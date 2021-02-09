Загострення на Донбасі пояснюється бажанням РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, але їй доведеться виконати зобов'язання, - заступник голови ОП Машковець
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На Донбасі збільшилась кількість порушень Російською Федерацією своїх зобов'язань з припинення вогню порівняно з другим півріччям минулого року, хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації.
Такі порушення можуть бути пов'язані з намаганнями РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, розповів заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець в коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"На фронті зафіксовано збільшення кількості порушень Росією зобов'язань з припинення вогню у порівнянні з найбільш спокійними періодами у другій половині 2020 року. Хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації, який був до досягнення домовленості про припинення вогню з 27 липня 2020 року, на окремих ділянках фронту ситуація залишається вкрай тривожною", - зазначив Машовець.
За його словами, Україна детально інформує про всі порушення як ОБСЄ, так і представників Франції, Німеччини та інших держав – друзів нашої країни.
"Пов'язуємо такі порушення Росією як державою-агресором своїх зобов'язань із намаганнями тиснути на Україну в переговорному процесі, перш за все, у Тристоронній контактній групі. Наша позиція чітка і не може змінитись: шлях до миру – це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху. Україна виконала те, що обіцяла на саміті в нормандському форматі у Парижі в 2019 році. Росія ж поки не дотримується своїх обіцянок. Але іншого шляху у Росії немає, ніж виконати ці обіцянки. Наполягаємо на тому, що затягування ні до чого не призведе", - наголосив Машовець.
Водночас заступник керівника ОП запевнив, що "ворожі обстріли на Донбасі завжди отримують адекватну відповідь", коли це загрожує життю та здоров`ю українських воїнів, а мирні мешканці Донбасу по обидва боки лінії розмежування бачать, хто насправді зриває "тишу" і намагається спровокувати ескалацію на фронті.
Машовець переконаний, що Росія тільки втрачає від того, що продовжує агресію.
"Наголошу на тому, що ми обов’язково повернемо наших людей і наші землі і відновимо територіальну цілісність та суверенітет України, як це передбачено міжнародним правом та здоровим глуздом", - підкреслив заступник очільника Офісу глави держави.
Нагадаємо, 7 лютого, окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі проведення ООС: противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість. Снайпер поранив українського воїна.
Станом на 17 годину понеділка, 8 лютого, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
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И если раньше параша платила за одного убитого украинца 4-6 уехавшими на вечный концерт кобздона орками, то сейчас они безнаказанно расстреливают украинцев как в тире, а Зеля пилит видосики под прямые поставки первоклассного кокса от лошадки-лаврушки.
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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Крысы Мавзолейные,пупок не развяжется???