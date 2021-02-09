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Окружний адмінсуд ще не розглядав позов Тупицького до УДО по суті, - пресслужба КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окружний адмінсуд ще не розглядав позов Тупицького до УДО по суті, - пресслужба КС

Окружний адміністративний суд Києва 8 лютого відмовив голові Конституційного суду Олександру Тупицькому в забезпеченні позову до Управління держохорони, однак розгляду позову по суті ще не було.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку КС в Фейсбук.

"Окружний адміністративний суд міста Києва 8 лютого розглянув лише заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, в якому він просив суд заборонити УДО здійснювати дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень Голови Конституційного Суду України. У відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив - відмовити в його задоволенні" , - повідомили в суді.

Зазначається, що позов Тупицького до УДО щодо недопуску його до виконання повноважень голови КСУ по суті ОАСК не розглядав. Підготовче засідання призначено на 24 лютого 2021 року.

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Блин, ну и фамилия 😀😀😀
Какой идиот его в КС с такой фио взял ?

Фамилия должна быть - ШЕВЧЕНКО . ДОРОШЕНКО .
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08.02.2021 23:58 Відповісти
КС з такою репутацією, це не КС а посміховисько і одна із основних причин бід УкраЇни. Це неподобство, коли в КС сидять аморальні типи з непомірними амбіціями і призирством до моралі і до нормально побудованого суспільства, побудованого на моральних принципах
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09.02.2021 00:23 Відповісти
Який там КС суд і судді це питання комітету і взагалі всієї ВР, а не окремого холуя вертухая. В країні зелених ідіотів тупорилий вертухай вже став вище голови КС суду! Вся правоохоронна система зруйнована, Конституцією підтирають свої дупи владарі. Це якесь задзеркалля.
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09.02.2021 07:47 Відповісти
Справи звичайних людей роками валяються в цьому лайносуді.
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09.02.2021 08:07 Відповісти
 
 