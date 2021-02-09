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Росія (47286) Донбас (21733) Офіс Президента (1753)

Загострення на Донбасі пояснюється бажанням РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, але їй доведеться виконати зобов'язання, - заступник голови ОП Машковець

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Загострення на Донбасі пояснюється бажанням РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, але їй доведеться виконати зобов'язання, - заступник голови ОП Машковець

На Донбасі збільшилась кількість порушень Російською Федерацією своїх зобов'язань з припинення вогню порівняно з другим півріччям минулого року, хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації.

Такі порушення можуть бути пов'язані з намаганнями РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, розповів заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець в коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті зафіксовано збільшення кількості порушень Росією зобов'язань з припинення вогню у порівнянні з найбільш спокійними періодами у другій половині 2020 року. Хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації, який був до досягнення домовленості про припинення вогню з 27 липня 2020 року, на окремих ділянках фронту ситуація залишається вкрай тривожною", - зазначив Машовець.

За його словами, Україна детально інформує про всі порушення як ОБСЄ, так і представників Франції, Німеччини та інших держав – друзів нашої країни.

"Пов'язуємо такі порушення Росією як державою-агресором своїх зобов'язань із намаганнями тиснути на Україну в переговорному процесі, перш за все, у Тристоронній контактній групі. Наша позиція чітка і не може змінитись: шлях до миру – це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху. Україна виконала те, що обіцяла на саміті в нормандському форматі у Парижі в 2019 році. Росія ж поки не дотримується своїх обіцянок. Але іншого шляху у Росії немає, ніж виконати ці обіцянки. Наполягаємо на тому, що затягування ні до чого не призведе", - наголосив Машовець.

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Водночас заступник керівника ОП запевнив, що "ворожі обстріли на Донбасі завжди отримують адекватну відповідь", коли це загрожує життю та здоров`ю українських воїнів, а мирні мешканці Донбасу по обидва боки лінії розмежування бачать, хто насправді зриває "тишу" і намагається спровокувати ескалацію на фронті.

Машовець переконаний, що Росія тільки втрачає від того, що продовжує агресію.

"Наголошу на тому, що ми обов’язково повернемо наших людей і наші землі і відновимо територіальну цілісність та суверенітет України, як це передбачено міжнародним правом та здоровим глуздом", - підкреслив заступник очільника Офісу глави держави.

Нагадаємо, 7 лютого, окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі проведення ООС: противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість. Снайпер поранив українського воїна.

Станом на 17 годину понеділка, 8 лютого, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

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Топ коментарі
+6
Обострение на Донбассе связано с желанием Зели поглубже заглянуть в очко }{уйлу. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 5760
И если раньше параша платила за одного убитого украинца 4-6 уехавшими на вечный концерт кобздона орками, то сейчас они безнаказанно расстреливают украинцев как в тире, а Зеля пилит видосики под прямые поставки первоклассного кокса от лошадки-лаврушки. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 338
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08.02.2021 21:53
+3
Да чхать России на переговорный процесс. Он нужен, этот процесс, что бы всякие дурики вроде Машковца или Кравчука, с Петей, Вовой, пофиг, морщили свои лобики и несли всякую ахинею про российские обязательства. Раз нельзя бороться с оккупантами, надо их балабольством победить.
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08.02.2021 21:58
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Обострение на Донбассе связано с желанием Зели поглубже заглянуть в очко }{уйлу. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 5760
И если раньше параша платила за одного убитого украинца 4-6 уехавшими на вечный концерт кобздона орками, то сейчас они безнаказанно расстреливают украинцев как в тире, а Зеля пилит видосики под прямые поставки первоклассного кокса от лошадки-лаврушки. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 338
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08.02.2021 21:53 Відповісти
Да чхать России на переговорный процесс. Он нужен, этот процесс, что бы всякие дурики вроде Машковца или Кравчука, с Петей, Вовой, пофиг, морщили свои лобики и несли всякую ахинею про российские обязательства. Раз нельзя бороться с оккупантами, надо их балабольством победить.
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08.02.2021 21:58 Відповісти
Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну / Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский./ Зеленский с Кравчуком врали а мафия Коломойского в это время грабила Украину.
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08.02.2021 21:59 Відповісти
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


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08.02.2021 22:01 Відповісти
мерзость кацапская клыками вгрызлась в землю Донбасса и Крыма и эти клыки можно вырвать только если отрезать ей мавзолейную башку !
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08.02.2021 22:07 Відповісти
Вчера РАБссия объявила Украину "Рюсским миром",Роман Цимбалюк,корр.УНИАН в Макцве на этот счет вбросил на этот счет видос в Ютьюбе...
Крысы Мавзолейные,пупок не развяжется???
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08.02.2021 22:38 Відповісти
обострение связано с закрытием прорашистских каналов ,об этом предупреждало - жопзж.
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08.02.2021 22:46 Відповісти
И на фига закупили Байрактары?
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08.02.2021 23:14 Відповісти
Ті мирні жителі Донбасу з кінськими шорами на очах дивляться в одну сторону - на Ростов. Навіть частина маріупольців вважає, що їх місто з "Градів" обстріляим українські військові.
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09.02.2021 07:20 Відповісти
 
 