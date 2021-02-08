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Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters

Російська влада підготувала пакет підтримки населення перед виборами в Держдуму у вересні 2021 року. Оголосить про нову програму Володимир Путін у своєму зверненні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада розглядає новий пакет соціальних витрат на суму не менше 6,7 мільярда доларів, щоб вирішити проблему невдоволення падінням рівня життя перед осінніми виборами", - пише видання.

Співрозмовник агентства розповів, що президент Володимир Путін оголосить про нові заходи підтримки у своєму зверненні. Джерела наполягають, що пакет підготовлено, щоб показати інформованість про фінансові проблеми громадян. На ці цілі влада нібито готова виділити 0,5% від прогнозованого валового внутрішнього продукту Росії на 2021 рік.

Джерела не розкривають подробиць про те, на що можуть бути витрачені гроші. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Топ коментарі
+12
Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8692
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08.02.2021 20:37
+10
6,5 миллиарда поделить на 140 миллионов получается каждому мокшанину по 46 доларов,как раз на боярышник
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08.02.2021 20:34
+5
Ну теперь все казламордые будут с золотыми ершиками в аквадискотеке жопы мыть
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08.02.2021 20:32
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Опа, пора подкрепить скрепы в очке))
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08.02.2021 20:31 Відповісти
Отлично
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08.02.2021 20:31 Відповісти
думаєте, сильно розбагатієте тим дріб'язком ?
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08.02.2021 20:48 Відповісти
Я за вас совсем не думаю.
Может хоть унитаз купишь, но вообще похрен.
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08.02.2021 20:59 Відповісти
Кинут косточку, а вы и рады, чмошники, хвостиками виляете перед ******
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08.02.2021 22:41 Відповісти
20 milionov liudej raske daze 100 dolarov v mesiac nepolucajet,I ix kolicestvo tolko uvelicivatsia s kazdim godom.
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08.02.2021 20:31 Відповісти
Ну теперь все казламордые будут с золотыми ершиками в аквадискотеке жопы мыть
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08.02.2021 20:32 Відповісти
6,5 миллиарда поделить на 140 миллионов получается каждому мокшанину по 46 доларов,как раз на боярышник
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08.02.2021 20:34 Відповісти
ну там и на бояру не выйдет)) росияне они ж разные...есть один карлик у которому 46 баксов будет маловато, на него отломи сразу 2/3 от всего))
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08.02.2021 20:52 Відповісти
А если бы ***** свой дворец плюсом продал, получилось бы уже $53. Уже кое-что.
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08.02.2021 21:45 Відповісти
Самим не соромно, таку публікацію фарбувати в жовте? Стидоба
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08.02.2021 20:35 Відповісти
Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8692
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08.02.2021 20:37 Відповісти
Просто кремлёвский Фюрер уже староват и делает много ошибок. Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 823
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08.02.2021 21:29 Відповісти
чення і дагі отримають відсотків 90?
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08.02.2021 20:39 Відповісти
Ну не дарма ж вони каців різали свого часу.
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08.02.2021 20:43 Відповісти
ми теж різали. і москалі, що входили в українські села (десь у 20-ті) періодично бачили відрізані бошки кацапів вздовж доріг...на палях...
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08.02.2021 20:49 Відповісти
Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 1727
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08.02.2021 20:59 Відповісти
А "положительная валютная переоценка" подразумевала подсчет не баксов, а дерева Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 195
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08.02.2021 21:07 Відповісти
Бггг... Новость за август.... С тех пор ЗВР Раши примерно на 100 млрд просел.
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08.02.2021 21:17 Відповісти
На 11 млрд.
29.01.2021 - 589,5

https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
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08.02.2021 21:40 Відповісти
Седня кацапье купило латышское АйПи
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08.02.2021 21:03 Відповісти
На потёк 2 не хватит Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9902
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08.02.2021 21:05 Відповісти
Хватит 🤣🤣🤣

Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 5706
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08.02.2021 21:08 Відповісти
Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 890
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08.02.2021 21:06 Відповісти
Ну вот, падаль кацапская даже порезвится не успела...
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08.02.2021 21:12 Відповісти
А Украина в 2021 году планирует привлечь от МВФ аж 2 млрд ) вот она мощь нашей економики, трепещите кацапы )
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08.02.2021 21:13 Відповісти
МВФ наликом дает или транши идут на погашение предыдущих ?
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08.02.2021 21:16 Відповісти
Та не, бутылками платит, на которых вы сидите
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08.02.2021 22:43 Відповісти
О, опять Вы. И как обычно со стеклотарой.
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08.02.2021 23:19 Відповісти
Хахаха) Мы вам 100 рублей, а вы закроете глаза на все что было в прошлом. Отказываться нельзя.
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08.02.2021 21:15 Відповісти
..
Касапы - - - помните РОСТОВССКАЯ ХАТЫНЬ ?.. .
. как там РАСЛЕДОВАНИЕ ?...
Я о сжигание поселка под Ростовом , и ПЕРЕКРЫТИЯ подачи воды для пожарных расчетов .. .
НУЖНО БЫЛО ОЧИСТИТЬ ЗЕМЛЮ ОТ МЕСТНЫХ АБОРИГЕНОВ .. .
НАРОД ОХРЕСТИЛ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - - - РОСТОВССКАЯ ХАТЫНЬ , . или -- - ХАТЫНЬна ДОНУ..
.
. https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg ...
.... Как там РАСЛЕДОВАНИЕ..
Ужэ прошло 3 года ? .
.
.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.\
.
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08.02.2021 21:15 Відповісти
Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8038Спасибо Думе что ты есть, будет нам что поесть Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9756
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08.02.2021 21:27 Відповісти
Друкарський верстат всюди запущений, не тільки в рф, тому падіння світової фінансовоі системи може бути просто п*здец
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08.02.2021 21:29 Відповісти
Демократия в действии. Действующая власть боится не выиграть выборы.
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08.02.2021 21:40 Відповісти
Россиянам нужно кивать, брать новую подачку, а потом кинуть власть на бабки и голосовать против. Правда в условиях Раши "голосование" дело такое.. бессмысленное. Но все же..
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08.02.2021 21:56 Відповісти
та продадут пару туалетных ершиков с ********, ну и ещё там пару мелочей, от и будет 6,7 млрд на подкуп крепостных )) тсцарь не обеднее. после выборов с лихвой отобьёт ))
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08.02.2021 22:01 Відповісти
Не поможет.
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08.02.2021 22:48 Відповісти
Кацапія та вибори - це як повія та цнотливість. Краще б написали так: "В московії вирішили виділити 6,7 млрд.баксів на підкуп населення, щоб знизити невдоволення перед призначенням нових баскаків".
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09.02.2021 03:19 Відповісти
 
 