Байден у середу здійснить перший офіційний візит у Пентагон

Президент США Джо Байден планує цієї середи здійснити перший офіційний візит у Пентагон як верховний головнокомандувач Збройних сил США.

Про це заявив у понеділок представник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо візит у середу президента Байдена", - зазначив представник оборонного відомства.

Він уточнив, що глава Білого дому зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства "для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики".

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Крім того, президент США проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.

Як повідомлялося, минулого четверга Джо Байден здійснив перший візит до Державного департаменту, під час якого озвучив основні положення зовнішньої політики його адміністрації.