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Новини Коронавірус і карантин
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До квітня-травня запровадження більш жорсткого карантину в Україні не планується, - Степанов

До квітня-травня запровадження більш жорсткого карантину в Україні не планується, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує відсутність жорстких карантинних заходів до квітня-травня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде запроваджувати більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що попри критику, стратегія протидії COVID-19, яку обрав уряд принесла результат.

"Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей

Глава МОЗ нагадав, що в перший тиждень грудня 2020 року було зафіксовано 89 тисяч хворих на коронавірусну хворобу, за перший тиждень лютого - 25 505 хворих. Так само, за його словами, зменшилась кількість хворих на COVID-19, які одночасно перебувають в лікарні: в перший тиждень грудня це було 28 тисяч осіб, станом на зараз - менше ніж 18 000.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Не всі знають, але в людей у яких високий IQ, тобто вище 130, язик до холодного заліза не примерзає. Вчені не можуть пояснити це явище. Але факт залишається фактом.
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09.02.2021 01:20 Відповісти
зелена влада вже повністю на ручному управління. якщо показники ввп у квітні-травні не зростатимуть, тоді вони введуть карантин. і все - винуватих немає, ввп не росте, бо ж карантин.
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09.02.2021 09:01 Відповісти
Цікава реакція журналістки. Але як же йому важко.ЗЕбанату!
Ні, не думати, про це вже мови немає, а просто говорити і то вже страшенно важка праця. Відпустіть його , ляльководи-іроди, навіщо ви знущаєтесь з нього і нас? Хай вже їде куди завгодно, майте совість, жива ж істота! Який сором!

https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1358803537535369218
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09.02.2021 01:23 Відповісти
Нужно ввести постоянно действующий комендантский час в Украине и не проводить никаких выборов пока не будет убит последний коронавирус на планете
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09.02.2021 05:01 Відповісти
эти уроды опять на праздник и перед праздником карантин введут!
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09.02.2021 06:27 Відповісти
Таким образом степанов хотел донести нам следующее: никакой отмены карантина не ждите.
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09.02.2021 06:50 Відповісти
Такие успокоительные речи произносят не только в Украине, и скорее всего они звучат перед "третьей волной", после которой и будет ужесточение карантина. Мы это уже проходили летом и осенью.
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09.02.2021 06:53 Відповісти
Да с таким министром к лету и так все переболеют,не министр а телепузик как Кашпировский всех с телевизора лечил сказками о вакцине.
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09.02.2021 07:40 Відповісти
 
 