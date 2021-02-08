УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15724 відвідувача онлайн
Новини Політика України Російські терористи збили Боїнг
1 331 21
Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Єнін (337) Міжнародний суд ООН (153)

Завершення розгляду справи МН17 в Міжнародному суді ООН очікується до кінця 2023 року - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завершення розгляду справи МН17 в Міжнародному суді ООН очікується до кінця 2023 року - Єнін

Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи про катастрофу лайнера рейса MH-17 "Малазійських авіаліній" не раніше 2023 року.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

Чиновник зазначив, що треба чітко розрізняти треки, в рамках яких відбувається розслідування трагедії.

"Перший - кримінально-правовий блок, це суд у Гаазі, який проводить слухання про прогрес додаткового розслідування, які відклали до квітня. Іншим напрямком, в рамках якого переслідується РФ як держава, зокрема, в рамках Конвенції про фінансування тероризму, є український позов проти РФ у міжнародний суд ООН. І третій напрямок - це колективна скарга Королівства Нідерланди і держави Україна проти Росії в ЄСПЛ ", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, всі вони спрямовані на те, щоб притягти до відповідальності Росію, її військово-політичне керівництво і конкретних виконавців цього злочину.

Читайте також: Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня

На думку Єніна, зараз складно визначитися з конкретними датами завершення кримінального процесу у справі МН17 у Нідерландах.

"Ми можемо виходити тільки з календаря судових засідань, визначена четверта стадія слухань, тобто, по суті, на них відведено майже весь 2021 рік. Не слід забувати, що спільна слідча група продовжує працювати, і ми не можемо виключати винесення додаткових звинувачень.

Щодо слухань у міжнародному суді ООН - ми спостерігаємо спроби Російської Федерації затягнути перехід до розгляду питання по суті, посилаючись на COVID-19, складність з формулюванням своєї юридичної позиції. Станом на сьогодні в нас є календар всіх процедур у суді, які повинні завершитися фінальним рішенням до кінця 2023 року", - повідомив заступник глави МЗС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Мухомор Каддафи сбил Боинг в шотландском городке Локкерби в 1988 году,Суд состоялся аж через 11 лет,вина была дрказана и Хмырь Каддафи оплатил жертвам катастрофы все сполна...,Крыса кремлевская нищая,денег нет,но вы держитесь..нищеброды гребанные...
показати весь коментар
08.02.2021 22:27
+3
***** здохнет к тому времени
показати весь коментар
08.02.2021 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вангую: жоден зебіл не поскаржиться, що європейські суди довго справи розглядають... І не порівняють з українськими реаліями.
показати весь коментар
08.02.2021 22:18 Відповісти
Импотенты и саботажники !Позор ! К этому времени и ***** сдохнет
показати весь коментар
09.02.2021 00:16 Відповісти
***** здохнет к тому времени
показати весь коментар
08.02.2021 22:19 Відповісти
а что, одни жирафы заседают ?? что так туго доходит...
показати весь коментар
08.02.2021 22:19 Відповісти
а че не в 2034?
показати весь коментар
08.02.2021 22:25 Відповісти
Вот уж точно или падишах или ишак сдохнет
показати весь коментар
08.02.2021 22:26 Відповісти
Мухомор Каддафи сбил Боинг в шотландском городке Локкерби в 1988 году,Суд состоялся аж через 11 лет,вина была дрказана и Хмырь Каддафи оплатил жертвам катастрофы все сполна...,Крыса кремлевская нищая,денег нет,но вы держитесь..нищеброды гребанные...
показати весь коментар
08.02.2021 22:27 Відповісти
Что-то быстро они.. Хотя к тому времени наверное уже не останется кроме судей людей, которые вообще вспомнят про этот самолет...
показати весь коментар
08.02.2021 22:36 Відповісти
и уж тем более никого через 10 лет уже не будет интересовать кто сбил, кого сбил, почему и зачем.
показати весь коментар
08.02.2021 22:37 Відповісти
В Европе знают, Путлер - пи***ас,
но у него дешевый газ...
показати весь коментар
09.02.2021 07:57 Відповісти
Железобетонных доказательств море и целый океан,но доказать вину в Суде это одно,а понты вокруг катастрофы в Суде не имеют Юридической силы...
показати весь коментар
08.02.2021 22:43 Відповісти
Политика это все, и чихать им на родственников погибших...
показати весь коментар
08.02.2021 22:46 Відповісти
Усі, хто в Донецьк із рашки приволік ПВО знали де проходять пасажирські коридори. Метою був пасажир- усі злочинці від меншого ідо гори
показати весь коментар
08.02.2021 23:31 Відповісти
Заказчик -опарыш педофил убийца живодер путлер ! Почему бы это страшидло ботоксное не уничтожить , как Усаму бен Ладена ???
показати весь коментар
09.02.2021 00:23 Відповісти
А потім призначать проведення додаткового розслідування і так - по колу.......
показати весь коментар
09.02.2021 05:42 Відповісти
Ну,тогда и парашки не будет. Хотя,будет правопреемник!
показати весь коментар
09.02.2021 08:40 Відповісти
Руссссссссссссссссссссский солдафон-МАРОДЕР на месте сбитого росЦией малазийсского Боинга над восточным донбассом .
.

.
.

Завершення розгляду справи МН17 в Міжнародному суді ООН очікується до кінця 2023 року - Єнін - Цензор.НЕТ 1569
показати весь коментар
09.02.2021 09:09 Відповісти
 
 