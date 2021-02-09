УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13175 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
21 923 111
армія (3487) ЗСУ (5733) Решетилова_Ольга (45) булінг (52)

Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку. ДОКУМЕНТ

Олександр Криворучко, якого підлеглі звинувачують у буллінгу і сексуальних домаганнях, звільнився із ЗСУ за власним бажанням і намагається домогтися в суді спростування звинувачень.

Про це пише у Фейсбуці координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Полковник Криворучко, який був звинувачений підлеглими в сексуальних домаганнях і побитті, подав позов до суду на підполковника Ольгу Деркач, яка єдина зважилася говорити про це публічно. Він вимагає визнання озвученої Ольгою інформації недостовірною та спростування її в ЗМІ", - повідомила Решетилова.

Українська Гельсінська спілка тим часом отримала відповідь Командування сухопутних військ ЗСУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва

"Перевірка Військової служби правопорядку "частково підтвердила" озвучену підполковником Деркач інформацію. Разом із тим, повідомляє командування сухопутки, ніхто Криворучка не звільняв. Йому було запропоновано перевестися на іншу посаду, але він прийняв рішення звільнитися за власним бажанням", - зазначила Решетилова.

Вона наголосила, що ЗСУ таким чином самоусуваються і перекладають усю відповідальність на Нацполіцію, яка і повинна встановити ступінь провини Криворучка.

Також на Цензор.НЕТ: Хомчак доручив розслідувати скаргу жінки-військовослужбовця на булінг і домагання, - Генштаб ЗСУ

"Більш того, друг і подільник Криворучка, безпосередній керівник Ольги Деркач, начальник сектору соціальних виплат Чернігівського ОТЦК підполковник Сергій Злобін строчить, як під копірку, заднім числом негативні характеристики на Ольгу та інших військовослужбовців, які давали свідчення проти Криворучка. Називає їх брехливими і низкоморальними. Насправді це просто епічна історія про те, як люди в погонах, які роками пробивали моральне дно, тепер розповідають про брехливість і мораль", - зазначила Решетілова.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і буллінг із боку керівництва. Головнокомандувач Збройними Силами України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги.

Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку 01
Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку 02

Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку 03
Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Надеюсь, что жена уже обновила все сковородки о его башку.
показати весь коментар
08.02.2021 18:23
+10
"ЭТО" подало в СУД.....Мы ведь знаем что судов в Украине НЕТУ....и "ЭТО" может выиграть в том суде которого нету.....Я знаю что ЭТО домогалось ,что в "ЭТО"го есть любовници ,что "ЭТО "домагаетса и насилует женщин...И многие знают о том же.....Все кто служат с "ЭТО "знают тоже самое.....Вот и посмотрим есть ли в Украине СУДЫ....я думаю что НЕТУ.....
показати весь коментар
08.02.2021 18:14
+10
От дурбалай... очень жаль, но таких тупых полковников в нашей армии неприлично много...
показати весь коментар
08.02.2021 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Жизнь моя - армия!"
показати весь коментар
09.02.2021 09:01 Відповісти
ничегошеньки с савецкой армии не поменялось....
показати весь коментар
09.02.2021 09:44 Відповісти
І це не поодинокі випадки "домахательств". Можливо з таких тестостеронних офіцерів слід формувати окремі батальйони і - на передову.
показати весь коментар
09.02.2021 09:48 Відповісти
"Ведьми" знімать....
показати весь коментар
09.02.2021 10:37 Відповісти
"Высссссокииииееее отношения !"
показати весь коментар
09.02.2021 10:32 Відповісти
Оце новина. На перші шпальти. Це вам не війна,вірус, криза та дебільна влада...
показати весь коментар
09.02.2021 10:58 Відповісти
влип очкарик. полюбасу яйца подкатывал. только ссыться признаться.
показати весь коментар
09.02.2021 12:37 Відповісти
Жодна нормальна жінка, тим більше у вищому офіцерському чині(!) про таке публічно заявляти не стане. Ймовірно, у цієї (ПІДполковниці) Деркач маються сильні розлади психіки на грунті сексуальної невдоволеності. Не здивуюся, якщо у процесі цих розборок кілька офіцерів напишуть пояснення, як підполковниця Деркач "рукоблудила" у їхніх штанях...
показати весь коментар
09.02.2021 12:52 Відповісти
Недарма мусульмани не пускають дружин на роботу. Бо на будь-якій роботі знайдеться чоловік, який її захоче. А щоб будь-якій жінці зробити кар'єру, треба бути надзвичайно талановитою і працелюбною, або коханкою шефа, чи його родичкою.
показати весь коментар
09.02.2021 13:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 