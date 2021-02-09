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Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством

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Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством

Уряд найближчим часом обговорить питання політики держави щодо жителів ОРДЛО з паспортами РФ.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав міністра про те, чи визнаватиме Україна жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ або так званих "Л/ДНР", своїми громадянами.

"Ми визнаємо громадян України громадянами України, - зазначив Рєзніков. - Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин - навіть вимушено, як спосіб виживання, - то це має бути окремою розмовою. У нас в Конституції України не передбачено позбавлення громадянства на підставі отримання іншого громадянства, іншого паспорта".

Санкції за множинне громадянство з юридичної точки зору в Україні відсутні, додав міністр.

Читайте також: Російське громадянство в 2020 році отримали 409,5 тис. громадян України, - МВС РФ

За його словами, під час обговорення законопроєкту про перехідний період, який регулюватиме процес деокупації тимчасово окупованих територій, Мінреінтеграції має намір порушити питання політики офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти, після деокупації регіону.

"Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають і, відповідно, позбутися російського паспорта, якщо вони вважатимуть, що вони насправді залишаються громадянами України. Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", - сказав Олексій Резніков.
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Топ коментарі
+20
Резников о жителях ОРДЛО с паспортами РФ после деоккупации: Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться с гражданством - Цензор.НЕТ 2295
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08.02.2021 23:42
+19
Отримуючи паспорта з мутованим бройлером ,вони вже зробили свій вибір ,тому лише паспорта негромадян України ,без права обирати та бути обраним !!!)))
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08.02.2021 23:38
+16
Рєзнікову прсто треба запрпонувати визначитися: він співчує сєпарам, чи він бореться з сепаратизмом.
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08.02.2021 23:29
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но перед этим каждый "новый русский" должен доказать что не убивал украинцев и не сотрудничал с оккупационной администрацией.
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08.02.2021 23:34 Відповісти
Поміняти на пашпорти негромадян України !!!)))
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08.02.2021 23:35 Відповісти
Бульдозером за поребрик.
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09.02.2021 01:22 Відповісти
Отримуючи паспорта з мутованим бройлером ,вони вже зробили свій вибір ,тому лише паспорта негромадян України ,без права обирати та бути обраним !!!)))
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08.02.2021 23:38 Відповісти
В Крыму и ОРДЛО это может быть вынужденная мера при оккупации. Если человек не может бросить дом и семью.
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09.02.2021 07:23 Відповісти
Да. Я прислуживал фашистам потому что тут был мой дом. - Из пояснения полицая на суде.
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09.02.2021 07:32 Відповісти
Есть полицаи, а есть просто мирное население на оккупированной территории, которое не смогло защитить государство.
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09.02.2021 08:12 Відповісти
Пусть докажет, что не звал русский мир.
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09.02.2021 08:13 Відповісти
В референдуме участвовало менее 10% населения, а 90% не участвовало. И к тому же у юристов есть такое понятие как " презумпция невиновности" : человек не должен доказывать, что он невиновен, суду должны быть представлены доказательства его вины.
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09.02.2021 08:19 Відповісти
Добровольное проживание и получение документов априори являються доказательствами вины!
Другое дело,что за это,как и за 2е (3е+) гражданство НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКОЕ - ЛИБО наказание.
Пока не предусмотрено!!!
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09.02.2021 09:28 Відповісти
Пенсионер в древней хатынке куда должен был переехать? У него денег нет ни на покупку жилья, ни на проживание. А вообще вариантов может быть много, просто надо протереть глаза и не жить в черно-белом мире
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09.02.2021 10:24 Відповісти
Вот и протри!
Если вариантов много,то какая разница непереехавшему "пенсионеру в древней хатынке" будет у него право избирать или нет? Будет у него вид на жительство или паспорт без гражданства?
