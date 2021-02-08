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Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура

Підозрювана у державній зраді у справі щодо Телеграм-каналів, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторія Даскаліца вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.

Цей факт підтвердив кореспонденту Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підозрювану відпустили з-під варти", - зазначив Чубенко.

Зазначимо, що за словами адвоката підозрюваної Валентина Рибіна, заставу за Даскаліцу було внесено ще 4 лютого, однак 5 лютого забрати клієнтку з СІЗО йому не вдалося. З’ясувалося, що правоохоронці того дня перевіряли ізолятор та суди через анонімне повідомлення про замінування.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
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Топ коментарі
+22
Шарий внес, 1,5 ляма грн.. зацени!.. а наше СБУ не шевелится?!
у нас враги Украины, выкупают врагов Украины, а государство, тупо смотрит 95 квартал..
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08.02.2021 23:36
+15
За такими статтями не повинно бути ніяких застав! Що за нах ?
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08.02.2021 23:07
+14
1,58 млн грн. - дешево оценили государство.
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08.02.2021 23:00
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1,58 млн грн. - дешево оценили государство.
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08.02.2021 23:00 Відповісти
Шарий внес, 1,5 ляма грн.. зацени!.. а наше СБУ не шевелится?!
у нас враги Украины, выкупают врагов Украины, а государство, тупо смотрит 95 квартал..
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08.02.2021 23:36 Відповісти
Гос. измена - это при тов. Сталине была 58 статья, и вышла бы тетка лет через 15, если бы вообще вышла.
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09.02.2021 00:04 Відповісти
Назначенцы Зеленской сопли в СБУ на самых верхних постах- нескоромный и второй черт , как его там не помню ,«ЗАКАЗЫВАЮТ « друг-друга, не поделив потоки украденных миллионов !
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09.02.2021 00:07 Відповісти
Раз такой залог заплатила , то точно шпионка!
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08.02.2021 23:01 Відповісти
Телеграмм сам по себе является шпионом фсб https://censor.net/ru/n3246363
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08.02.2021 23:53 Відповісти
Какие ещё враги ? Бабки нужны .
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08.02.2021 23:02 Відповісти
Отож...
Поймал вражину самостоятельно - кончи ее нафиг...
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08.02.2021 23:05 Відповісти
Как по мне должны быть вопросы у СБУ.Кто пробашлял?Не?
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08.02.2021 23:06 Відповісти
Її адвокат Рибін - шістка шарікова яикй є шісткою медведчука-кремля. Ось і відповідь.
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08.02.2021 23:09 Відповісти
Якщо за неї внесли такі гроші- отже вона винна.
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08.02.2021 23:06 Відповісти
Шо ж тогда получается? Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2465
"За арестованного участника акции протеста в Городском саду Одессы, экс-главу городского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка внесен залог в размере 600 тысяч гривен. Залог внес председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов."
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08.02.2021 23:33 Відповісти
Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7111
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08.02.2021 23:39 Відповісти
Ну, ты ж должен понимать, это Ксения. У нее, что бы ни случилось, вывод один: все п...сы кроме Порошенко.
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09.02.2021 06:04 Відповісти
Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8377 хто на городі працював, той знає : коли осот не виривати з корінням - він прорастає чи там же , чи- поряд, чи у другому місці .
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08.02.2021 23:06 Відповісти
За такими статтями не повинно бути ніяких застав! Що за нах ?
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08.02.2021 23:07 Відповісти
Как вообще можно выпускать под залог обвиняемых в гос измене??? Что за дурость !
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08.02.2021 23:08 Відповісти
Где наши доблестные фошизды правосеки?Почему не встретили при выходе?
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08.02.2021 23:10 Відповісти
Так партия Сволот@ и Нацдружыни это карманные моськи кремля и авакова
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09.02.2021 01:48 Відповісти
Скоріш за все угода зі слідством і всіх здала!
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08.02.2021 23:24 Відповісти
За государственную измену залог и на волю, а за буханку хлеба - в тюрьму. Офигенно!
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08.02.2021 23:24 Відповісти
из СИЗО, чтобы не сидеть в камере, а не на волю, следствие продолжится, а потом суд.
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08.02.2021 23:28 Відповісти
Интересно , почему тогда Антоненко больше года видит в камере?Что его не выпустили? Беркутят ощипанных выпустили и они удрали , хотя по людям стреляли , а его держат? Это справедливость?
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09.02.2021 00:56 Відповісти
Чому зрадників, шпіонів, агентів які працюють на АГРЕСОРА відпускають під заставу!? По статті за зраду не повинна бути застава. Якщо є, то це абсурд.
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08.02.2021 23:24 Відповісти
портновський абсурд.
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08.02.2021 23:26 Відповісти
А за защиту Украины с оружием в руках тоже в тюрьму! Еще раз Офигенно!
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08.02.2021 23:25 Відповісти
А Рифмайстер за что сидит ?
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09.02.2021 10:01 Відповісти
Я про это и говорю!
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09.02.2021 12:47 Відповісти
Пффф. Заплатили из денег перечисленных Герусом в парашу за электроэнергию. Не, ну за вычетом зелиного процента.
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08.02.2021 23:34 Відповісти
В чем конкретно заключалось администрирование?
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08.02.2021 23:40 Відповісти
Это голова не видела рук перукаря 😀😀😀
Вот такие клуши пытаются влиять на умы в Украине
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08.02.2021 23:47 Відповісти
упк розроблений портновим - якщо ти не з системи тебе пограбують мусора з прокурорами під виглядом обшуку, і не докажеш нічого. А якщо ти зрадник та державний злочинець - тебе випустять і ще й вибачаться.
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09.02.2021 00:27 Відповісти
вата выкупила свою шпионку! зачем брали деньги... кремляди выкупят и за 10 млн.
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09.02.2021 01:33 Відповісти
Скоро ці ******** ухвалять "закон" за критику зеленого гімна 100500 років ув'язнення! Вони там на креку всі, а свиночолий на інсуліні - патологічні імбецили захопили владу повністю ,тепер їх шпіономанія не відпускає! А відстрілювання фсбушників коллєгами це як дуель між мушкитерами і гвардійцями? Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6717
Одним словом -сволота.
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09.02.2021 07:36 Відповісти
Справжнє її прізвище не Даскаліца, а Даскалиця. Вона його не може правильно вимовити бо "руццкаязьічная чєлюсть", от і казиться. Кацапи і слово паляниця точно так же потворять.
Най би вона сиділа, допоки прононс не виправить. (Для кацапів це - пожиттєво.) Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2642
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09.02.2021 07:46 Відповісти
Судя по фамилии -наша Вата!
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09.02.2021 08:29 Відповісти
Ну конечно надо выпускать из СИЗО, конечно! А то как же она, сидя в СИЗО, будет их администрировать?
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09.02.2021 08:53 Відповісти
Больше 200 таких администраторов арестовали.
Где решения судов? Или это всё фейки.
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09.02.2021 09:28 Відповісти
 
 