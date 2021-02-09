Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством

Уряд найближчим часом обговорить питання політики держави щодо жителів ОРДЛО з паспортами РФ.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав міністра про те, чи визнаватиме Україна жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ або так званих "Л/ДНР", своїми громадянами.

"Ми визнаємо громадян України громадянами України, - зазначив Рєзніков. - Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин - навіть вимушено, як спосіб виживання, - то це має бути окремою розмовою. У нас в Конституції України не передбачено позбавлення громадянства на підставі отримання іншого громадянства, іншого паспорта".

Санкції за множинне громадянство з юридичної точки зору в Україні відсутні, додав міністр.

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За його словами, під час обговорення законопроєкту про перехідний період, який регулюватиме процес деокупації тимчасово окупованих територій, Мінреінтеграції має намір порушити питання політики офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти, після деокупації регіону.

"Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають і, відповідно, позбутися російського паспорта, якщо вони вважатимуть, що вони насправді залишаються громадянами України. Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", - сказав Олексій Резніков.