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Новини Події Розслідування злочинів на Майдані
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Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва – судді у відставці. Їй інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього Президента України "Межигір’я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

"При цьому, заради залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавлення права керування транспортним засобом", - говориться в повідомленні ОГП.

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У подальшому апеляційним судом вказані рішення були скасовані, а провадження закриті у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
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Топ коментарі
+10
Не пройшло і восьми років.
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08.02.2021 19:31
+6
Хо-Ро-Шо ... Экс-судье, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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08.02.2021 19:30
+3
Це схоже на якійсь договорняк. Схоже що вирішили разом заробити? 340 це нетяжкий злочин і всі строки притягнення закінчились. При цьому літом 2020 шевченківський суд (такі ж судді) вже її виправдали по цим фактам..Але вона не може поновитись бо у 2017 Вищий адмін їй відмовив. Напевне хоче заробити тепер ще на одному виправдальному вироку і через Європейський суд з прав людини стягнути з держава Україна пару лімонів))) таких там справ вже багато і всі судді виграють
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08.02.2021 20:05
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Хо-Ро-Шо ... Экс-судье, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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08.02.2021 19:30 Відповісти
ваші уроди відмажуть.
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08.02.2021 20:27 Відповісти
Не пройшло і восьми років.
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08.02.2021 19:31 Відповісти
А хто порушував справи, по яким ця суддя вироки виносила? не Татаров часом???
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08.02.2021 19:35 Відповісти
Суддю на мило!
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08.02.2021 19:40 Відповісти
Це схоже на якійсь договорняк. Схоже що вирішили разом заробити? 340 це нетяжкий злочин і всі строки притягнення закінчились. При цьому літом 2020 шевченківський суд (такі ж судді) вже її виправдали по цим фактам..Але вона не може поновитись бо у 2017 Вищий адмін їй відмовив. Напевне хоче заробити тепер ще на одному виправдальному вироку і через Європейський суд з прав людини стягнути з держава Україна пару лімонів))) таких там справ вже багато і всі судді виграють
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08.02.2021 20:05 Відповісти
напевне, це і є справжня причина: відмазати через ЄСПЛ.
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08.02.2021 20:28 Відповісти
Не тиражуйте дурницю . Знаєте чому ЕСПЛ виправдав Тимошенко , хоча з точки зору поточний (доді) законів України її засудили нібито бездаганно ?!
Чихати хотіли в ЕСПЛ на совкоїдні пункти УК . Й що в Україні рахується тяжким , чито не тяжким злочином . А що взагалом не є злочином .
Вирок за політичне рішення -- це порушення прав людини з точки зору ЕСПЛ . Вирок Тимошенко політичне переслідування . Й навпаки - вирок за порушення прав людини (судове переслідування за політичну діяльність) це з точки зору ЕСПЛ -- тяжкий злочин .
Тому білоруські судді , якщо їх потім засудять навіть на довічне на ЕСПЛ можуть не розраховувати навіть теорітично ! Суддя на службі репресивного апарату -- це дуже бесперспективна історія , бо судді ЕСПЛ дуже ненавидять свої "колег" , які прислуговують диктаторам через вироки !
Люстрація суддів за фактом праці в часи диктатури -- це зовсім інша справа .
Але суддя - порушник прав людини , це сама подразлива ціль для суддів спеціалізованного (на правах людини) суда ЕСПЛ . Це самий тяжкий злочин для ЕСПЛ Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8407 !
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09.02.2021 08:36 Відповісти
Якщо хтось й може виправдати цю шльондру , так то її колеги в Україні -- такі ж самі корумпованні й ватні ...
Й це характерний результат реформи Порошенка -- бажання залишити тих самих суддів , що й при Ібуковичі , але послухняних новому хузяїну !

Юля йще в 2014 пропонувала починати з нижньої ланки й тільки тих , кого оберуть люди . В 2014-2015 році було 304 мандата на це . Обраний суддя Порошенку не був би послухняним й орієнтувався на повагу тих, хто його обрав . Тому Порох й впровадив ксометичне замилювання очей замість революційних змін . Й 4 роки гальмував зтворення Антикорупційного суду !
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09.02.2021 08:46 Відповісти
А,...пишуть що ДБР розслідує...то це напевне і є договорняк)))
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08.02.2021 20:06 Відповісти
Да нуу, кто посмел?))) Сообщить о подозрении, не значит посадить.
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08.02.2021 20:23 Відповісти
Оперативненько сработали. Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1138
Это только подозрение. А до суда дело может вообще не дойти, судя по профессионализму прокуратуры. И все останется, как есть.
Комментаторы высказались. Прокуроры отработали и ждут премий. Судья спит спокойно.
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08.02.2021 20:46 Відповісти
Так влітку 2020 її уже "виправдали" Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3664
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08.02.2021 20:48 Відповісти
Комусь ще не "відстебнула".
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08.02.2021 20:56 Відповісти
На нары эту сучку, там её место.
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08.02.2021 22:24 Відповісти
а не проще ли этой цыце поставить условие - вот мост, а вот дом... и часик подождать, что оно выберет...
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09.02.2021 07:53 Відповісти
 
 