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Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство України в США направило офіційний лист-звернення до керівництва Twitter після того, як мережа мікроблогів верифікувала сторінку представництва Міністерства закордонних справ Росії в Сімферополі.

Про це повідомила пресслужба посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство України в США разом з Міністерством закордонних справ України та Генеральним консульством України в Сан-Франциско разом працюють над деактивацією сторінки в Twitter так званого "представництва МЗС РФ в АР Крим". Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні і легітимні", - сказано в повідомленні.

Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США 01

Twitter публічно не коментував, чому верифіковано російське відомство в Криму.

За даними Крим.Реалії, в листопаді 2019 року Facebook верифікував сторінку російського глави Криму Сергія Аксьонова - на ній з'явилася синя галочка, що підтверджує, що вона дійсно належить посадовій особі або відомій особистості. Низка переважно проросійських ЗМІ подавали це як "визнання правового статусу керівника виконавчої влади півострова".

В українських чиновників це викликало обурення. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич направив відповідний запит у Facebook. У штаб-квартирі Facebook оперативно відреагували на запит Києва і верифікацію Аксьонова скасували.

Нагадаємо, соцмережа Twitter позначила спеціальною позначкою аккаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму, яка свідчить про те, що профіль був перевірений на справжність і верифікований.

Заступниця голови МЗС України Еміне Джеппарова назвала "неприйнятним" позначення сторінки російського МЗС в окупованому Криму синьою галочкою верифікації.
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Топ коментарі
+8
РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!

Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.

Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.

Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!

Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
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08.02.2021 23:48
+5
Для безсоння на болотах...Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США - Цензор.НЕТ 7679
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08.02.2021 23:51
+4
просто нужно сотню жалобок накидать, и тогда Твиттор "проснется"..
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08.02.2021 23:41
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просто нужно сотню жалобок накидать, и тогда Твиттор "проснется"..
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08.02.2021 23:41 Відповісти
РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!

Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.

Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.

Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!

Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
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08.02.2021 23:48 Відповісти
Для безсоння на болотах...Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США - Цензор.НЕТ 7679
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08.02.2021 23:51 Відповісти
Так і хочеться сказати: московія лише тоді починає виконувати свої зобов'язання (чи то двосторонні, чи то міжнародні) коли вмиється юшкою зі своєї крові та почне скиглити про голод, холод та інші негаразди у себе...
Після 1917-го була допомога московії і вона зробила "індустріальну революцію". Результат: голодомор, ГУЛАГ, фінська війна, початок другої світової на пару з Гітлером, переселення народів... Наслідки вже відомі.
Після 1991-го "окорочка Буша" утримали на плаву кремлівський режим. Результат: Приднвстров'я, дві чеченських війни, Грузія, Україна, Сирія, Нагірний Карабах... Наслідки бачимо на власні очі
Що далі? "Может в консерваторіі что-то помєнять?" (с) М.М. Жванецький
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09.02.2021 00:32 Відповісти
Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США - Цензор.НЕТ 4615
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09.02.2021 00:37 Відповісти
Может нафиг того Байдена? Будут на прямую общаться с фэйбуком и твитером?
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09.02.2021 00:37 Відповісти
нужно вводить санкции это угроза, информационная и не жевать сопли, отрубить на неделю твитер пусть посчитают свои потери
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09.02.2021 00:44 Відповісти
Какие санкции? Твитеру и Фейсбуку пох... Они Трампа, действующего тогда президента забанили и при этом потеряли на падении акций более $40 млрд, думаете они знают такую страну Украину и где она находится? А шо вы хотели? В США к власти проишёл дерьмократ. Хавайте, байданутые. Как у вас там говорится... "при Порохе такого не было"? Так вот при Трампе тоже.
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09.02.2021 03:01 Відповісти
кацапура, смени флажок на свой родной
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09.02.2021 04:47 Відповісти
Alfa AlphaДурик "они знают такую страну Украину и где она находится? Дурик они финансируют и помогают даже печеньками кормят лично в Киеве ты в курсе про печеньки уж точно вата тв мозг проела они даже знают и Литву и Эстонию а то шо ваша страна територия Мордор(роисся) большая как огромная раковая опухоль на планете и заметить такую жопу не нельзя но судят по процветанию эконимике зарплате если ты действительно в США а не в Омске почему тогда живеш в ненависной Америке где угнетают негров и убили демократию в капитолии как кисель тв говорит если в условном Омска и Мордоре почему выбрал флажок США
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09.02.2021 07:53 Відповісти
Да, это очевидно.
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09.02.2021 13:22 Відповісти
Твиттер не верифицирует законность организации!
Он верифицирует наличие.
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09.02.2021 09:23 Відповісти
 
 