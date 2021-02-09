Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року", - сказав міністр.
Він підкреслив, що МОЗ розробило дорожню карту - Національний план вакцинації, в якому чітко визначено всі етапи і логістика вакцинації.
"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тисяч осіб. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - уточнив чиновник.
Степанов нагадав, що Україна в лютому чекає дві вакцини - 117 тис. доз вакцини виробництва Pfizer, яку отримає в рамках ініціативи COVAX і близько 1 млн доз вакцини AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
Тим більше, індійською вакциною, на яку ви розраховуєте, погодиться максимум 20%
Если эффект вакцины (или приобретённого иммунитета) будет длиться 3 месяца - это вообще пиз... (плохо).
Это как облучения - чем выше доза заразы- тем сложнее болезнь- там больше сил уходит на лечение - тем больше антител образовывается. Прямая зависимость
Так же видел инфу что один человек три раза заболевал коронавирусом за 4 месяца, при том с каждым разом тяжелее, плоть до реанимации.
Вероятно всё зависит от особенностей организма. Количества вирусов попавших в него при заражении, штамма вируса, и проведённого лечения.
Слишком мало времени прошло. Ничего ещё толком не понятно. Сейчас ВСЕ вакцины пытаются пометить белок на вершине "рожек" его "короны". Упаси бог он мутирует так - что белок изменится - вся работа над вакцинами за год - пойдёт прахом.
Не знаю как другие вакцины. А действие российской - не очень то приятное (уже несколько знакомых привили). Уколоть её - значит до двух раз заболеть простудой. У некоторых - почти незаметной. А вот у знакомого военного лет 25, температура под 40 поднялась на 2 дня. Его аж на скорой увезли. (хотя никто из привитых пока коронавирусом не болел)
Я заболел пневмонией и попал в больницу. Мать приехала проведать, заболела, попала в больницу. Отец контактировал с матерью, заболел, не пошёл в больницу получил изменения в лёгких. Мой наставник со мною контактировал заболел вместе с женою, попали оба в больницу. В моём цеху почти все за 4 месяца попали в больницу. А у жены брата отца от пневмонии умерла мать.
Да эта хрень была как бы не хуже коронавируса.
Ведь у вакцины осноное задание разорвать цепочку заражений - массовость уменьшить.
- не начала государственную вакцинацию населения
- уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии
- подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии.
это просто факты
З дня в день.
Жахіття.
Звиздеть - не мешки ж ворочать.
Если внимательно прочитать формулировку, то и к одной дозе вакцины можно обеспечить доступ всем 30 млн. украинцев.
И пусть победит сильнейший!!!
Обеспечит импортной или своей вакциной выращенной на осемененном, китайской вакциной, яичном белке стыренной в Китае нашим СПЕЦагентом? .