Пенсию у него не заберут. Правда,если дети,или он сам - коллаборанты можно ввести налог на восстановление разбитого и разворованного с его помощью.
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09.02.2021 13:14 Відповісти
Какое "государство" тебя защищать должно? Ты и есть это государство. Если ты не встал на защиту своего дома, своей семьи, своего сообщества, с которым у тебя договор на взаимосуществование - значит ты аннулировал этот договор. Давай досвидания.
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09.02.2021 08:18 Відповісти
Вообще-то в Донецке людей должны были защитить силовики : милиционеры, военные, сбу.. Но именно они и совершили там переворот: Ходорковский , крымский беркут и другие предатели и агенты, которые пробрались в силовики под руководством тогдашнего президента Януковича. Силовые структуры Украины тогда были практически уничтожены и деззориентированы.
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09.02.2021 08:24 Відповісти
При жеании легко можно отфильтровать тех,кто нарушил конституцию,и кто ее выполнял.
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09.02.2021 09:34 Відповісти
А населення їх активно підтримало,"па багатому".
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09.02.2021 10:32 Відповісти
Эта обязанность записана в конституции.
Но опять - за нарушение наказания НЕТ!
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09.02.2021 09:30 Відповісти
Або позбавленя громадянства та депортація.
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09.02.2021 09:22 Відповісти
Рєзнікову прсто треба запрпонувати визначитися: він співчує сєпарам, чи він бореться з сепаратизмом.
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08.02.2021 23:29 Відповісти
А если на оккупированной территории остались не сепары? Или те, кто поменял свое мнение?
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09.02.2021 08:14 Відповісти
Слово "карантин" знакомо? А его смысл?
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09.02.2021 09:41 Відповісти
Спитати хто він? Громадянин? Колаборант? Сепаратист?
Судячи з його небажаня навіть згадувати "колаборант" у законі, то колаборант,який сам наляканий перспективою опинитися під дією такого закону.
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09.02.2021 09:39 Відповісти
"Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают ,получив рашистские паспорта они и добровольно определились гражданами ерефии.
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08.02.2021 23:30 Відповісти
Автоматными очередями гнать на парашу(кто добежит ),они свой выбор сделали.
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08.02.2021 23:35 Відповісти
Ты рассуждаешь, как Сталин.
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09.02.2021 08:26 Відповісти
Я бы тебе написал,что бы я делал с кацапами и лугандонами, - но это не для впечитлительных. да и при шмарклях у власти,как и при папереднику не дадут.
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09.02.2021 22:12 Відповісти
вот и сбываются чьи-то пророчества...и
ещё одна кремлевская консерва медленно открывается
кстати этот резник так похож на надькиного подельничка переговорщика великого рубана,
часом и этот сепар не брат его...
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08.02.2021 23:36 Відповісти
Кхм...
Промолчу...
А то уже не раз за такое банили
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08.02.2021 23:37 Відповісти
да они уже определились, когда выбирали януковича, когда 2014 году с триколорами бегали, когда просили ***** ввести войска, когда издевались над пленными....
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08.02.2021 23:40 Відповісти
Ну не все же. Кто- то получал нож в живот, или пулю в спину.
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09.02.2021 07:24 Відповісти
Резников о жителях ОРДЛО с паспортами РФ после деоккупации: Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться с гражданством - Цензор.НЕТ 2295
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08.02.2021 23:42 Відповісти
Резников - власть уже определилась по дурному - выдала жителям Лугандона и Крыма БИОПАСПОРТА И те живут в ЕС , на деньги от беспредела в оккупированных территориях Украины. Люто ненавидят Украину и везде ее в ЕС ХАЯТ
Кто-то мог бы и позаниматься жтим вопросом - хотя лишить их украинских биопаспортов
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08.02.2021 23:44 Відповісти
Ето бцдєт нєзаконно і антічєловєчно! Праклятиє бєндери нє імєют права так поступіть с людьмі!
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08.02.2021 23:50 Відповісти
Отобрать биопаспорта у всех получивших рос гражданство . ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО ?

