Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура
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Підозрювана у державній зраді у справі щодо Телеграм-каналів, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторія Даскаліца вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.
Цей факт підтвердив кореспонденту Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні підозрювану відпустили з-під варти", - зазначив Чубенко.
Зазначимо, що за словами адвоката підозрюваної Валентина Рибіна, заставу за Даскаліцу було внесено ще 4 лютого, однак 5 лютого забрати клієнтку з СІЗО йому не вдалося. З’ясувалося, що правоохоронці того дня перевіряли ізолятор та суди через анонімне повідомлення про замінування.
Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Будь ласка, зачекайте...
у нас враги Украины, выкупают врагов Украины, а государство, тупо смотрит 95 квартал..
Поймал вражину самостоятельно - кончи ее нафиг...
"За арестованного участника акции протеста в Городском саду Одессы, экс-главу городского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка внесен залог в размере 600 тысяч гривен. Залог внес председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов."
Вот такие клуши пытаются влиять на умы в Украине
Одним словом -сволота.
Най би вона сиділа, допоки прононс не виправить. (Для кацапів це - пожиттєво.)
Где решения судов? Или это всё фейки.