Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Молодих людей найняли через Telegram. Гроші їм обіцяли за те, щоб просто постояти з плакатами на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.
Відео з зізнаннями учасників пікету опублікував у Твіттері ветеран полку "Азов" Владислав Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми приїхали з міста Васильків. Інформацію отримали від Богдана Мельниченка з каналу телеграм. Платять 500 гривень за мітинг. Постояти. Просто постояти. За три канали, які закрили", - на камеру розповів один з учасників пікету.
Він додав, що йому і його друзям по 17 років.
Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR— пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021
За даними "Суспільного", учасників акції набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Вранці людей збирали біля метро "Дарниця". Вони повідомили, що не працюють на телеканалах.
"Я думав, сніг треба прибирати, чи що", - сказав один з учасників акції. "Думаю, 400 гривень за кілька годин - це нормально", - сказав інший учасник пікету.
Перед акцією учасникам провели інструктаж: "Якщо що, то ти співробітниця телеканалу, будь-якого - ZIK, 112, хоч 24 канал або 5 канал, без різниці. Більше ти нічого не кажеш. Замість тебе будуть люди на камеру говорити", - проінструктували їх.
Будь ласка, зачекайте...
Бєз лаха і жизнь плаха...
Чи вже нє?
(отак їм і треба, бо нехій )
ці путани більше ніде заробити не можуть
шукають зеленіх гнідосиків,
шоб зняти відосіки !
(ойц, ледве не забув уточнити - відпустити з 9 поверху головою вниз)
Денис Казанський
@den_kazansky
Але як тепер вони будуть смоктати в Медведчука?
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з закритих телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів. Випадково одну з таких груп помітили журналісти "Прямого" телеканалу, затесались в неї, і зробили сюжет. І показали на "Прямому".
Як розповів кореспондент "Прямого", люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше "мітингарям" дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - десь о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
не хотите пояснить "строители" - зачем ?
или - во время войны - вы все - президенты, а не строители ? ...
из-за вас мрази, страна опять мучается и буксует два года,
может нужно было не рисковать и оставить у руля - Петра?
или - хуже не будет?
Это не коменты строчить в тепле...
черноротые сами себя закрыли.
Пришло три калеки и те по двести гривен