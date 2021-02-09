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Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов

Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року", - сказав міністр.

Він підкреслив, що МОЗ розробило дорожню карту - Національний план вакцинації, в якому чітко визначено всі етапи і логістика вакцинації.

"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тисяч осіб. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - уточнив чиновник.

Степанов нагадав, що Україна в лютому чекає дві вакцини - 117 тис. доз вакцини виробництва Pfizer, яку отримає в рамках ініціативи COVAX і близько 1 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Топ коментарі
+5
З самого ранку до пізньої ночі одна тема: ковід і вакцинка ...
З дня в день.
Жахіття.
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09.02.2021 00:19
+3
Сопля влітку: "Україна повинна перша отримати вакцину"
Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
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08.02.2021 23:35
+1
Та че там мелочиться - даже 200% обеспечат. Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 4642 А, если подумать и не стесняться, то и все 400%.

Звиздеть - не мешки ж ворочать.
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09.02.2021 02:09
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Сопля влітку: "Україна повинна перша отримати вакцину"
Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
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08.02.2021 23:35 Відповісти
100% - цифра, яка ніколи не використовується в статистиці.
Тим більше, індійською вакциною, на яку ви розраховуєте, погодиться максимум 20%
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08.02.2021 23:37 Відповісти
а почему не 146 % обещать, так обещать Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов - Цензор.НЕТ 8529
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08.02.2021 23:40 Відповісти
окрім одної, там нікому було йому опонувати. Він розказав про свою теплу вану.
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08.02.2021 23:40 Відповісти
А переболевших с высокими антителами зачем вакцинировать - они сами уже ходячая вакцина
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08.02.2021 23:40 Відповісти
А кто нибудь знает сколько сохраняется уровень антител? Я слышал диаметрально противоположные мнения, от падают на 80% в течении трёх месяцев, до сохраняются на стабильном уровне в течении всего срока наблюдения с начала эпидемии.

Если эффект вакцины (или приобретённого иммунитета) будет длиться 3 месяца - это вообще пиз... (плохо). Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов - Цензор.НЕТ 5288
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08.02.2021 23:49 Відповісти
Зависит от степени сложности заболевания
Это как облучения - чем выше доза заразы- тем сложнее болезнь- там больше сил уходит на лечение - тем больше антител образовывается. Прямая зависимость
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08.02.2021 23:53 Відповісти
Весною видел исследование что до 15% заражённых справляются с инфекцией вообще не выработав антител "G", чисто на начальном иммунном ответе на заражение. (то есть не приобретают никакого иммунитета даже переболев)

Так же видел инфу что один человек три раза заболевал коронавирусом за 4 месяца, при том с каждым разом тяжелее, плоть до реанимации.

Вероятно всё зависит от особенностей организма. Количества вирусов попавших в него при заражении, штамма вируса, и проведённого лечения.

Слишком мало времени прошло. Ничего ещё толком не понятно. Сейчас ВСЕ вакцины пытаются пометить белок на вершине "рожек" его "короны". Упаси бог он мутирует так - что белок изменится - вся работа над вакцинами за год - пойдёт прахом. Україна забезпечить доступом до вакцини від COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 9810
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09.02.2021 00:04 Відповісти
Вообще то на разные штаммы гриппа ежегодно предлагаются новые вакцины - и все к этому привыкли . Так будет и с короной , думаю
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09.02.2021 00:07 Відповісти
Придётся как то учиться с этим жить.

Не знаю как другие вакцины. А действие российской - не очень то приятное (уже несколько знакомых привили). Уколоть её - значит до двух раз заболеть простудой. У некоторых - почти незаметной. А вот у знакомого военного лет 25, температура под 40 поднялась на 2 дня. Его аж на скорой увезли. (хотя никто из привитых пока коронавирусом не болел)
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09.02.2021 00:17 Відповісти
Вгору глянути, не вакцинувався від грипу ні разу (років з сорок пять чи пятдесят як останній раз щепився). І Слава Богу. Моя сімейний лікар щепилася від грипу вже кілька разів. хворіє постійно. Питаю: навіщо щепилася? - Каже: було б ще гірше.
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09.02.2021 03:17 Відповісти
Простые смертные не знают - не положено. Может, мы с детства с ними живем, не все, но многие.
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08.02.2021 23:55 Відповісти
Я живу на Кубани. Весною 2019 у нас была сильнейшая эпидемия какой то вирусной пневмонии (не бактериальной. Меня пытались лечить сначала Левофлоксоцином (каким можно вылечить чуму или сифилис), потом уколами чего то ещё более мощного. Плевать оно хотело на такие антибиотики).

Я заболел пневмонией и попал в больницу. Мать приехала проведать, заболела, попала в больницу. Отец контактировал с матерью, заболел, не пошёл в больницу получил изменения в лёгких. Мой наставник со мною контактировал заболел вместе с женою, попали оба в больницу. В моём цеху почти все за 4 месяца попали в больницу. А у жены брата отца от пневмонии умерла мать.

Да эта хрень была как бы не хуже коронавируса. Україна забезпечить доступом до вакцини від COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 5344
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09.02.2021 00:13 Відповісти
Такое периодически всегда вспыхивало, просто все резко забыли.
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09.02.2021 00:21 Відповісти
Три месяца - очень неплохо.
Ведь у вакцины осноное задание разорвать цепочку заражений - массовость уменьшить.
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09.02.2021 00:01 Відповісти
Украина единственная страна в Европе которая ;

- не начала государственную вакцинацию населения

- уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии
- подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии.

это просто факты
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08.02.2021 23:49 Відповісти
Прочитай мой пост ниже и ты все поймеш.
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09.02.2021 00:01 Відповісти
я всегда об этом догадывался.. Спасибо..
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09.02.2021 00:03 Відповісти
Степанов... конец года у тебя это 31 декабря?
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09.02.2021 00:17 Відповісти
З самого ранку до пізньої ночі одна тема: ковід і вакцинка ...
З дня в день.
Жахіття.
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09.02.2021 00:19 Відповісти
Так воно і є,пані Ведана. Дай Вам та вашім рідним Господь Бог сил та здоров"я у вашій щасливій країні. Дай Вам пан Бог усього доброго.
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09.02.2021 01:26 Відповісти
Дякую. Я аж розгубилася: зараз на форумі подібні побажання - велика рідкість.
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09.02.2021 01:48 Відповісти
Вам і Вашим близьким - також.
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09.02.2021 01:49 Відповісти
Степашка, всі щеплення приписані на мою родину, вколи собі в сраку!
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09.02.2021 01:42 Відповісти
Та че там мелочиться - даже 200% обеспечат. Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 4642 А, если подумать и не стесняться, то и все 400%.

Звиздеть - не мешки ж ворочать.
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09.02.2021 02:09 Відповісти
Хотя...

Если внимательно прочитать формулировку, то и к одной дозе вакцины можно обеспечить доступ всем 30 млн. украинцев.

И пусть победит сильнейший!!! Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 403
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09.02.2021 02:12 Відповісти
Обеспечит бесплатно или за 3 тысячи?
Обеспечит импортной или своей вакциной выращенной на осемененном, китайской вакциной, яичном белке стыренной в Китае нашим СПЕЦагентом? .
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09.02.2021 05:13 Відповісти
Судячи по статистиці що надає МОЗ захворюваність падає, смертність падає. До кінця 21 року ковід і сам пощезне. То навіщо хвилюватись за ту вакцину.
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09.02.2021 09:24 Відповісти
Врёт же эта падла Степанов, даже хуже чем Зеленский!!
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09.02.2021 13:30 Відповісти
 
 