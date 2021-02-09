Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством
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Уряд найближчим часом обговорить питання політики держави щодо жителів ОРДЛО з паспортами РФ.
Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав міністра про те, чи визнаватиме Україна жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ або так званих "Л/ДНР", своїми громадянами.
"Ми визнаємо громадян України громадянами України, - зазначив Рєзніков. - Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин - навіть вимушено, як спосіб виживання, - то це має бути окремою розмовою. У нас в Конституції України не передбачено позбавлення громадянства на підставі отримання іншого громадянства, іншого паспорта".
Санкції за множинне громадянство з юридичної точки зору в Україні відсутні, додав міністр.
За його словами, під час обговорення законопроєкту про перехідний період, який регулюватиме процес деокупації тимчасово окупованих територій, Мінреінтеграції має намір порушити питання політики офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти, після деокупації регіону.
"Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають і, відповідно, позбутися російського паспорта, якщо вони вважатимуть, що вони насправді залишаються громадянами України. Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", - сказав Олексій Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Другое дело,что за это,как и за 2е (3е+) гражданство НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКОЕ - ЛИБО наказание.
Пока не предусмотрено!!!
Если вариантов много,то какая разница непереехавшему "пенсионеру в древней хатынке" будет у него право избирать или нет? Будет у него вид на жительство или паспорт без гражданства?
Пенсию у него не заберут. Правда,если дети,или он сам - коллаборанты можно ввести налог на восстановление разбитого и разворованного с его помощью.
Но опять - за нарушение наказания НЕТ!
Судячи з його небажаня навіть згадувати "колаборант" у законі, то колаборант,який сам наляканий перспективою опинитися під дією такого закону.
ещё одна кремлевская консерва медленно открывается
кстати этот резник так похож на надькиного подельничка переговорщика великого рубана,
часом и этот сепар не брат его...
Промолчу...
А то уже не раз за такое банили
Кто-то мог бы и позаниматься жтим вопросом - хотя лишить их украинских биопаспортов
Пусть как россияне по полгода по визовым отделам в очередях маются 😀😀😀
а для этого нужно время и 67 % депутатов.
Я очень сомневаюсь, что в Украине есть столько адекватных избирателей, которые придут на выборы и выберут адекватных депутатов.
Поэтому надо найти конкретных виновных лиц и взыскать с них.
Для этого надо поднять видеозаписи, прочие документы и определить личность каждого, кто способствовал своим выходом на митинг против Украины или своим голосованием за отделение от Украины возникновению такого положения.
А не какая-то амнистия.
Их под пулеметами гонят туда - сюда или сами так хотят?!!
1) 2005 глава РНБО он обязан был проследить за выполнением ст.110
ведь в 2004 был сепарский рыговский сьезд о "югавасточнам гасударстве" как итог дела закрыты.. 1-2 рыга сбежали в москву или хз куда а остальные сотни...... а что говорить
один из участников он же Янукович стал потом президентом..
2) 2014-2019. а не слились ли тут дела против рыгов... ведь что незачто посадить???
все регоналы святые. никто ничего не крал.
сколько шансов нужно "патриоту" чтобы сделать то что он уже обязан был делать..
А выгодно им - вернуть "проверенное население".
Продали Украину, продадут и РФ.
Не ОНИ должны выбирать гражданство!
А Украина должна выбирать - нужны ли нам такие граждане!!!!!!
Лично я бы всех пенсов и коллабарантов отправил бы на их духовную родину - рашку!
Просто у нас половина Рады, и вице-президент А.Б.А. в частности, и французское заслужил, и итальянское, как минимум. Этим гнидам такие нервы ни к чему, это плебеи должны определяться.