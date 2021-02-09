Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіція

"Фірма" приймала в Інтернеті заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Вартість послуг - 43 тисячі гривень. Щорічний дохід сягав 20 мільйонів гривень.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим відділом Дніпровського управління поліції Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Кіберполіція встановила, що організував незаконний бізнес 29-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Також фігурант утворив сall-центр, до роботи в якому залучив близько двадцяти працівників.

Оператори зв’язувались із замовниками і запевняли, що вони нібито навчатимуться в одній із автошкіл Польщі. Для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі замість клієнта нібито мав іти працівник "компанії".

Натомість фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 000 гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб. Щорічний прибуток фігурантів сягав близько 20 мільйонів гривень.

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За місцями мешкання зловмисників, а також у call-центрі правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, штампи, печатки та безпосередньо посвідчення водія європейського зразка. До проведення обшуків також залучили підрозділ Тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозр та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська місцева прокуратура №4.