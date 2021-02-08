Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
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Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва – судді у відставці. Їй інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього Президента України "Межигір’я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
"При цьому, заради залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавлення права керування транспортним засобом", - говориться в повідомленні ОГП.
У подальшому апеляційним судом вказані рішення були скасовані, а провадження закриті у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
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Чихати хотіли в ЕСПЛ на совкоїдні пункти УК . Й що в Україні рахується тяжким , чито не тяжким злочином . А що взагалом не є злочином .
Вирок за політичне рішення -- це порушення прав людини з точки зору ЕСПЛ . Вирок Тимошенко політичне переслідування . Й навпаки - вирок за порушення прав людини (судове переслідування за політичну діяльність) це з точки зору ЕСПЛ -- тяжкий злочин .
Тому білоруські судді , якщо їх потім засудять навіть на довічне на ЕСПЛ можуть не розраховувати навіть теорітично ! Суддя на службі репресивного апарату -- це дуже бесперспективна історія , бо судді ЕСПЛ дуже ненавидять свої "колег" , які прислуговують диктаторам через вироки !
Люстрація суддів за фактом праці в часи диктатури -- це зовсім інша справа .
Але суддя - порушник прав людини , це сама подразлива ціль для суддів спеціалізованного (на правах людини) суда ЕСПЛ . Це самий тяжкий злочин для ЕСПЛ !
Й це характерний результат реформи Порошенка -- бажання залишити тих самих суддів , що й при Ібуковичі , але послухняних новому хузяїну !
Юля йще в 2014 пропонувала починати з нижньої ланки й тільки тих , кого оберуть люди . В 2014-2015 році було 304 мандата на це . Обраний суддя Порошенку не був би послухняним й орієнтувався на повагу тих, хто його обрав . Тому Порох й впровадив ксометичне замилювання очей замість революційних змін . Й 4 роки гальмував зтворення Антикорупційного суду !
Это только подозрение. А до суда дело может вообще не дойти, судя по профессионализму прокуратуры. И все останется, как есть.
Комментаторы высказались. Прокуроры отработали и ждут премий. Судья спит спокойно.