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Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили питання, пов'язані з укладенням контракту на поставку в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

"Дякую, що зробили все можливе, щоб прискорити поставки вакцини Pfizer в Україні. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій", - сказав Зеленський.

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Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше.
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Топ коментарі
+10
Оце гальмо ! Трошечки запізнився.На рік !
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08.02.2021 20:14
+7
8.‎02.‎2021
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
(https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html)А завтра Вова скажет шо за то он таки договорился ещё позавчера когда вас там не стояло. И Мендель двумя твитами убедила США за то нам помочь чем и стабиилизировала температуру в кладовках украинских поликлинник для хранения вакцины.
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08.02.2021 20:15
+7
ну наконец то, а то те баламуты всё триндели и триндели а тут зелёный ослик всё уладит, как там та ********** триндела, политик мира или выдающииший гении. А я тоже про то - правда в других странах этим занимаеться другие и не как не "лидер" страны, может кто знает, где надо решить вопрос вывоза навоза из животноводского комплекса - я знаю кто справиться.
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08.02.2021 20:19
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08.02.2021 20:09 Відповісти
Оце гальмо ! Трошечки запізнився.На рік !
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08.02.2021 20:14 Відповісти
А было ли это на самом деле? Уверен, что НЕТ.
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08.02.2021 20:16 Відповісти
Напевно,що говорив.Просто незрозуміло,про які контракти йдеться,адже найближчі поставки пфайзерівської вакцини (117 тис. доз)-за програмою для бідних країн Gavi COVAX .
(Директор Pfizer,певно,й сам в шоці:чого від нього хоче цей комік ?)
Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини від COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4991
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08.02.2021 21:12 Відповісти
8.‎02.‎2021
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
(https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html)А завтра Вова скажет шо за то он таки договорился ещё позавчера когда вас там не стояло. И Мендель двумя твитами убедила США за то нам помочь чем и стабиилизировала температуру в кладовках украинских поликлинник для хранения вакцины.
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08.02.2021 20:15 Відповісти
А навіщо прем'єр-міністр?
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08.02.2021 20:17 Відповісти
Ваше бабло ахметовым помогать тырить из вашего кармана. А вы думали зачем?
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08.02.2021 20:33 Відповісти
Чтобы больше стырить, надо стараться покупать что-либо по как можно меньшей цене (а не по любой), а продавать по большей. См. мой пост ниже.
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08.02.2021 20:49 Відповісти
Вежливо отказали.
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08.02.2021 20:18 Відповісти
ну наконец то, а то те баламуты всё триндели и триндели а тут зелёный ослик всё уладит, как там та ********** триндела, политик мира или выдающииший гении. А я тоже про то - правда в других странах этим занимаеться другие и не как не "лидер" страны, может кто знает, где надо решить вопрос вывоза навоза из животноводского комплекса - я знаю кто справиться.
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08.02.2021 20:19 Відповісти
пообещать - не значит жениться...
завтра этот важный перец и не вспомнит с кем его по ошибке соединила секретарша )))
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08.02.2021 20:21 Відповісти
Время покажет, как это будет побыстрее.
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08.02.2021 20:22 Відповісти
А потім його відпустило...
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08.02.2021 20:25 Відповісти
Зеленский обсудил с председателем правления Pfizer поставки вакцины от COVID-19 в Украину - Цензор.НЕТ 5697Зеленский обсудил с председателем правления Pfizer поставки вакцины от COVID-19 в Украину - Цензор.НЕТ 7196
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08.02.2021 20:27 Відповісти
когда уже этот сосалкин заткнётся. заиал пиарить "отца гомосексуализма"
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09.02.2021 04:57 Відповісти
Наконец то нашелся в зеко манде хоть один вменяемый человек, который научил Ваву, что нужно договариваться с производителем, а не устраивать непонятные мутные договорняки с главами других государств.
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08.02.2021 20:30 Відповісти
Pfizer виробляє недостатньо вакцини щоб закрити потребе ЕС та Великобританії. на днях було повідомлення з офісу Pfizer що Україна мала подати заявку як мінімум на 3 міс раніше, хоча невідомо як би це змінило ситуацію. буде наступне, в Україні перехворіє більшість населення і тільки це зупинить пандемію. сотні померлих порозпихують по іншим діагнозам не пов'язаним з Ковід і заявлять про ефективну перемогу над Ковідом. тупе населення буде й далі заглядати в рота та доказувати одне одному що ковід нічим не страшніший від грипу, соплів та аденоїдів.
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08.02.2021 20:38 Відповісти
Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини від COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 916 руцкого по запаху от людей можно отлечить.
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08.02.2021 21:17 Відповісти
надайте будь ласка прямий линьк на ресурс де ви це прочитала. дякую
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08.02.2021 21:18 Відповісти
ясно. так дійсно, 78 людей захворіло, 7 нажаль померли. 6 днів до цього вони перенесли вакцінацію. можливо було недостатне тестування людей похилого віку 90р +. як для порівняння така цифра? смертність від covid19 на сьогодні 2.32M? Поліоміеліт, віспа до вакцінації забирали сотні тисяч життів кожен рік, на сьогодні ці 2 хвороби майже перестали існуюти завдяки вакцінації.
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08.02.2021 22:29 Відповісти
инфа с помоечных каналов. писали уже сто раз, что ********* намеренно херню нагнетает против пфайзера и пиарит свою дрысню. а раньше и против АЗ черный пиар гнали, но перестали когда стали сотрудничать.
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09.02.2021 04:59 Відповісти
Это им вводили первую дозу. А иммунитет от ковида возникает через две недели после введения второй дозы.
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08.02.2021 22:13 Відповісти
А навіщо нам вакцина,якщо Порошенко закупив 50 кисневих концентраторів?
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08.02.2021 20:41 Відповісти
Знаете, почему мне не нравятся влезание каких-бы то ни было лиц в переговоры между заказчиками (в данном случае правительство или МОЗ) на поставку чего-либо с ненужными похвальбами производителям чего-либо. Такие влезания означают согласие на поставку по любой цене. И после таких влезаний она будет поставщиком завышена, раз заказчик на всё согласен. Не поверю, что переговорщику от Украины всё равно, какую цену выставит производитель, и переговорщик нормально старается сбить цену. Зачем тогда вообще нужны переговоры? Зеленский сказал фактически - брать по любой цене. Не могу этому порадоваться, мы ведь страна небогатая.
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08.02.2021 20:42 Відповісти
Прямо таки балдею от той вони,которую подняла вся порохососная рать.Дорогие порохобратья и порохосестры,а также присоединившиеся к ним фанаты 112,ЗИк и Н1.Неужели вам,тупоголовым не доходит,что каждая вакцина на этой фирме посчитана и подписана кому.Цена не может даже на цент поменяться.Это не Украина,где вакцины могут делать в ванной и разливать в гараже.Успокойтесь и ждите укольчик...
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09.02.2021 07:30 Відповісти
это не поставки, а поддержания имиджа. Лак для волос Зеленского. Жабе вставили в одно место и надули, и теперь ее распирает от счастья
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08.02.2021 20:53 Відповісти
Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини від COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 9652
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08.02.2021 23:36 Відповісти
А министр степшка и типа главный санитар ляшко для чего?? Мож их выгнать нах...пусть осел занимается.??
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08.02.2021 20:53 Відповісти
Не дело Президента заниматься этим...для этого есть министры и правительство...
Но в зеленом стаде все через жопу...
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08.02.2021 21:11 Відповісти
Вакцина зебил...это не Томос.. и не безвиз...
В данном случае осел разговаривал с частным бизнесом...
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08.02.2021 21:15 Відповісти
Там к Пфайзеру еще и холодильничег нужен неслабый на -70. Не уверен, что в Украине таких много. Это не сало морозить.
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08.02.2021 21:09 Відповісти
Для пфайзерівської вакцини,наданої в рамках програми для бідних країн Gavi COVAX (117 тис.доз),США подарували холодильне обладнання.
"Нещодавно ми вирішили допомогти Україні організувати систему транспортування для розподілу вакцини Pfizer, яка потребує дуже низьких температур. Тож ми допомагаємо з холодильниками та транспортуванням, а також слідкуємо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце, вона залишалася в безпеці", - розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Ні про які контракти,звісно,не йдеться.Чергова брехня від Зєлі.
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08.02.2021 21:20 Відповісти
"Наркоманам ліки не продаєм!" - поступила відповідь від пфайзеру.
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08.02.2021 21:13 Відповісти
Осел у нас менеджером по закупкам на полставки устроился ??
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08.02.2021 21:16 Відповісти
Сопля все надіється, що з'явиться Петро, закупить вакцину і вирішить всі його проблеми
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08.02.2021 21:16 Відповісти
Обсудил????вы вообще это тупое чмо слышали....
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08.02.2021 21:22 Відповісти
Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини від COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 5168
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08.02.2021 21:26 Відповісти
грошыма запахло, клоун стал главным дохтуром
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08.02.2021 21:55 Відповісти
Жили, не тужили и тут неожиданно в нашей жизни появился ковид 19. Какой то китаец пожрал не свежей рыбки и вместо срачки получил куовид. В таких случая говорят:" Ищи кому это выгодно". Вначале всем дают ощутить опасность и серьезность болезни. Телевизор ежедневно всех запугивает, все сидят по домам. И вот в рекордные сроки массово появляется вакцина. И этих производителей с каждым днем все больше и больше.. Как же такой огромный кусок жирного пирога массовой вакцинации всей планеты. А это сотни миллиардов долларов. И что интересно , что эта акция многоразовая. Ведь прививка делается на 1-2 года. А потом все снова . Да птичий и свиной гриппы по доходам мед компаний нищеброды по сравнению с ковидной аферой. А если ажиотаж спадет то можно ковиду и мутировать. Или новую болячку придумать. А это опять прививки. Опять много миллиардные доходы для фармацептических корпораций. Хотелось бы знать не подменят ли эти прививки возможность человеческого организма самостоятельно бороться с вирусами. А по получится добровольно подсадить весь мир на ковидную нарко иглу.
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08.02.2021 23:12 Відповісти
Где не надо - турборежим. Где надо - глухой тормоз. Нервный какой то.
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09.02.2021 07:21 Відповісти
 
 