Пусть как россияне по полгода по визовым отделам в очередях маются 😀😀😀
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08.02.2021 23:55 Відповісти
Сложного тут то, что нужно для этого менять некоторые пункты Конституции,

а для этого нужно время и 67 % депутатов.

Я очень сомневаюсь, что в Украине есть столько адекватных избирателей, которые придут на выборы и выберут адекватных депутатов.
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09.02.2021 00:12 Відповісти
В Конституции предусмотрено одно гражданство. Двойного не предусмотрено.
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09.02.2021 07:26 Відповісти
Как и наказание за него!
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09.02.2021 09:44 Відповісти
А ещё в Конституции предусмотрено защита государством своих граждан. А на оккупированноц территории это не выполняется. Не смогло государство там защитить граждан Украины и их репрессируют.
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09.02.2021 07:28 Відповісти
Они нарушили Конституцию Украины! В большинстве.
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09.02.2021 09:47 Відповісти
Категорически согласен.

Поэтому надо найти конкретных виновных лиц и взыскать с них.

Для этого надо поднять видеозаписи, прочие документы и определить личность каждого, кто способствовал своим выходом на митинг против Украины или своим голосованием за отделение от Украины возникновению такого положения.

А не какая-то амнистия.
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09.02.2021 12:53 Відповісти
А как быть с крымскими татарами, Крым их родина, Сталин их уже выгонял оттуда, мы не можем требовать от них покинуть вновь обретённый дом.Забрав у них право на биопаспорт мы их оттолкиваем в Московию
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09.02.2021 04:50 Відповісти
Так же само, як цю "можливість" забезпечили тим, хто у 2014-му маючи проукраїнські погляди залишав усе і тікав звідти.
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08.02.2021 23:49 Відповісти
Резников, ты - даун! Они, получив мордовский пачпорт уже определились!!
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08.02.2021 23:52 Відповісти
А если это вынужденно?
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09.02.2021 07:29 Відповісти
Как вынужденно?! Добровольно! Никто не мешает 7й год тысячами ездить на не оккупированную!
Их под пулеметами гонят туда - сюда или сами так хотят?!!
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09.02.2021 09:51 Відповісти
Вынужденно пачпорт с курицей получали только те, кто работает на оккупационную администрацию. Коллаборанты, то есть.
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09.02.2021 10:24 Відповісти
кормильцы, пачему сейчас не найдёшь ни одного дурака который бы согласился отдать однушку на подконтрольной территории и взять трёхкомнатную в сталице працветающей рецпублики ?
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08.02.2021 23:57 Відповісти
Правильно!!! Хай вибирають -Гондурас або Монголія....
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08.02.2021 23:58 Відповісти
Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться через какой погранпереход они потащат свои лахи на расию.
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09.02.2021 00:04 Відповісти
Ани же савецкие люди, и привыкли искупать кровью предательство, им нужен или штрафбат или супер канал рыть. На меньшее, они не согласятся.
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09.02.2021 00:11 Відповісти
"Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством". - Він тупий? Хіба не зрозуміло - що ті, хто отримав рос. громадянство (принаймні більшість з них) - уже визначились.
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09.02.2021 00:20 Відповісти
всі, хто отримували московитське громадянство, повинні будуть виїхати в зад, в свою "родіну"
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09.02.2021 00:28 Відповісти
після виводу російських військ в той чи інший спосіб, на всій окупованій території мають обшуки. Ті хто має паспорти росії має бути депортованим. Окрім тих хто працює на окупаційну владу - вони мають відсидіти років 15 а вже потім мають бути депортовані, з забороною на в'їзд в Україну на 49 років.
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09.02.2021 00:41 Відповісти
В Германии если кто то получил гражданство другой страны лишают Гражданства немецкого только в Украине бардак.
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09.02.2021 00:51 Відповісти
А государство смогло обеспечить безопасность гражданам Украины на оккупированной территории?
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09.02.2021 07:31 Відповісти
Нада помочь с определением... Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством - Цензор.НЕТ 2218
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09.02.2021 01:33 Відповісти
Два паспорти сепара міняються на 1 "тупий собачий аусвайс" недогромадянина без права голосувати і апелювати до державних соціальних фондів назавжди. Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством - Цензор.НЕТ 8005
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09.02.2021 02:07 Відповісти
Гнать. Причем желательно через минные поля.
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09.02.2021 03:09 Відповісти
Погана прикмета - ділити шкуру невбитого ведмедя...... Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством - Цензор.НЕТ 7358
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09.02.2021 05:36 Відповісти
По закону Украины мы не имеем двойного гражданства.Все жители ОРДЛО,взявшие паспорт РФ,автоматически лишаются гражданства Украины....АРЕВИДЕРЧИ....
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09.02.2021 06:42 Відповісти
Если бы! По закону Украины можно иметь хоть 10 граданств! В конституции запрещено - по закону ненаказуемо!
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09.02.2021 09:56 Відповісти
Їх просто потрібно послати наХ... на *********!
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09.02.2021 06:48 Відповісти
Совковая привычка "давать второй шанс" - извращение естественных причинно-следственных связей. Только на деле хлебнув реальных последствий своей глупости они могут что то осознать. И, то - далеко не все. Кто то будет до упора искать виноватых там где их и в помине не было. Таких надо просто ограничивать в правах.
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09.02.2021 07:18 Відповісти
Это было бы полностью правильно, если бы их выбор был бы полностью доброволен. Но часто на оккупированных территориях берут паспорт под гнетом обстоятельств и при этом оставляют украинский ,
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09.02.2021 07:33 Відповісти
Речь идет о тех, кто призывал армию чужой страны "войти и защитить". Те, кто "был вынужден" вполне осознают обстоятельства и достанут свой украинский паспорт, уничтожив российский.
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09.02.2021 09:20 Відповісти
тото у вас "совковая привичка" давать Пете 3ий шанс когда он 2жды предал страну

