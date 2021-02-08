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Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області

Новини Цензор.НЕТ Події

Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області

Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади загинув 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Назарій Поліщук загинув, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Разом із ним підірвалися ще двоє захисників України. Один - солдат 28-ї ОМБр Олексій Подвезенний - також загинув на місці. За життя другого зараз борються лікарі в госпіталі у Дніпрі.

Прощання з Назарієм Поліщуком відбудеться у вівторок, 9 лютого в селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області. Церемонія розпочнеться об 11 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний загинули 6 лютого через підрив на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі
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Топ коментарі
+27
Какое прекрасное юное лицо... Земля тебе пухом, воин. Смерть москальским оккупантам.
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08.02.2021 20:05
+20
Царство Небесне.
Вічна пам'ять.
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08.02.2021 20:12
+18
Боже, Боже...такий юний і гарний...такий молодий і відважний...БУВ !!! був ...
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6946

.
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08.02.2021 20:24
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Какое прекрасное юное лицо... Земля тебе пухом, воин. Смерть москальским оккупантам.
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08.02.2021 20:05 Відповісти
Царство Небесне.
Вічна пам'ять.
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08.02.2021 20:12 Відповісти
Следствие так и не введенного военного положения в прифронтовой зоне. Сколько тысяч наших людей из-за етого погибло. Все ради того что олигофрены боятся потерять торговлю и контрабанду с окупантами.
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08.02.2021 20:13 Відповісти
Боже, Боже...такий юний і гарний...такий молодий і відважний...БУВ !!! був ...
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6946

.
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08.02.2021 20:24 Відповісти
Царствие Небесное Герою! Украина никогда не простит путинской нечисти эту смерть....Будь проклят, шизоидный кремлёвский уродец путен! Сдохни в муках от своего же "Новичка" - твоё убийство кремлёвской сворой уже предрешено....
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08.02.2021 20:28 Відповісти
Как мир устроен-кто на вакцыне зарабатывает, а кто -то в 24 года погибает...
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08.02.2021 20:32 Відповісти
Geroi ne vmirayut' !
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08.02.2021 20:32 Відповісти
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 2065
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08.02.2021 20:36 Відповісти
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 485Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 9526
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08.02.2021 20:58 Відповісти
Суворов теж був "ихтамнетом" ,коли по Альпах шарайобився !!)))
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08.02.2021 21:27 Відповісти
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 2059
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08.02.2021 21:29 Відповісти
Господи, скільки Україна буде ховати дітей, яких вбиває путінська раша. Немає сліз уже, тільки серце щемить від болю... Царство небесне цій дитині, співчуття його батькам, я просто плачу...
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08.02.2021 21:34 Відповісти
Утром вакцина, вечером деньги. Но деньги вперед!
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08.02.2021 22:01 Відповісти
Село називається Вотилівка. Лисянський район. Черкаська область. Земляк. Царство небесне.
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08.02.2021 22:26 Відповісти
Не хочу бути цинічним, але хотів би прочитати, що синки можновладців там загинули: парашенка, авакова, турчинова, ющенка і їм подібних, а не з українських сіл чи містечок.
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08.02.2021 23:20 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!

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08.02.2021 23:46 Відповісти
Такий привітний хлопець, приємний, усміхнений ... Все життя попереду ...
Згорьовані батьки.

Спочивай у спокої.
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09.02.2021 02:13 Відповісти
 
 