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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.

У передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. "Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
дратує те , що читачів більше цікавить ДТП на франківщині ніж ситуація на війні .
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09.02.2021 08:06
+9
Шо скаже про це пабідівший вайну? Пострілюють?
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09.02.2021 07:52
+6
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5138
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09.02.2021 10:38
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Шо скаже про це пабідівший вайну? Пострілюють?
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09.02.2021 07:52 Відповісти
Володимир Олександрович боїться навіть слово сказати проти ворога , коли минулого разу назвав Зеленського сцикуном - заблокували на тиждень .
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09.02.2021 08:04 Відповісти
Та ладно. Зеля сцикло 3 раза.
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09.02.2021 08:06 Відповісти
Загальновідомо , але ж заблокують.
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09.02.2021 08:10 Відповісти
ти мабуть п"яний тут лазив, чіплявся до людей, от і прикрили тебе не на довго.
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09.02.2021 08:34 Відповісти
Будьте поблажливішим до призедента, адже йому туди тікати треба буде.
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09.02.2021 09:11 Відповісти
дратує те , що читачів більше цікавить ДТП на франківщині ніж ситуація на війні .
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09.02.2021 08:06 Відповісти
Это читатели, которые из разряда - нам нужны только зрелища.
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09.02.2021 09:33 Відповісти
и квартал 95
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09.02.2021 16:15 Відповісти
120 мм це не порушення перемир"я, от коли сотня танків піде в прорив, тоді може.
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09.02.2021 08:09 Відповісти
И это началось (я имею интенсивные обстрелы и снайперские убийства наших бойцов) после того как Медведчуку яйца прищемлять стали. В этом вся сущность жопоблока.
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09.02.2021 08:40 Відповісти
Метвечук и в 2014 вопил: Вы хотите войну, вы ее и получите, когда активисты приехали к его дому и разрисовали его ворота.
и сейчас говорили, что его дом окружен чуть ли не артиллерией - так ведет себя враг во вражеской стране
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09.02.2021 16:14 Відповісти
Наших захисників використовують у якості мішені. Ганьба такому головнокомандуючому!
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09.02.2021 08:56 Відповісти
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5138
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09.02.2021 10:38 Відповісти
Вчера вроде бы ночью замес был серьезный в 4х км от Донецка.
На перемирие положили.
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09.02.2021 10:46 Відповісти
Давно пора ВСУ забыть о зеперемирии и "терпилизму"как таковому..
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09.02.2021 13:28 Відповісти
так привыкли уже и плюс набирают таких терпил командирам выгодно.
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10.02.2021 08:00 Відповісти
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9600

...
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09.02.2021 13:02 Відповісти
почему "потерь нет" среди обдроченцев?
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09.02.2021 19:50 Відповісти
В РАЙОНЕ ООС УМЕРЛА ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7278
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3739.В Мариуполе умерла военнослужащая Ярослава Коляденко,
Об этом сообщается на https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4169633496397363&id=1683337168360354 Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
"Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье Булаевских Галине Николаевне и Ивану Ивановичу, по поводу тяжелой и невосполнимой потери - смерти дочери Коляденко Ярославы Ивановны", - говорится в сообщении.
Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
У нее остался 8-летний сын Кирилл.
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09.02.2021 22:05 Відповісти
а что с ней молодая как бы
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10.02.2021 07:59 Відповісти
не понятно...
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10.02.2021 09:05 Відповісти
 
 