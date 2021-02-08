Тільки за 2020 рік до "112", "Zik" і "NewsOne" застосували понад 20 санкцій, ми продовжимо стежити за цими каналами, - перший заступник голови Нацради з ТРМ Коваль

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании на этой неделе рассмотрит нарушения телеканалов "112 Украина", "Zik" и "NewsOne".

Перший заступник голови Нацради з питань телебачення Валентин Коваль в ефірі каналу "Україна 24" висловився про долю трьох телеканалів, які були заблоковані через санкції проти їх власника Тараса Козака, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше, питання свободи слова, яке постійно намагаються порушувати, — це не головне питання в цій ситуації. Коли ми говоримо про свободу слова, то забуваємо, що це інструмент для доказу своєї думки. У цьому випадку у нас була ситуація, коли три досить сильних телеканали висловлювали позицію, яка вкрай відрізняється від точки зору тих, хто вважає Україну самостійною державою. Дуже відрізняється від думки тих, хто думає, що Україна повинна мати свою точку зору на те, що відбувається на її території територіях поруч з нами", — розповів він.

Коваль розповів, що означає припинення діяльності телеканалів і що з ними буде далі.

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"Що відбувається зараз? Ліцензії припинені на п'ять років, це наслідок того, що припинена будь-яка економічна діяльність людини, яка є кінцевим бенефіціаром, пана Козака. Ми маємо не спробу щось зробити зі свободою слова, а спробу боротися з людиною, проти якої у СБУ і РНБО є достатньо причин припинити будь-яку діяльність. Це рішення зачепило канали лише тому, що вони є частиною його активності.

Цього тижня буде чергове засідання, на якому ми розглядатимемо порушення, які були у цих каналів протягом останнього часу, і будемо розглядати порушення всіх каналів. Ми не вважаємо, що припинення їх мовлення призведе до того, що ми забудемо про них. Ми продовжимо стежити за тим, що вони роблять. Тільки за 2020 рік було понад 20 санкцій проти цих трьох каналів", — сказав він.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".