Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурла.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Співрозмовники обговорили питання, пов'язані з укладенням контракту на поставку в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.
"Дякую, що зробили все можливе, щоб прискорити поставки вакцини Pfizer в Україні. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій", - сказав Зеленський.
Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше.
Будь ласка, зачекайте...
(Директор Pfizer,певно,й сам в шоці:чого від нього хоче цей комік ?)
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
(https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html)А завтра Вова скажет шо за то он таки договорился ещё позавчера когда вас там не стояло. И Мендель двумя твитами убедила США за то нам помочь чем и стабиилизировала температуру в кладовках украинских поликлинник для хранения вакцины.
завтра этот важный перец и не вспомнит с кем его по ошибке соединила секретарша )))
Но в зеленом стаде все через жопу...
В данном случае осел разговаривал с частным бизнесом...
"Нещодавно ми вирішили допомогти Україні організувати систему транспортування для розподілу вакцини Pfizer, яка потребує дуже низьких температур. Тож ми допомагаємо з холодильниками та транспортуванням, а також слідкуємо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце, вона залишалася в безпеці", - розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.
Ні про які контракти,звісно,не йдеться.Чергова брехня від Зєлі.