Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили питання, пов'язані з укладенням контракту на поставку в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

"Дякую, що зробили все можливе, щоб прискорити поставки вакцини Pfizer в Україні. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій", - сказав Зеленський.

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Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше.