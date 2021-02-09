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Новини Суспільство Закриття каналів Медведчука
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пікет (322) протест (2250) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Молодих людей найняли через Telegram. Гроші їм обіцяли за те, щоб просто постояти з плакатами на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.

Відео з зізнаннями учасників пікету опублікував у Твіттері ветеран полку "Азов" Владислав Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми приїхали з міста Васильків. Інформацію отримали від Богдана Мельниченка з каналу телеграм. Платять 500 гривень за мітинг. Постояти. Просто постояти. За три канали, які закрили", - на камеру розповів один з учасників пікету.

Він додав, що йому і його друзям по 17 років.

За даними "Суспільного", учасників акції набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Вранці людей збирали біля метро "Дарниця". Вони повідомили, що не працюють на телеканалах.

"Я думав, сніг треба прибирати, чи що", - сказав один з учасників акції. "Думаю, 400 гривень за кілька годин - це нормально", - сказав інший учасник пікету.

Перед акцією учасникам провели інструктаж: "Якщо що, то ти співробітниця телеканалу, будь-якого - ZIK, 112, хоч 24 канал або 5 канал, без різниці. Більше ти нічого не кажеш. Замість тебе будуть люди на камеру говорити", - проінструктували їх.

Читайте також: Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+37
От кум ********** крохобор .... Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 729
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08.02.2021 21:37
+34
Фашистское враньё! Откудова у Мертвечука 500 гривен? Все по зову сердца тудой пришли! Дилды воевали - внуки тожыть протестовали! Вставай, страна огромная!!!111!1
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08.02.2021 21:40
+24
До повій більше поваги ніж до цих колаборантів
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08.02.2021 21:45
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От кум ********** крохобор .... Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 729
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08.02.2021 21:37 Відповісти
Жмотяра, *****... Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 9365
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08.02.2021 22:06 Відповісти
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 9540
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08.02.2021 22:35 Відповісти
У нас про таких кажуть: гівноїд.
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08.02.2021 22:18 Відповісти
Непродажные женщины... О! Они столько стоят!
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08.02.2021 21:38 Відповісти
Праститутки !
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08.02.2021 21:39 Відповісти
До повій більше поваги ніж до цих колаборантів
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08.02.2021 21:45 Відповісти
колабораціоністів.
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09.02.2021 06:41 Відповісти
И праституты. Совесть у них стоит совсем уж дешево.
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08.02.2021 21:45 Відповісти
Виродки! Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 5664
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08.02.2021 21:39 Відповісти
продали страну за 10$
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08.02.2021 21:40 Відповісти
Фашистское враньё! Откудова у Мертвечука 500 гривен? Все по зову сердца тудой пришли! Дилды воевали - внуки тожыть протестовали! Вставай, страна огромная!!!111!1
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08.02.2021 21:40 Відповісти
Ха, ты не думай, что если нету у тебя таких бабок, то и у кума путина их тоже нет.
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08.02.2021 21:55 Відповісти
Ти зараз на повному сурйозі оце написав?
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08.02.2021 22:09 Відповісти
Ха, ты не думай, что если он кум путина, то у него есть 500 гривен. Ты считать умеешь вообще? Там пацанов-то не один, а 6 штук. 500 гривен КАЖ-ДО-МУ!!!
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08.02.2021 22:13 Відповісти
А хто сказав, що направду кожному заплатять? Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 718
Бєз лаха і жизнь плаха...
Чи вже нє?
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08.02.2021 22:23 Відповісти
У нас у Дніпрі під час нещодавніх виборів мера масово прокидали лохів, які погодилися продати голоси на користь дагестанського бандюгана Загіддіна Габібулайовича Габібулаєва, більш відомого як Загід Краснов (хоча не допомогло - чучмек зробив епічний сасай Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 2614). Але в соцмережах обдурені валянки ще й кудахтали - "пообещали 1000 грн и ничего не заплотили, ко-ко-ко! кудыть жаловаться, квох-пок-пок?"
(отак їм і треба, бо нехій Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 632 )
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09.02.2021 04:49 Відповісти
На те вони й валянки. І не прості, а з умінням кудкудакати Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 1173 . Лохторат, за котрий "живота нє жалєя" зійдуться в епічній битві кловани Нєлоха з клованами ведмедчука. Ото буде вереску, скавчання і смороду! Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 5930
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10.02.2021 11:50 Відповісти
і не соромно брати ******* гроші ?
ці путани більше ніде заробити не можуть
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08.02.2021 21:41 Відповісти
Гроші не пахнуть. Особливо гівноїдам.
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08.02.2021 22:24 Відповісти
Пишут что в районе ясиноватского поста (4 км от Донецка) идёт серьезный бой . Похоже перемирие все
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08.02.2021 21:41 Відповісти
Оно было токо на зеленых языках
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08.02.2021 21:44 Відповісти
Перемир'ю кінець, коли колаборанти на держ. посадах перестануть приховувати інформ. Але є сумнів, що це станеться
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08.02.2021 22:16 Відповісти
как и обещал жидо-большевик-бандит Рабинович
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08.02.2021 23:40 Відповісти
жопошники, за невеликі грошикі-
шукають зеленіх гнідосиків,
шоб зняти відосіки !
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08.02.2021 21:44 Відповісти
А 20% поддержки ОПЗЖ - они где??)) Берут больше 200 грн. и поэтому не вышли?))
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08.02.2021 21:44 Відповісти
Их земли захватила московская Орда, а они за 200 грн продают остальную украинскую землю.Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 4921 Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 4577
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08.02.2021 21:44 Відповісти
подонки.
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08.02.2021 21:46 Відповісти
мертвечук, а шотслабо людям было хотя бы по тысяче заплатить, всетаки стрёмно (патриоты могут зубы выбить) и к тому же холодно! и тут съэконмил? а ты оказуеться жлобяра еще тот!!!!
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08.02.2021 21:44 Відповісти
Что ты мелешь, пьяное полено? Бояры перепил?
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08.02.2021 21:47 Відповісти
Жертва 112 канала. Простить и отпустить. Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 7985
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08.02.2021 21:48 Відповісти
Лучше опустить...
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08.02.2021 21:57 Відповісти
Навіщо? Це що за дикунство? Просто відпустити, ми ж за гуманізм, що не кажи...

(ойц, ледве не забув уточнити - відпустити з 9 поверху головою вниз)
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08.02.2021 22:27 Відповісти
О, землячки мої. А батьки їхні за дубінського голосували з імовірністю 99%
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08.02.2021 21:48 Відповісти
Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 6405
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08.02.2021 21:48 Відповісти
Це різновид масок для чорноротих.
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09.02.2021 06:53 Відповісти
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 1110
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08.02.2021 21:51 Відповісти
Не "болейте" - берегите здоровье
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09.02.2021 06:57 Відповісти
Нужно было перекупить дать по 300-600 и они бы сами начали топтать плакаты в " защиту кремлевских каналов" и кричать " Медведчука - Рабиновича - Шуфрича на нары" Как там в мультфильме про волка.. " работа такая".
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08.02.2021 21:54 Відповісти
Таксі та 250 грн: у Києві відбулась проплачена акція на підтримку підсанкційних каналів. У Києві пройшов проплачений мітинг із закликом "розблокувати роботу підсанкційних каналів". Про це повідомив кореспондент "Прямого" (відеосюжет - за цією ссиллю).
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з закритих телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів. Випадково одну з таких груп помітили журналісти "Прямого" телеканалу, затесались в неї, і зробили сюжет. І показали на "Прямому".
Як розповів кореспондент "Прямого", люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше "мітингарям" дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - десь о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
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08.02.2021 21:55 Відповісти
когда падло Мертвечука призвиздячат ? Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 9023
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08.02.2021 21:55 Відповісти
Продать своё будущее за 500 грн это круто
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08.02.2021 21:56 Відповісти
зебилы, зачем вы выбрали клоунов из цирка, чтобы строить дом ?
не хотите пояснить "строители" - зачем ?

или - во время войны - вы все - президенты, а не строители ? ...
из-за вас мрази, страна опять мучается и буксует два года,

может нужно было не рисковать и оставить у руля - Петра?
или - хуже не будет?
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08.02.2021 21:58 Відповісти
Петро уже нарулил.
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08.02.2021 22:10 Відповісти
ага а Зебил ещё нарулит.
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08.02.2021 22:15 Відповісти
головне питання: а куди зарулить?
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08.02.2021 22:19 Відповісти
Було 39 кандидатів. Тобі цього було мало?
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08.02.2021 22:34 Відповісти
мудведчук кинул лошар)))) теперь они в соплях))))
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08.02.2021 22:04 Відповісти
заплатили. Не кинув.
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08.02.2021 22:20 Відповісти
Не судите строго людей, которым несколько часов "убирать снег" - нормально.
Это не коменты строчить в тепле...
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08.02.2021 22:09 Відповісти
Іуди
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08.02.2021 22:12 Відповісти
200-500 гривен!! Даже проститутки стоят дороже, вы хуже проституток!!!
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08.02.2021 22:33 Відповісти
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Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 4888
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08.02.2021 22:34 Відповісти
а если у кого насморк - чем дышать?
черноротые сами себя закрыли.
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08.02.2021 23:38 Відповісти
За 200 гривен в такую погоду только полный дебил пойдет митинговать, что собственно и мы и видим на видео, сборище дебилов.
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08.02.2021 22:35 Відповісти
за 200 грн. наняли мальчиков постоять и защищать Панченков, Пихуевшиков с их 8-10 тыс. долл. зарплаты.
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08.02.2021 23:36 Відповісти
на месте васильковских я бы требовал в два раза больше.
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08.02.2021 22:38 Відповісти
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 2256
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08.02.2021 22:46 Відповісти
Теперь кто-нибудь верит, что рейтинг ОПЗЖ приближается к 100%(по мертведчуковским опросам)? В защиту партийных ОПЗЖоповских каналов не вышел ни один человек!!!!По всей стране ни одного поддержавшего говноканалы!!!!!Браво! Мы победили кремлёвских пропагандонов! Поддержка кремлёвской кодлы ОПЗЖ равна НУЛЮ!!!!
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08.02.2021 22:47 Відповісти
бабці з марксом-сраліним в черепках на такі "мітинги" не ходять. Але виїзні комісії ДВК до них додому - на раз.
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08.02.2021 23:30 Відповісти
очнись, благодаря этим каналам в стране треть ватного населения.
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08.02.2021 23:31 Відповісти
Навряд чи що саме через ці канали, бо їх рейтинги - в районі 1%! Просто це та вата, яка і за Яника голосувала - вони нікуди не ділися, просто притихли після 2014...
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09.02.2021 00:49 Відповісти
А такі і не вийдуть, зате масово попруть на вибори, та ще й з "карусел*ю".
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09.02.2021 07:03 Відповісти
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 6231
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08.02.2021 23:36 Відповісти
Вся "робота" хлопців коштує як 15 секунд реклами на тих аналах, але ні-ні, не дамо, бо то ж гроші, жалко гроші.Здається так канали ніколи не запрацюють і гроші цілі будуть.
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08.02.2021 23:42 Відповісти
На таких ушлепках держится царство Путина и это не покажут на зомбо каналах Розии...
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09.02.2021 01:30 Відповісти
Мертвечук созвал Майдан.
Пришло три калеки и те по двести гривен Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 8644
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09.02.2021 01:42 Відповісти
Ось для чого повинна бути кримінальна відповідальність за колабораціонізм. Таких продажних ***** відразу б покарали "тяжкою тюрмою". Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 7226
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09.02.2021 01:57 Відповісти
Ви належите до меншості , яка здатна запам'ятати і вірно вживати іншомовні слова . Висловлюю Вам свою повагу і розділяю Вашу пропозицію щодо кримінальної відповідальності за колабораціонізм .
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09.02.2021 06:50 Відповісти
Все вірно, але якось співзвучно "колоради-колаборанти" та і "ватна" сутність одна і та ж.
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09.02.2021 07:11 Відповісти
Після заліплених смердючих ротов, чуете як повітря стало чистіше?
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09.02.2021 06:23 Відповісти
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 3409
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09.02.2021 07:38 Відповісти
Настоящая ЗАЖопа - они еще и жмоты.
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09.02.2021 08:58 Відповісти
вони ж неповнолітні, а використання праці на " медійних галерах" неповнолітніх карається законом... де ж наші правоохоронці!!!
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09.02.2021 09:55 Відповісти
Ну, Майдана якось не вийшло, а ви кажете що, гроші вирішують усе. Чи то мертвечук жлоб і гроші ***** до рук йому прилипли, як колись Калашнікову та Бузині? Чи то у ***** грошей на наколоті апельсини вже немає? Але якось не складається з історією про те що, Майдан можна зібрати за гроші.
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09.02.2021 10:33 Відповісти
 
 