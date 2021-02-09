Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.

У передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. "Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.