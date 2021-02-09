УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6478 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 686 13

Байден у середу здійснить перший офіційний візит у Пентагон

Байден у середу здійснить перший офіційний візит у Пентагон

Президент США Джо Байден планує цієї середи здійснити перший офіційний візит у Пентагон як верховний головнокомандувач Збройних сил США.

Про це заявив у понеділок представник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо візит у середу президента Байдена", - зазначив представник оборонного відомства.

Він уточнив, що глава Білого дому зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства "для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден буде підтримувати Україну, - Квін

Крім того, президент США проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.

Як повідомлялося, минулого четверга Джо Байден здійснив перший візит до Державного департаменту, під час якого озвучив основні положення зовнішньої політики його адміністрації.

Автор: 

Байден Джо (2883) Пентагон (1415) США (22497)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Прекрасно... І, нарешті, американські військові отримають довгоочікувану команду: "НА НАВЧАННЯХ ДОЗВОЛЕНІ ВСІ ПРИЙОМИ!!!" Не все ж лише кацапам у Сірії проводить навчання...
показати весь коментар
09.02.2021 07:16
+2
Ждем Евгения Байденко в гости в Украину.
показати весь коментар
09.02.2021 07:24
+2
Будут обсуждать количество бутылок для рассаживания кацапни.
показати весь коментар
09.02.2021 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот у лаптеногих чуствую скоро экономика поднимиться! Крематории и гробовщики будут пахать в 3 смены! Ну и деревообработка надо ведь из чего-то гробы стругать!
показати весь коментар
09.02.2021 07:09 Відповісти
да там и бомжи бомжуют не потому, что денег нет, а потому, что работать взападло.
показати весь коментар
09.02.2021 08:12 Відповісти
Прекрасно... І, нарешті, американські військові отримають довгоочікувану команду: "НА НАВЧАННЯХ ДОЗВОЛЕНІ ВСІ ПРИЙОМИ!!!" Не все ж лише кацапам у Сірії проводить навчання...
показати весь коментар
09.02.2021 07:16 Відповісти
Ждем Евгения Байденко в гости в Украину.
показати весь коментар
09.02.2021 07:24 Відповісти
Будут обсуждать количество бутылок для рассаживания кацапни.
показати весь коментар
09.02.2021 07:39 Відповісти
Настропалить військових проти лаптєй, бо при Трампові розсобачились.
показати весь коментар
09.02.2021 08:06 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.


.
.ht
/
показати весь коментар
09.02.2021 09:07 Відповісти
Цікаво,а Пентагон це що окрема країна,щоб туди із офіційним візитом пертися...чи то журналісти щось не так перекладають...)
показати весь коментар
09.02.2021 09:16 Відповісти
Джо Байден Вишнівецький, настоящий головнокомандуючий профі свого діла, всі його рішення виваженні, терористам, бандюкам і кацапам буде непереливки.
показати весь коментар
09.02.2021 09:40 Відповісти
Пентагон - прекрасная великая страна, мечтаю поехать
показати весь коментар
09.02.2021 13:25 Відповісти
 
 