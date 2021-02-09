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шахрайство (672) підробка (341) посвідчення водія (106) кіберполіція (297)

Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Киянин організував

"Фірма" приймала в Інтернеті заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Вартість послуг - 43 тисячі гривень. Щорічний дохід сягав 20 мільйонів гривень.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим відділом Дніпровського управління поліції Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Кіберполіція встановила, що організував незаконний бізнес 29-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Також фігурант утворив сall-центр, до роботи в якому залучив близько двадцяти працівників.

Оператори зв’язувались із замовниками і запевняли, що вони нібито навчатимуться в одній із автошкіл Польщі. Для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі замість клієнта нібито мав іти працівник "компанії".

Натомість фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 000 гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб. Щорічний прибуток фігурантів сягав близько 20 мільйонів гривень.

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За місцями мешкання зловмисників, а також у call-центрі правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, штампи, печатки та безпосередньо посвідчення водія європейського зразка. До проведення обшуків також залучили підрозділ Тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозр та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська місцева прокуратура №4.
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Топ коментарі
+6
Я туда "походил" 27 лет назад.Супруга" походила" два года назад и не рассыпалась.По крайней мере понимает,что делает,когда перемещается в пространстве.А долбней,купивших права,на дорогах как грязи.И статистика по тяжёлым ДТП этому подтверждение.
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08.02.2021 20:29
+5
Нихрена непонятно,но очень интересно.43 штуки гривен за что?У нас права не "международного образца"?Так у нас поляки права пытаются получать,так как это в разы дешевле,а обмен на польские через пол года происходит без геморроя,с символической платой.Что это за бред и откуда эти лошары,готовые такие деньги отлистать за то,что стоит 7-8 штук грн официально?
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08.02.2021 20:01
+3
це завжди була ментовська тема Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8134
мабуть ще і демпінгували...
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08.02.2021 20:22
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Нихрена непонятно,но очень интересно.43 штуки гривен за что?У нас права не "международного образца"?Так у нас поляки права пытаются получать,так как это в разы дешевле,а обмен на польские через пол года происходит без геморроя,с символической платой.Что это за бред и откуда эти лошары,готовые такие деньги отлистать за то,что стоит 7-8 штук грн официально?
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08.02.2021 20:01 Відповісти
у кого о время очень дорого стоит. Походи на курсы, время-убытки посчитай.
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08.02.2021 20:13 Відповісти
Я туда "походил" 27 лет назад.Супруга" походила" два года назад и не рассыпалась.По крайней мере понимает,что делает,когда перемещается в пространстве.А долбней,купивших права,на дорогах как грязи.И статистика по тяжёлым ДТП этому подтверждение.
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08.02.2021 20:29 Відповісти
Я тебе написал ответ на твой вопрос - за что 43 штуки. Некоторым в разы проще и дешевле заплатить 43 штуки чем таскаться на курсы без возможности загорать на Сейшелах.
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08.02.2021 23:40 Відповісти
Денег накопили так что отмажутся,у нас если и сажают то за кражу велосипеда или мешка зерна. Киевлянин организовал "бизнес" по продаже поддельных водительских прав с годовым доходом около 20 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 6508
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08.02.2021 20:02 Відповісти
А что за велик и зерно расстрел уже отменили?
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08.02.2021 20:42 Відповісти
Детские шуточки...
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08.02.2021 21:35 Відповісти
Яка різниця хто торгуе, нормальний пацан
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08.02.2021 20:19 Відповісти
це завжди була ментовська тема Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8134
мабуть ще і демпінгували...
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08.02.2021 20:22 Відповісти
Тююю. Вот это новость блин.
Все свои 14 машин, которые у меня были, я оформлял через чувака, который брал за это от 100 до 200 грн сверху.
Приехал, отдал документы, через два часа номера и техпаспорт у меня на руках. Удобно.
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08.02.2021 20:40 Відповісти
выдоят как козу, и отпустят
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08.02.2021 22:49 Відповісти
дороговато... жаль...
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09.02.2021 02:06 Відповісти
Чувак вирішив влаштувати конкуренцію державним курсам, які продають водійські права направо та наліво.
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09.02.2021 03:26 Відповісти
 
 