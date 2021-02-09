Окружний адмінсуд ще не розглядав позов Тупицького до УДО по суті, - пресслужба КС
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Окружний адміністративний суд Києва 8 лютого відмовив голові Конституційного суду Олександру Тупицькому в забезпеченні позову до Управління держохорони, однак розгляду позову по суті ще не було.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку КС в Фейсбук.
"Окружний адміністративний суд міста Києва 8 лютого розглянув лише заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, в якому він просив суд заборонити УДО здійснювати дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень Голови Конституційного Суду України. У відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив - відмовити в його задоволенні" , - повідомили в суді.
Зазначається, що позов Тупицького до УДО щодо недопуску його до виконання повноважень голови КСУ по суті ОАСК не розглядав. Підготовче засідання призначено на 24 лютого 2021 року.
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Какой идиот его в КС с такой фио взял ?
Фамилия должна быть - ШЕВЧЕНКО . ДОРОШЕНКО .