы не лишены частот в сетке.И не аннулированы лицензии. Просто остановлено вещание.Восстановлено может быть решением любого портновского суда.
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08.02.2021 17:56 Відповісти
партноф идёт нах..
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08.02.2021 17:59 Відповісти
Отож то й воно."А" сказали,а на "Б" духу не вистачає.
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08.02.2021 18:01 Відповісти
скоро буде і А, і Б, і В, Г, Д ...
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08.02.2021 18:04 Відповісти
Дай Боже,давно пора.
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09.02.2021 18:18 Відповісти
Дуже слушна пропозиція і повинна бути підтримана. Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 9569
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08.02.2021 17:45 Відповісти
вот и я задаюсь вопросом - осмелится ли наш гарантик на следующий шаг по посадке мертвечука и ко? или каналы это пик его деятельности в этом направлении??? если пик, тогда с вещами на выход. это в борьбе с рашизмом даже не полумеры, это мизер.....
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08.02.2021 17:55 Відповісти
Если главзебил будет выделываться то получит арест счетов в раше и конфискацию недвижимости. А еще ему запретят "Сватов" снимать а это полный капец.
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08.02.2021 18:59 Відповісти
Так і це правильно , бо продажним журналюгам нема чого робити у ВР !
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08.02.2021 17:46 Відповісти
ну так давно пора! таких каналов уже не существует а журналисты каналов есть! нонсенс какой то. гоните их на йух этих шпионов рашистских!!!
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08.02.2021 17:51 Відповісти
заборонити публічні виступи в змі на ру.язьікє осіб, що отримають зп з бюджету.
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08.02.2021 17:51 Відповісти
Пособники террористической рашистской федерации - мертвечук и все консервы ( их не счесть ), при их поддержке и прпаганде было убито 14 000 граждан Украины , настал момент , когда эти преступники должны быть обезврежены
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08.02.2021 17:54 Відповісти
Настал то настал, aber was willst du dagegen machen?
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08.02.2021 18:01 Відповісти
Старе підступне базікало
Кравчук у 2018 році: 112 і NewsOne не чіпати. Це наступ на свободу слова.
Кравчук у 2021 році: 112 і NewsOne треба забороняти. Це не наступ на свободу слова.Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9732
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08.02.2021 17:56 Відповісти
"Твердокаменная коммунистическая стойкость"... Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 324
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08.02.2021 18:02 Відповісти
Колебался вместе с линией партии (с)
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08.02.2021 18:21 Відповісти
Тут слово "колебался" краще було б написати окремо - "кол е[b]ался".
Уявив собі цього старого перевертня, що стирчить немов флюгер на палі - а паля їбебеться в ньому від дупи через весь тулуб, виходячи під лопаткою за методом Влада Цепеша... Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 4655
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08.02.2021 18:43 Відповісти
порохоботи його до своїх лав не звали
а зебіли - позвали...
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08.02.2021 18:03 Відповісти
Разве он один?

Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 3694
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08.02.2021 18:09 Відповісти
************ идёт на йух !
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08.02.2021 18:29 Відповісти
Флюгер в дії.
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08.02.2021 18:18 Відповісти
Сепары идут на ЙУХ !!!
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08.02.2021 17:57 Відповісти
Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9882
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08.02.2021 17:58 Відповісти
Freeze!
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08.02.2021 18:00 Відповісти
Красивая дамочка !
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08.02.2021 18:01 Відповісти
Правильно. Ті кацапські помийки треба freeze Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9479
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08.02.2021 18:08 Відповісти
Я о том же
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08.02.2021 19:35 Відповісти
А ви помітили як останнім часом із ЗЕбаната активно почали "ліпити" патріота? Ніби й не було Омансько-патрушевської історії? Ніби ОПУ не очолює агент "Козир"? Ніби на посаду Міністра оборони не призначена людина, котру підозрювали у державній зраді?
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08.02.2021 18:17 Відповісти
"хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik". Немає ніяких телеканалів з таким назвами ! Їх вже не існує. Мають бути лише три кримінальні справи по цим фігурантам. Інформаційні диверсанти мають бути покарані !
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08.02.2021 18:00 Відповісти
Як мінімум, позбавити акредитації. Про що говорив в своєму виступі Роман Лозінський в виступі з трибуни у ВР.
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08.02.2021 18:00 Відповісти
Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 2726
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08.02.2021 18:08 Відповісти
Ще спробував уявити в США канали "Джихад-ТВ", "Шахід Медіа" та "Халіфат Ворлдвайд", які були б рупорами ІГІЛ.
...ніт, щось не витанцьовується таке уявити.
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08.02.2021 18:14 Відповісти
А Фріз він, вона, чи єврейка?
Але пропозиція правильненна!
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08.02.2021 18:14 Відповісти
За ЗЕленскава голосувал?
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08.02.2021 18:23 Відповісти
Дурненький, чи так сталося?
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08.02.2021 18:28 Відповісти
я вибачаюсь, вказуйте таки повне своє ім'я - валадимир ігарьвалерьич узеленского
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08.02.2021 18:32 Відповісти
Та хто його зна? Аби лиш людина хороша була. Вона в уряді Гройсмана ніби міністром в справах ветеранів була.
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08.02.2021 18:27 Відповісти
Наче й так, та виглядає як дешевий піар.
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08.02.2021 18:27 Відповісти
а ведь грудью станет или холой ляжет, но не допустит детей до зоопарка
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08.02.2021 18:29 Відповісти
Какое может быть снисхождение к регионалам-ЗАЖОПникам расстрелявшим на майдане мирных украинцев? А зачем оставили в украинском эфире мураевскую пропогандискую помойку НАШ?
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08.02.2021 18:31 Відповісти
Сьогодні запам"ятав на гав-_наш дзвінок одного гамнюка з Кропивницького . Як вже дякував а ведучі там були в екстазі . Картинка для лопухів: всі дзвінки там зрежисовано. В п"ятницю в студію гав-наш зробив 80 дзвінків(це для очищення совісті) Ну не хочуть вони чути протилежної думки маленького українця.
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08.02.2021 18:52 Відповісти
Я би цих товаришів із оппи відправила в госдуру.
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08.02.2021 18:33 Відповісти
Давно пора!
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08.02.2021 18:59 Відповісти
Только Прямой и никого лишнего.
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08.02.2021 19:54 Відповісти
Слушне рішення
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08.02.2021 20:41 Відповісти
Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9924
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08.02.2021 21:03 Відповісти
Нужно ВСЕХ, ВСЕХ работников этих гавноканалов, вплоть до уборщиц, лишить украинского гражданства и выслать к хозяевам, в роSSию.
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09.02.2021 06:42 Відповісти
 
 