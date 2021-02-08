Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США
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Посольство України в США направило офіційний лист-звернення до керівництва Twitter після того, як мережа мікроблогів верифікувала сторінку представництва Міністерства закордонних справ Росії в Сімферополі.
Про це повідомила пресслужба посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Посольство України в США разом з Міністерством закордонних справ України та Генеральним консульством України в Сан-Франциско разом працюють над деактивацією сторінки в Twitter так званого "представництва МЗС РФ в АР Крим". Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні і легітимні", - сказано в повідомленні.
Twitter публічно не коментував, чому верифіковано російське відомство в Криму.
За даними Крим.Реалії, в листопаді 2019 року Facebook верифікував сторінку російського глави Криму Сергія Аксьонова - на ній з'явилася синя галочка, що підтверджує, що вона дійсно належить посадовій особі або відомій особистості. Низка переважно проросійських ЗМІ подавали це як "визнання правового статусу керівника виконавчої влади півострова".
В українських чиновників це викликало обурення. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич направив відповідний запит у Facebook. У штаб-квартирі Facebook оперативно відреагували на запит Києва і верифікацію Аксьонова скасували.
Нагадаємо, соцмережа Twitter позначила спеціальною позначкою аккаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму, яка свідчить про те, що профіль був перевірений на справжність і верифікований.
Заступниця голови МЗС України Еміне Джеппарова назвала "неприйнятним" позначення сторінки російського МЗС в окупованому Криму синьою галочкою верифікації.
Будь ласка, зачекайте...
Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.
Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.
Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!
Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
Після 1917-го була допомога московії і вона зробила "індустріальну революцію". Результат: голодомор, ГУЛАГ, фінська війна, початок другої світової на пару з Гітлером, переселення народів... Наслідки вже відомі.
Після 1991-го "окорочка Буша" утримали на плаву кремлівський режим. Результат: Приднвстров'я, дві чеченських війни, Грузія, Україна, Сирія, Нагірний Карабах... Наслідки бачимо на власні очі
Що далі? "Может в консерваторіі что-то помєнять?" (с) М.М. Жванецький
странатеритория Мордор(роисся) большая как огромная раковая опухоль на планете и заметить такую жопу не нельзя но судят по процветанию эконимике зарплате если ты действительно в США а не в Омске почему тогда живеш в ненависной Америке где угнетают негров и убили демократию в капитолии как кисель тв говорит если в условном Омска и Мордоре почему выбрал флажок США
Он верифицирует наличие.