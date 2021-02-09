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На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

Загалом за кілька днів серед захисників України - 6 загиблих і 8 поранених, воїнам потрібні ліки, гроші на аналізи, продукти в госпіталь.

Про це пише у Фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була в лікарні, відвезла хлопцям необхідне, соки, йогурти, ковбаси, сир, каву, солодке. Три рази на тиждень поповнюємо необхідним. Лежить морпіх без ноги і воїни з іншими хворобами, з онко зокрема", - написала вона.

Волонтерка зазначила, що відправила на фронт генератор, ліки, продукти.

Пізніше вона додала, що буквально щойно прийшло повідомлення з фронту з проханням придбати два тактичні рюкзаки для медиків: "Вони дорогі, і їх дуже мало в наявності. Прошу допомогти, 7 тис. вже є, треба 24 і викупити в четвер".

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 01
На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 02

"Дуже прошу для воїнів на передову. Там зараз крізь обстріли. Давайте, всі разом! Ви знаєте, що новини з фронту дуже погані. Окупанти обстрілюють наши позиції кожного дня, внаслідок у нас 6 загиблих бійців та 8 поранених, з них є в дуже важкому стані. Тільки позавчора загинули хлопці по 23-24 роки, один важкий та ще троє були поранені, вчора теж був поранений. Це жах. Сьогодні окупанти поливають вогнем Красногорівку та інші напрямки. Далі може бути тільки гірше...", - написала волонтерка.

"Дуже багато питань щодо лікування, особливо з ліків, аналізів та обстеження. На фронт потрібно допомогти, купити знеболююче. Всі звіти завжди у мене на сторінці. Допомагайте, люди, тому що наші хлопці захищають там не політиків, не чиновників, а нас із Вами. Дякую кожному за підтримку. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - додала Юсупова.

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 03
На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 04
На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 05

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 06
На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 07
На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 08
Фото: Юсупова / Facebook

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 09

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова 10
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Топ коментарі
+70
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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08.02.2021 19:12
+56
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника.
К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя (06.02) диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 19:14
+48
как кто.. вовка-шмаркля и зебилы..
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08.02.2021 19:14
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+ де арешти Мертвячини і всього його ублюдочного зброду ( рабіновіча,ківи,**********,бойка і т.д.) ??? чому генпрокурорша спить!?
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08.02.2021 20:11 Відповісти
Повний розвод...
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08.02.2021 20:12 Відповісти
На фронте обострение - тут не до цього, з вірусом борються.
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08.02.2021 20:13 Відповісти
Сегодня была в больнице, отвезла ребятам необходимое, соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе.

