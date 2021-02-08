Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви

МЗС ФРН оголосило "персоною нон ґрата" співробітника російського посольства як реакцію на висилку німецького дипломата.

Про це представник відомства у Берліні повідомив журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МЗС ФРН сьогодні відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошує одного співробітника російського посольства у Берліні персоною нон ґрата. Цим кроком федеральний уряд реагує на рішення Російської Федерації від п'ятниці, 5 лютого 2021 року", - сказано у заяві.

Влада Швеції у зв'язку з рішенням влади РФ вислати шведського дипломата ухвалила рішення у відповідь оголосити персоною нон ґрата співробітника посольства Росії в Стокгольмі, заявила у понеділок глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми поінформували російського посла, що співробітника російського посольства попросили залишити Швецію. Це ясна відповідь на неприйнятне рішення вислати шведського дипломата (з Росії - ред.), який лише виконував свої обов'язки", - написала вона у Twitter.

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МЗС Польщі у понеділок оголосило персоною нон ґрата співробітника генерального консульства РФ у Познані, йдеться у повідомленні, розміщеному у Twitter відомства.

"У відповідь на необґрунтовану висилку російським МЗС польського дипломата МЗС Польщі сьогодні виходячи з принципу взаємності та в координації з Німеччиною та Швецією ухвалило рішення про визнання персоною нон ґрата співробітника генерального консульства РФ у Познані", - наголошується у повідомленні.

У МЗС РФ у п'ятницю повідомили, що Росія висилає з країни дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь у несанкціонованих акціях 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

23, 31 січня, а також 2 лютого в Росії відбулися несанкціоновані акції на підтримку Навального, який був заарештований після прильоту на батьківщину 17 січня. Симоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний у 3,5 року колонії.