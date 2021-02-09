Байден у середу здійснить перший офіційний візит у Пентагон
Президент США Джо Байден планує цієї середи здійснити перший офіційний візит у Пентагон як верховний головнокомандувач Збройних сил США.
Про це заявив у понеділок представник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми очікуємо візит у середу президента Байдена", - зазначив представник оборонного відомства.
Він уточнив, що глава Білого дому зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства "для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики".
Крім того, президент США проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.
Як повідомлялося, минулого четверга Джо Байден здійснив перший візит до Державного департаменту, під час якого озвучив основні положення зовнішньої політики його адміністрації.
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