===
По моему пора денонсировать Минск и делать то, что делал Эрдоган.
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08.02.2021 20:17 Відповісти
да...Война в Украине похожа на войну в1941-45 годах....тогда тоже россия окружила себя УКРАИНОЙ и Беларусью...а сама раша сидела в тылу.......Сейчас война где то в Марьянке....а все остальные в тылу.
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08.02.2021 20:24 Відповісти
Я читал она считает себя потомком князей Юсуповых. Даже фамилию бабушки взяла из-за этого.
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08.02.2021 20:30 Відповісти
А ***** чей потомок?
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08.02.2021 20:38 Відповісти
Зправа я так розумію ця брехлява....
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08.02.2021 20:49 Відповісти
Зебуїн, а не хочеш замість вакцини протестувати на собі своє "пєрєміріє"?
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08.02.2021 20:30 Відповісти
Читаю что наши уже час дают ппц. какую ответку, говорят давно такого не было
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08.02.2021 20:36 Відповісти
Где читаешь
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08.02.2021 20:39 Відповісти
в твиттере подписан на пару человек которые на пердке
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08.02.2021 21:27 Відповісти
Почему до сих пор волонтёры обеспечивают армию всем необходимым? Чем занимается Минобороны? Куда идут десятки миллиардов? Почему госпитали нуждаются? Может Юсуповой надо писать посты на сайтах Верховной Рады, офиса президента, Кабмина?
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08.02.2021 20:39 Відповісти
там не подают
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08.02.2021 21:05 Відповісти
Меньше вірте брехунам і провокаторам...)))))
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08.02.2021 20:44 Відповісти
інший...ти бот На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5411
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08.02.2021 20:49 Відповісти
))))) для тебе звісно я бот...бо пишу не те що тобі подобається......))))) Всепотрібне є на передку.....хотілосяб ще б краще..але такі брехуни тільки те і робите що Україна напакостить... Я б вас умників всіх би на передок би насильно посилав ...всіх від малу до велику...щоб не гавкали а шкурой відчули... тому грець з вами бот я бот для вас гадів)))))
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08.02.2021 20:58 Відповісти
сам ти гад...ще ні одну машину не завернули...три дні як звідти...і на кінець лютого знов відправим...
і БОТ *****...
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08.02.2021 21:05 Відповісти
Ви продовжуєте возити речі ?
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08.02.2021 21:11 Відповісти
сітки...теплі речі...при морозі...плівку...скоби...мішки...
і інше...
по потребі...
ПС поки що на нашій опіці повністю...
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08.02.2021 21:17 Відповісти
Кому мішки? Які теплі речі??? Спальні мішки видають, теплі речі також. Сама пікселька утеплена+ термуха так в ній людина навіть при роботі вспотіває. Може ви возите а те потім відправляють додому по пошті???
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08.02.2021 22:28 Відповісти
Тоді зрозуміло, нашим захисникам ПС треба допомагати, на них надія. Успіху і перемоги!
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09.02.2021 16:43 Відповісти
Не звизди. Війна, це перманентна криза, завжди чогось не вистачає.
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08.02.2021 21:10 Відповісти
Не слышу просьб от презика и крыс с генштаба.
Они уже несколько лет уверяют что все отлично организовали и войскам все хватает.
Даже волонтёрам запретили на передовую выезжать.
Если врали - хочу видеть покаяние и наказание виновных в саботаже во время войны.
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08.02.2021 20:44 Відповісти
ти ще й провокатор!
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08.02.2021 21:11 Відповісти
Юсупова відомий, та провірений волонтер, їй я більше довіряю, чим тобі.
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08.02.2021 21:13 Відповісти
А чому ГОЛОВКОМ - ГАРАНТ мовчить? Досить про пілюлі вибрехувать!- НА ФРОНТ дивись, а не в ОЧІ!!!
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08.02.2021 21:09 Відповісти
Что-то я пропустил? Министр обороны гуляет в Индии со своей свитой, тогда как на фронте нет жратвы? Зеленский покупает через своих катера в Штатах и Великобритании и заключает контракты с турками, Аваков вертолеты у Франции для доставки продажных полицейских на свои дачи - а на фронте лекарств нет? Такое впечатление, что волонтеров эти гоблины используют как попрошаек-посредников для выманивания подачек у нищего населения.
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08.02.2021 21:17 Відповісти
"как попрошаек-посредников для выманивания подачек у нищего населения", - что за дичь, дядя?!
Наша армия, наши волонтеры - наше доверие и наша благодарность.
Каждый пишет, как он дышит!.. (с)
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09.02.2021 17:21 Відповісти
Дура думкой богатеет, тетя! Расскажи это Зеленскому.
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10.02.2021 12:22 Відповісти
з цих жалєльщиків хоч один копійку дав на фронт...?
фарисеї...
і провокатори...
розвелось нечисті На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 3643
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08.02.2021 21:24 Відповісти
а у главнокомандующего наполеона все прекрасно вакцинация дороги а про войну нет слов погибли ранили да какая разница рейтинг для него все а предательство армии это нормально что слов нет про обострение или советник ЛЮся так постреливают это не срыв перемирия да паскудство по полной программе за все существование армий такого главнокомандующего похе...его свою армию не было войдет в аналы истории глубоко
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08.02.2021 21:30 Відповісти
Пока "солдаты" позволяют зеленой, или пархатой, или батонной мрази так с собой поступать, типа "штрафы платить за то, что отстреливаются", а не идут на Банковую = я ни копейки не дам.
Хочется йогуртов = требуйте с олигархов.
У армии есть для этого и оружие, и формирования войсковых подразделений, и все средства для подавления предателей (в отличие от простых граждан).
Вырвут кадыки у госизменников = будут и йогурты.
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08.02.2021 21:35 Відповісти
Важко щось вирішити. Половина голосувала за клоуна, ворога не б'ють, територію не звільняють, гроші одержуються за те, що не стріляють по тим, хто топче нашу землю.
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08.02.2021 21:50 Відповісти
Что-то Юсупова пишет несуразицу
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08.02.2021 21:53 Відповісти
В смысле? Там все четко - гони бабки.
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09.02.2021 13:44 Відповісти
Кому?
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09.02.2021 16:33 Відповісти
Кому? Юсуповой!
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09.02.2021 16:37 Відповісти
Зачем?
И ты вообще хто?
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09.02.2021 17:43 Відповісти
Волонтер отметила, что отправила на фронт генераторИсточник: https://censor.net/ru/n3246725

