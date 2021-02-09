Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн. ВIДЕО

Молодих людей найняли через Telegram. Гроші їм обіцяли за те, щоб просто постояти з плакатами на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.

Відео з зізнаннями учасників пікету опублікував у Твіттері ветеран полку "Азов" Владислав Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми приїхали з міста Васильків. Інформацію отримали від Богдана Мельниченка з каналу телеграм. Платять 500 гривень за мітинг. Постояти. Просто постояти. За три канали, які закрили", - на камеру розповів один з учасників пікету.

Він додав, що йому і його друзям по 17 років.

Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR — пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021

За даними "Суспільного", учасників акції набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Вранці людей збирали біля метро "Дарниця". Вони повідомили, що не працюють на телеканалах.

"Я думав, сніг треба прибирати, чи що", - сказав один з учасників акції. "Думаю, 400 гривень за кілька годин - це нормально", - сказав інший учасник пікету.

Перед акцією учасникам провели інструктаж: "Якщо що, то ти співробітниця телеканалу, будь-якого - ZIK, 112, хоч 24 канал або 5 канал, без різниці. Більше ти нічого не кажеш. Замість тебе будуть люди на камеру говорити", - проінструктували їх.

Читайте також: Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж