УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15742 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 180 31
вислання (94) Німеччина (4548) Польща (5180) Росія (47286) Швеція (655) дипломати (530)

Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви

МЗС ФРН оголосило "персоною нон ґрата" співробітника російського посольства як реакцію на висилку німецького дипломата.

Про це представник відомства у Берліні повідомив журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МЗС ФРН сьогодні відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошує одного співробітника російського посольства у Берліні персоною нон ґрата. Цим кроком федеральний уряд реагує на рішення Російської Федерації від п'ятниці, 5 лютого 2021 року", - сказано у заяві.

Влада Швеції у зв'язку з рішенням влади РФ вислати шведського дипломата ухвалила рішення у відповідь оголосити персоною нон ґрата співробітника посольства Росії в Стокгольмі, заявила у понеділок глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми поінформували російського посла, що співробітника російського посольства попросили залишити Швецію. Це ясна відповідь на неприйнятне рішення вислати шведського дипломата (з Росії - ред.), який лише виконував свої обов'язки", - написала вона у Twitter.

Читайте також: США засудили висилку європейських дипломатів із Росії

МЗС Польщі у понеділок оголосило персоною нон ґрата співробітника генерального консульства РФ у Познані, йдеться у повідомленні, розміщеному у Twitter відомства.

"У відповідь на необґрунтовану висилку російським МЗС польського дипломата МЗС Польщі сьогодні виходячи з принципу взаємності та в координації з Німеччиною та Швецією ухвалило рішення про визнання персоною нон ґрата співробітника генерального консульства РФ у Познані", - наголошується у повідомленні.

У МЗС РФ у п'ятницю повідомили, що Росія висилає з країни дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь у несанкціонованих акціях 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

23, 31 січня, а також 2 лютого в Росії відбулися несанкціоновані акції на підтримку Навального, який був заарештований після прильоту на батьківщину 17 січня. Симоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний у 3,5 року колонії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1095
показати весь коментар
08.02.2021 20:54
+13
Додому, в ібіня!

Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 3088
показати весь коментар
08.02.2021 20:59
+12
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 5746
показати весь коментар
08.02.2021 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обещанный страшный ответ.
показати весь коментар
08.02.2021 20:52 Відповісти
Хіба ні?
показати весь коментар
08.02.2021 20:53 Відповісти
це дивлячись куди цього "дипломата" потім відрядять. Якщо у Могадішо чи Улан-Батор то це взагалі хвашизм.
показати весь коментар
08.02.2021 21:00 Відповісти
Ніколи не поважав ці дипломатичні політеси.
показати весь коментар
08.02.2021 20:52 Відповісти
В москве: а наших за что??????
показати весь коментар
08.02.2021 20:53 Відповісти
фрейд
показати весь коментар
08.02.2021 21:34 Відповісти
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1095
показати весь коментар
08.02.2021 20:54 Відповісти
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 526Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1760
показати весь коментар
08.02.2021 21:01 Відповісти
17 июня 1940 года советские войска вошли в Латвию
показати весь коментар
08.02.2021 21:09 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 2304
показати весь коментар
08.02.2021 21:42 Відповісти
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 5135
«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», - сказала Захарова
показати весь коментар
08.02.2021 20:55 Відповісти
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 7115
показати весь коментар
08.02.2021 20:56 Відповісти
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 9429Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1329
показати весь коментар
08.02.2021 21:04 Відповісти
Надо записать. Так, где тетрадка...
показати весь коментар
08.02.2021 23:08 Відповісти
"Милости просим мимо нашего двора с песнями". Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1811
показати весь коментар
08.02.2021 20:56 Відповісти
Додому, в ібіня!

Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 3088
показати весь коментар
08.02.2021 20:59 Відповісти
Пентхаус-люксовый, даже пара стёкол есть.
показати весь коментар
08.02.2021 21:02 Відповісти
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 5746
показати весь коментар
08.02.2021 21:00 Відповісти
8 февраля 1725 года (28 января по старому стилю) в Санкт-Петербурге от венерической болезни скончался император Петр I Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 1851 Основатель хренов сруцькой империи, говорят умер от сифилиса. Врут, гейропейцы, наверное Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 2545

Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 3004
показати весь коментар
08.02.2021 21:18 Відповісти
Kacaпсский сцарь.. ... 0снователь **********. .. САТАНИСТ и ********/=
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 3840
показати весь коментар
08.02.2021 21:21 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 1459Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 6858Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 3851Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 2654
показати весь коментар
08.02.2021 21:22 Відповісти
Мутанти і упирі болотні, нечесть з мокви.
показати весь коментар
08.02.2021 21:55 Відповісти
Флешмоб гэбни лубянской.
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 3578
показати весь коментар
08.02.2021 21:04 Відповісти
высылая - посылайте ...
кацы это любят,
это часть их культуры...
показати весь коментар
08.02.2021 21:13 Відповісти
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.ююю..
.
.
показати весь коментар
08.02.2021 21:19 Відповісти
Хочешь, подышать в пакет?

Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 729
показати весь коментар
08.02.2021 21:24 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 9369 Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
08.02.2021 21:28 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 1242
показати весь коментар
08.02.2021 21:29 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 8024 Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 4573я раздавлю Мавзолейных Хмырей Путлера Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 4114 Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 9064
показати весь коментар
08.02.2021 21:32 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 7649 Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 6925никакой РАБссии при петре первом не было.Перед Вами карта 1780 года,РАБссии на ней НЕТ,от слова совсем,Есть Мацковия Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 6925
показати весь коментар
08.02.2021 21:42 Відповісти
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 6467
показати весь коментар
08.02.2021 22:51 Відповісти
 
 