Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters
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Російська влада підготувала пакет підтримки населення перед виборами в Держдуму у вересні 2021 року. Оголосить про нову програму Володимир Путін у своєму зверненні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Російська влада розглядає новий пакет соціальних витрат на суму не менше 6,7 мільярда доларів, щоб вирішити проблему невдоволення падінням рівня життя перед осінніми виборами", - пише видання.
Співрозмовник агентства розповів, що президент Володимир Путін оголосить про нові заходи підтримки у своєму зверненні. Джерела наполягають, що пакет підготовлено, щоб показати інформованість про фінансові проблеми громадян. На ці цілі влада нібито готова виділити 0,5% від прогнозованого валового внутрішнього продукту Росії на 2021 рік.
Джерела не розкривають подробиць про те, на що можуть бути витрачені гроші. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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Может хоть унитаз купишь, но вообще похрен.
29.01.2021 - 589,5
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Касапы - - - помните РОСТОВССКАЯ ХАТЫНЬ ?.. .
. как там РАСЛЕДОВАНИЕ ?...
Я о сжигание поселка под Ростовом , и ПЕРЕКРЫТИЯ подачи воды для пожарных расчетов .. .
НУЖНО БЫЛО ОЧИСТИТЬ ЗЕМЛЮ ОТ МЕСТНЫХ АБОРИГЕНОВ .. .
НАРОД ОХРЕСТИЛ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - - - РОСТОВССКАЯ ХАТЫНЬ , . или -- - ХАТЫНЬна ДОНУ..
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. https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg ...
.... Как там РАСЛЕДОВАНИЕ..
Ужэ прошло 3 года ? .
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