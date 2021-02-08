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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Нацрада_ТРМ (361) санкції (6860) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Тільки за 2020 рік до "112", "Zik" і "NewsOne" застосували понад 20 санкцій, ми продовжимо стежити за цими каналами, - перший заступник голови Нацради з ТРМ Коваль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тільки за 2020 рік до

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании на этой неделе рассмотрит нарушения телеканалов "112 Украина", "Zik" и "NewsOne".

Перший заступник голови Нацради з питань телебачення Валентин Коваль в ефірі каналу "Україна 24" висловився про долю трьох телеканалів, які були заблоковані через санкції проти їх власника Тараса Козака, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше, питання свободи слова, яке постійно намагаються порушувати, — це не головне питання в цій ситуації. Коли ми говоримо про свободу слова, то забуваємо, що це інструмент для доказу своєї думки. У цьому випадку у нас була ситуація, коли три досить сильних телеканали висловлювали позицію, яка вкрай відрізняється від точки зору тих, хто вважає Україну самостійною державою. Дуже відрізняється від думки тих, хто думає, що Україна повинна мати свою точку зору на те, що відбувається на її території територіях поруч з нами", — розповів він.

Коваль розповів, що означає припинення діяльності телеканалів і що з ними буде далі.

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"Що відбувається зараз? Ліцензії припинені на п'ять років, це наслідок того, що припинена будь-яка економічна діяльність людини, яка є кінцевим бенефіціаром, пана Козака. Ми маємо не спробу щось зробити зі свободою слова, а спробу боротися з людиною, проти якої у СБУ і РНБО є достатньо причин припинити будь-яку діяльність. Це рішення зачепило канали лише тому, що вони є частиною його активності.

Цього тижня буде чергове засідання, на якому ми розглядатимемо порушення, які були у цих каналів протягом останнього часу, і будемо розглядати порушення всіх каналів. Ми не вважаємо, що припинення їх мовлення призведе до того, що ми забудемо про них. Ми продовжимо стежити за тим, що вони роблять. Тільки за 2020 рік було понад 20 санкцій проти цих трьох каналів", — сказав він.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Топ коментарі
+12
Что значит "продолжим следить"? Вы что их открывать собрались? Значит и нацраду надо пустить на колбасу вместе с каналами *********
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08.02.2021 22:44
+6
Надо бы СБУ и Нацсоветом заняться, проверить их "работу"... И про "Интер" забывать нельзя - всё-таки Газпромовский канал, точнее путенский....
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08.02.2021 22:57
+5
Ведмедчук под санкциями с 2014 года,потому типа Козак правит этим дерьмом... Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 7981
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08.02.2021 22:39
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Ведмедчук под санкциями с 2014 года,потому типа Козак правит этим дерьмом... Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 7981
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08.02.2021 22:39 Відповісти
Что значит "продолжим следить"? Вы что их открывать собрались? Значит и нацраду надо пустить на колбасу вместе с каналами *********
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08.02.2021 22:44 Відповісти
Кто делает колбасу с гнилого мяса?
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08.02.2021 23:00 Відповісти
жалкие оправдания.
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08.02.2021 22:45 Відповісти
То есть они будут продолжать вещать в Украине? "Следили/применили" они! Значит, плохо "следили" и "применяли", раз они до сих пор имели возможность сра ть нам в уши! Нечего оправдываться. Ибо вы- пустое место!
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08.02.2021 22:50 Відповісти
USSR n 2. Боролись, боролись...и не побороли. Чувство что ты что-то можешь решать побороло. Максимум на год
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08.02.2021 23:01 Відповісти
Прямые эфиры этих помоек щас в ютубе смотрят до 5 тыс максимум. По кабелю в выходные доходило до 3-5 млн. Никогда ютуб не окупит, за годик - два коллективы развалятся...Следим куда крысы сбегут, скорее всего на интер и наш.
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08.02.2021 22:51 Відповісти
гниды могут подняться на верх- только с помощью чьей-то головы
и то, если эта голова позволит им на ней существовать, паразитировать, превращаться во вшей и дальше размножаться !
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08.02.2021 22:52 Відповісти
Надо бы СБУ и Нацсоветом заняться, проверить их "работу"... И про "Интер" забывать нельзя - всё-таки Газпромовский канал, точнее путенский....
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08.02.2021 22:57 Відповісти
В заключение ещё один балтийский бонус - в Латвии запретили телеканал "Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.
Спасибо, друзья - лапти со скрепами нужно давить на всех фронтах!
А нам - своє робити.
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08.02.2021 22:59 Відповісти
Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 825
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08.02.2021 22:59 Відповісти
Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 5369
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08.02.2021 23:00 Відповісти
Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 6538
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08.02.2021 23:04 Відповісти
я б так не палився. Підсвідоме тримайте у собі
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08.02.2021 23:10 Відповісти
...было более 20 санкций против этих трех каналов", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3246754 Это что более 20 раз пальчиком погрозили?!
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08.02.2021 23:01 Відповісти
Ух,какая грозная Нацрада вдруг стала? Импотент "Виагры" наглотался? Не поможет.
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08.02.2021 23:32 Відповісти
Ермак узнал о блокировке телеканалов Медведчука за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.
https://antikor.com.ua/articles/437120-ermak_uznal_o_blokirovke_telekanalov_medvedchuka_za_30_minut_do_nachala
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09.02.2021 00:37 Відповісти
Почему эти каналы продолжают вещать в Интернет? Довольно немало тех, кто их смотрит.
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09.02.2021 08:39 Відповісти
Нам треба у країн Балтії навчитися вирішувати ці питання з однієї спроби, а не 20+ санкціями!
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09.02.2021 10:30 Відповісти
 
 