1) 2005 глава РНБО он обязан был проследить за выполнением ст.110
ведь в 2004 был сепарский рыговский сьезд о "югавасточнам гасударстве" как итог дела закрыты.. 1-2 рыга сбежали в москву или хз куда а остальные сотни...... а что говорить

один из участников он же Янукович стал потом президентом..

2) 2014-2019. а не слились ли тут дела против рыгов... ведь что незачто посадить???

все регоналы святые. никто ничего не крал.

сколько шансов нужно "патриоту" чтобы сделать то что он уже обязан был делать..
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09.02.2021 07:48 Відповісти
к сожалению, украинская земля щедра в порождении редчайших уродов современности резниковых, гонтаревых и прочая... гнать надо этого подъюбочника престарелого...
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09.02.2021 07:33 Відповісти
Считаю правильно. На оккупированных территориях давят на людец и заставляют выбрать российский паспорт. Люди под гнетом обстоятельств берут, но оставляют и украинский в надежде. Только после освобождения у людей будет по- настоящему свободный выбор. Вот пусть и определятся. Для себя.
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09.02.2021 07:40 Відповісти
Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством - Цензор.НЕТ 477
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09.02.2021 07:43 Відповісти
Резніков- колаборант
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09.02.2021 07:50 Відповісти
600 000 пенсій їм туди в ДиРу платить влада України з податків українців, мабуть щоб окупант там закріпився без болісно і на віки.
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09.02.2021 07:51 Відповісти
Можете сколько угодно тут кипеть правильными словами - а они "там наверху" сделают так, как им выгодно.
А выгодно им - вернуть "проверенное население".
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09.02.2021 08:11 Відповісти
Україні вже давно треба реформа прав громадянина. Позбавлені прав громадянина на участь у виборчому процесі і отримання соціального забезпечення мають бути ті, хто брав участь у "референдумах" за відділення від України. Ще має бути категорія осіб, які займаються антиукраїнською діяльністью. Їм має бути заборонене перебування на теріторії України, яке громадянство вони б не мали. Ще має бути категорія українських громадян, які нелояльні до України. Для цього КОЖЕН український громадянин має скласти іспити української, тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортамента паспортизації. Хто не пройшов, або відмовивсь проходити, участі у виборах не бере. Це довготривалий процес, але його треба вести. Лише тоді Україна буде мати шанс на якісну владу.
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09.02.2021 08:22 Відповісти
Час для таких дій втрачено- це було актуально 30 років тому.
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09.02.2021 08:44 Відповісти
Нічого не втрачено. Під час зовнішньої агресії така реформа як ніколи актуальна. Скажіть інше - українці ще не дозріли до нормальної влади, яка наважиться цю реформу провести. Прибалтійці, доречі, дозріли і в них такі закони працюють.
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09.02.2021 09:43 Відповісти
Вони просиділи в срср вдвічи менше! Їх не винищували в таких обсягах!
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09.02.2021 10:00 Відповісти
Зараз це лише спровокує внутрішній конфлікт.
