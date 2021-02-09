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Новини Політика України
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вакцина (3396) Зеленський (10071) Пєсков (799) Путін (17103) Донбас (13137) Вовк Павло (213) Юсупова (70)

Головні новини 8 лютого: загострення на Донбасі, Кремль назвав Україну частиною "русского мира"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 8 лютого: загострення на Донбасі, Кремль назвав Україну частиною "русского мира"

Волонтери просять допомоги через загострення на Донбасі, Зеленського і Шмигаля можуть вакцинувати в перших лавах, Пєсков називає Україну частиною "русского мира", - головні новини 8 лютого.

Загострення на Донбасі

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів. Волонтер Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті у зв'язку із загостренням: "Окупанти поливають вогнем Красногорівку й інші напрямки. Далі може бути тільки гірше", - пише вона.

У Черкаській області готуються попрощатися з 24-річним Назарієм Поліщуком - він підірвався в районі Мар'їнки.

Зеленського, Шмигаля, Степанова та інших осіб, які є "авторитетами в суспільстві", можуть вакцинувати серед перших

Про готовність отримати щеплення в перших лавах президент заявив сам. "Я готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна", - сказав Зеленський. Разом із ним щеплення позачергово можуть отримати прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а також інші відомі українці. Щоправда, чи стануть заради цього вносити зміни в Національний календар щеплень, МОЗ ще вирішує.

США тим часом пообіцяли Україні холодильники для вакцини Pfizer, яку наша країна отримає в рамках механізму COVAX. Цю вакцину потрібно зберігати при -70.

Вовка не доставили в ВАКС, де він - невідомо

Скандального голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка повинні були сьогодні примусово доставити до Вищого антикорупційного суду. Але силовики не виявили його ні вдома, ні на роботі. ВАКС видав ще один дозвіл на примусовий привід судді.

Пєсков назвав Україну частиною "русского мира"

"В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі належать до російського світу. Культурний зв'язок, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю", - заявив прессекретар Путіна.

Тим часом ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму. Він скромніший, ніж у Геленджику, але там все одно є кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і будується льодовий палац. А навколо - шестиметровий паркан і глушилки для дронів і мобільного зв'язку.

Тем временем еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. Он поскромнее, чем в Геленджике, но там все равно есть несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. А вокруг - шестиметровый забор и глушилки для дронов и мобильной связи.

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Топ коментарі
+6
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 195
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08.02.2021 22:13
+5
Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!! Ідеологія "Русского мира" ,це параноїдальна маячня великодержавного шовінізма ,споконвічна панівна ідеологія Московіі !!))
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08.02.2021 22:05
+2
Зелю вне очереди надо привить }{уйловским спутником. Пополам с новичком, чтобы лучше подействовала. Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 8604
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08.02.2021 22:09
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Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!! Ідеологія "Русского мира" ,це параноїдальна маячня великодержавного шовінізма ,споконвічна панівна ідеологія Московіі !!))
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08.02.2021 22:05 Відповісти
Кремлівський недопалок ,спить і бачить себе,"царьом Вяликая,Малая и Белая Руси" !!! Збирач "русских земель" хрєнов !!!)))
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08.02.2021 22:18 Відповісти
обострение на Донбассе/ Гремя огнём, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда отдаст приказ товарищ Зелман, Шефир бесстрашно в бой нас поведёт! Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко.
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08.02.2021 22:05 Відповісти
Айосенхей и танки наши быстры...
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08.02.2021 22:06 Відповісти
"По дарогам знакомим,за любимим наркомом,ми коней боевих поведём " !!!)))
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08.02.2021 22:19 Відповісти
Ми коныки-буденыки парам-пам-пам
И командира нашего зовут Абрам
А коммисара нашего завем мы просто Яшею
Зовем мы просто Яша Цукерман
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08.02.2021 22:24 Відповісти
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 195
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08.02.2021 22:13 Відповісти
Бойова пісня ізраїльських танкістів:
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
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08.02.2021 23:31 Відповісти
Це бімба !!!)))
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08.02.2021 23:47 Відповісти
Бойова пісня ізраїльських танкістів/ Израиль -военный союзник Путина , убивающего украинцев. Иван Петрович Сидоров предлагает спеть "Лента за лентою": Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою -- набої подавай, Вкраїнський повстанче, в бою не відступай! Ах, лента за лентою -- набої подавай, Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
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08.02.2021 23:52 Відповісти
Зелю вне очереди надо привить }{уйловским спутником. Пополам с новичком, чтобы лучше подействовала. Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 8604
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08.02.2021 22:09 Відповісти
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 8701
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08.02.2021 22:11 Відповісти
Так Зе преболел или нет то была постановка о какой ему вакцинации идет речь
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08.02.2021 22:14 Відповісти
не только по Авдеевке, но и по всей линии, если судить по ленте твитера от местных..
зря отвели ВСУ с занимаемых позиций и из серой зоны - расплата ..

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

44 хв ·

Прямо зараз Окупанти активно обстрілюють промзону Авдіївки.

Непоганий привід заборонити теле анал "наш".
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08.02.2021 22:17 Відповісти
Які там підсумки.Хлопців на фронті москалі вбивають.Майже щодня.Без відповіді.
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 3765

Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 5225
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08.02.2021 22:29 Відповісти
Яким боком .ру до Русі?
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09.02.2021 09:06 Відповісти
 
 