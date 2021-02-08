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Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях із мінометів 120-го калібру.

Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також читайте: Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС

"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+7
Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1016
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08.02.2021 18:46
+7
Помітила, що Зеленський максимально дистанціювався від армії.
Ніби ні про втрати не чув, про поранених, про наступ.
Мовчить мов риба, поки його військових вбивають.
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08.02.2021 18:55
+6
Как пишут те кто там живет то - обострение серьезное - трясутся окна!!! а наш говнокАмандир Зеленый говорит что будет прививаться от Короны вместе с ВСУ!?... так оно же переболело уже и зачем ему еще раз, может лучше заняться делами на фронте и его сраным перемирием!?
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08.02.2021 18:54
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Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1016
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08.02.2021 18:46 Відповісти
Дуже дякуємо корисним ідійотам які голосили за ахх какова чувака на лісапеті.
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08.02.2021 18:53 Відповісти
Воно ж, окрім "Дякую!" "Дуже дякую!" "Я вас почув, дуже дякую", більш нічого не спроможне сказати. Папуга, і той більше фраз знає!
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08.02.2021 19:05 Відповісти
;Марґарітє Сімоньян;
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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08.02.2021 18:47 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1101
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08.02.2021 18:49 Відповісти
Зе-перемирие...
Туды его в квартал.....
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08.02.2021 18:52 Відповісти
Как пишут те кто там живет то - обострение серьезное - трясутся окна!!! а наш говнокАмандир Зеленый говорит что будет прививаться от Короны вместе с ВСУ!?... так оно же переболело уже и зачем ему еще раз, может лучше заняться делами на фронте и его сраным перемирием!?
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08.02.2021 18:54 Відповісти
А может, рецидив, может таки подохнет???
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08.02.2021 20:57 Відповісти
или как всегда оно пздело нам о вирусняке ..
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08.02.2021 23:44 Відповісти
Тема не раскрыта. Шо там с нотой в ОБСЕ была или пишут?
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08.02.2021 18:54 Відповісти
Помітила, що Зеленський максимально дистанціювався від армії.
Ніби ні про втрати не чув, про поранених, про наступ.
Мовчить мов риба, поки його військових вбивають.
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08.02.2021 18:55 Відповісти
Таку інформацію для відосіка не використаєш.
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08.02.2021 19:08 Відповісти
ті,хто на передовій в очах рашиста бачуть"війна", а "зе" в очах рашиста до сьогодні бачить "мир" ,
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08.02.2021 19:19 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8556

...
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08.02.2021 18:57 Відповісти
Три САУ по Ясинуватій, Горлівці, Донецьку, на увазі три по три в кожному напрямку зроблять чудеса! Всього навсього! 9-12 виходів!
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08.02.2021 18:58 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3791
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08.02.2021 21:34 Відповісти
 
 