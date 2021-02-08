Завершення розгляду справи МН17 в Міжнародному суді ООН очікується до кінця 2023 року - Єнін

Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи про катастрофу лайнера рейса MH-17 "Малазійських авіаліній" не раніше 2023 року.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

Чиновник зазначив, що треба чітко розрізняти треки, в рамках яких відбувається розслідування трагедії.

"Перший - кримінально-правовий блок, це суд у Гаазі, який проводить слухання про прогрес додаткового розслідування, які відклали до квітня. Іншим напрямком, в рамках якого переслідується РФ як держава, зокрема, в рамках Конвенції про фінансування тероризму, є український позов проти РФ у міжнародний суд ООН. І третій напрямок - це колективна скарга Королівства Нідерланди і держави Україна проти Росії в ЄСПЛ ", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, всі вони спрямовані на те, щоб притягти до відповідальності Росію, її військово-політичне керівництво і конкретних виконавців цього злочину.

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На думку Єніна, зараз складно визначитися з конкретними датами завершення кримінального процесу у справі МН17 у Нідерландах.

"Ми можемо виходити тільки з календаря судових засідань, визначена четверта стадія слухань, тобто, по суті, на них відведено майже весь 2021 рік. Не слід забувати, що спільна слідча група продовжує працювати, і ми не можемо виключати винесення додаткових звинувачень.

Щодо слухань у міжнародному суді ООН - ми спостерігаємо спроби Російської Федерації затягнути перехід до розгляду питання по суті, посилаючись на COVID-19, складність з формулюванням своєї юридичної позиції. Станом на сьогодні в нас є календар всіх процедур у суді, які повинні завершитися фінальним рішенням до кінця 2023 року", - повідомив заступник глави МЗС.