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Новини Київські новини
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діти (4411) КМДА (1463) Київ (13851) школа (1827) снігопад (397) Мондриївський (32)

Через складні погодні умови в Києві рекомендуємо по можливості залишати дітей вдома, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Через складні погодні умови в Києві рекомендуємо по можливості залишати дітей вдома, - КМДА

У зв'язку зі складними погодними умовами в Києві столична влада просить батьків по можливості залишати дітей вдома і не вести в школи і дитсадки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Чиновник додав, що також не варто без необхідності користуватися власним транспортом і закликав не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу. Зменшення навантаження на автодороги дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

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"Педагогічні колективи орієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес і проінформувати батьків", - підкреслив Мондрієвський.

За інформацією Українського гідрометцентру, в Києві збережуться складні погодні умови: хуртовини, ожеледь, вночі - значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.
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Як чудово, що я на завтра взяв собі вихідний!
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08.02.2021 19:49 Відповісти
я немогу оставить гардеробную..завтра должны быть вип клиенты..доходный день должен быть.
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08.02.2021 19:51 Відповісти
Не можеш чи грошей шкода?
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08.02.2021 19:57 Відповісти
Каждый раз "восхищает" просьба не парковать авто на обочинах. А куда их вот взять деть с обочины? На двойную сплошную поставить по центру?
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08.02.2021 19:52 Відповісти
На стоянку за гроші не пробував?
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08.02.2021 19:58 Відповісти
Мест не хватает на всех.
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08.02.2021 20:19 Відповісти
одних? или папе-маме дадут отгул? или кто-то им оплатит этот выходной?
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08.02.2021 19:52 Відповісти
Раньше такая погода была детям самый шик гулять, а теперь "не отпускайте".
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08.02.2021 19:54 Відповісти
вот бы еще к этому совету полагалось по 1500 гривен.
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08.02.2021 22:46 Відповісти
 
 