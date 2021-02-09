Головні новини 8 лютого: загострення на Донбасі, Кремль назвав Україну частиною "русского мира"

Волонтери просять допомоги через загострення на Донбасі, Зеленського і Шмигаля можуть вакцинувати в перших лавах, Пєсков називає Україну частиною "русского мира", - головні новини 8 лютого.

Загострення на Донбасі

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів. Волонтер Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті у зв'язку із загостренням: "Окупанти поливають вогнем Красногорівку й інші напрямки. Далі може бути тільки гірше", - пише вона.

У Черкаській області готуються попрощатися з 24-річним Назарієм Поліщуком - він підірвався в районі Мар'їнки.

Зеленського, Шмигаля, Степанова та інших осіб, які є "авторитетами в суспільстві", можуть вакцинувати серед перших

Про готовність отримати щеплення в перших лавах президент заявив сам. "Я готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна", - сказав Зеленський. Разом із ним щеплення позачергово можуть отримати прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а також інші відомі українці. Щоправда, чи стануть заради цього вносити зміни в Національний календар щеплень, МОЗ ще вирішує.

США тим часом пообіцяли Україні холодильники для вакцини Pfizer, яку наша країна отримає в рамках механізму COVAX. Цю вакцину потрібно зберігати при -70.

Вовка не доставили в ВАКС, де він - невідомо

Скандального голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка повинні були сьогодні примусово доставити до Вищого антикорупційного суду. Але силовики не виявили його ні вдома, ні на роботі. ВАКС видав ще один дозвіл на примусовий привід судді.

Пєсков назвав Україну частиною "русского мира"

"В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі належать до російського світу. Культурний зв'язок, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю", - заявив прессекретар Путіна.

Тим часом ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму. Він скромніший, ніж у Геленджику, але там все одно є кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і будується льодовий палац. А навколо - шестиметровий паркан і глушилки для дронів і мобільного зв'язку.

Тем временем еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. Он поскромнее, чем в Геленджике, но там все равно есть несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. А вокруг - шестиметровый забор и глушилки для дронов и мобильной связи.