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09.02.2021 10:08 Відповісти
Де внутрішній конфлікт на закриття трьох ватних каналів? А нема. Є тільки вий з телевізорів всіх решти десятки ватних каналів олігархів. Обережний вий. Ватка в Україні має знати своє місце - працюй, притримуйся законів України, але участі у державотворенні права нема. Крапка.
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09.02.2021 10:17 Відповісти
Ти порівняв персональні права і свободи та якісь там канали- невже не розумієш різницю?
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09.02.2021 10:24 Відповісти
Зовсім ні. Я проти закриття будь яких каналів. Має бути сітка штрафів за антиукраїнські висвловлюваня. Щоб українська скарбниця поповнювалась реальними грошима. А Раша нехай фінансує
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09.02.2021 10:58 Відповісти
Ойфсьо...))) проти воно.)))
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09.02.2021 11:07 Відповісти
Дуже виважена державницька позиція, підтримую.
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09.02.2021 08:46 Відповісти
А звідки ви її підтримуєте, не з Краснодону часом?
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09.02.2021 08:57 Відповісти
З Троєщина. Ще питання?
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09.02.2021 09:01 Відповісти
А что будет делать Резников, когда эти "граждане" будут голосовать за путина "ради выживания"?
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09.02.2021 08:55 Відповісти
Продаваться тяжело в первый раз!
Продали Украину, продадут и РФ.
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09.02.2021 09:24 Відповісти
Перепрошую, а громадянство, то як шкарпетки? Захотів, поміняв, захотів, і в тих ходжу? А ніхрена! Захотіли умєрєть в расєї, ну і нехай звіздують! Тільки так, а не інакше!
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09.02.2021 09:33 Відповісти
Або нехай будуть позбавені прав голосу. Ви ж не зможете депортувати людину з того місця, де вона народилась. В Світі є таке правило
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09.02.2021 10:21 Відповісти
Всех донбассчан с росспаспортами в "лишенцы",..этак, лет на пяток..Ведь под дулом автомата никто их не принуждал к рашгражданству.
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09.02.2021 12:35 Відповісти
Нафига нам эти проститутки? Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством - Цензор.НЕТ 5217
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09.02.2021 13:26 Відповісти
И на хрена это чмо нам будет нужно?? Что бы опять поднимать с Украине бунты в пользу россии, "за русский мир и язык!!??
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Позиция лоха и терпилы!
Не ОНИ должны выбирать гражданство!
А Украина должна выбирать - нужны ли нам такие граждане!!!!!!
Лично я бы всех пенсов и коллабарантов отправил бы на их духовную родину - рашку!
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09.02.2021 14:00 Відповісти
Ну так предусмотрите ответственность или лишение гражданства за другой паспорт. Или сильненьких трогать страшно?
Просто у нас половина Рады, и вице-президент А.Б.А. в частности, и французское заслужил, и итальянское, как минимум. Этим гнидам такие нервы ни к чему, это плебеи должны определяться.
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09.02.2021 16:55 Відповісти
 
 