Наконец- то фронт обеспечен генератором. И еще, ни разу не припомню, чтобы Волонтер Юсупова® назвала номера карточек воинов, которым срочно нужны "соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое(с) и даже деньги на анализы.
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08.02.2021 21:54 Відповісти
Медведчуки пообіцяли війну за відключення помийних каналів?
Горіть у пеклі. Вам до Русі як до Австралії пішки
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08.02.2021 22:02 Відповісти
Министерство обороны вообще не при делах получается? Мы все платим налоги. Почему необходимо объяснять элементарные вещи? Если МО не желает выполнять свои функции, в которые входит и снабжение и лечение солдат, то необходимо поднимать бучу и требовать отставки министра обороны! Перечислить по 5 грн не выход, потому что это неправильно и неэффективно. Все страной собирали в 2014 и собрали 170 млн вроде бы. Один судья сегодня обходится Украине в 21 млн грн! Не знаю во сколько обходятся нам многочисленные генералы, как Гелетей Иловайский.
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08.02.2021 22:40 Відповісти
Для очистки личной совести перед теми ,кто в окопах прикрывают от войны твой теплый диван...
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09.02.2021 21:01 Відповісти
Общественной совести не помешало бы заставить МО выполнять свои обязанности, системно, на уровне государства, а не по воробьям стрелять, очищая личную совесть, единичными решениями. Это принесет гораздо большую пользу делу.
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09.02.2021 23:04 Відповісти
Поступки перед собой и поступки перед обществом -немного разные плоскости и перепутывать их не всегда нужно ,иногда вредно, иногда манипулятивно...
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10.02.2021 08:47 Відповісти
а в дебільних новинах знову напишуть: перемир'я на донбасі, 2 бійці поранено. Вони вже навіть слово "перемир'я" в лапки не беруть! В них вже війна закінчилась остаточно (як в голові зелен-ого) і тепер триває вічне перемир'я... А кацапня тепер ще більше почне стріляти, бо в них бакси з'явились, бо ціна на нафтогаз виросла пристойно за останні пів року і до них знову пішов потік готівки з цілого світу!

Чому Україна не обстрілює московію?
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09.02.2021 05:02 Відповісти
что военизированное информбюро ОС? почему молчит компьютерный клуб? хотя бы какой-нибудь приказ отдали... тихий такой - фас...нет, суки только водяру жрут да тосты по часу говорят.. дал же Бог, да еще и подбросил... а потом этих командиров, с якобы военным опытом, выбирают в депутаты...
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09.02.2021 07:51 Відповісти
95й квартал кинет Юсуповой какую то копейку?
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09.02.2021 09:51 Відповісти
Странно как-то на фоне:

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8498

И это не считая военного сбора. Ну так, навскидку для примера...

В течение января - апреля 2020 херсонцы перечислили в бюджет 92,8 млн. гривен военного сбора.

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6385
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09.02.2021 14:14 Відповісти
Петя, стоит не рюкзак, а его медицинская начинка!
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09.02.2021 17:08 Відповісти
+
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09.02.2021 17:05 Відповісти
Ошибка Юсуповой в том, что она пережимает "на фронте нет необходимого".
Дело в том, что сидящему в окопе на передовой хочется ещё чего-то, кроме казённого чая с рафинадом. Входит ли в состав государственного медицинского обеспечения гель с диклофенаком?
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09.02.2021 17:12 Відповісти
йды в дупу не ел два дня((стока жрачки в карман себе
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09.02.2021 21:03 Відповісти
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