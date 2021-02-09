Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.
У передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.
На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Так, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. "Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и сейчас говорили, что его дом окружен чуть ли не артиллерией - так ведет себя враг во вражеской стране
На перемирие положили.
...
.В Мариуполе умерла военнослужащая Ярослава Коляденко,
Об этом сообщается на https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4169633496397363&id=1683337168360354 Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
"Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье Булаевских Галине Николаевне и Ивану Ивановичу, по поводу тяжелой и невосполнимой потери - смерти дочери Коляденко Ярославы Ивановны", - говорится в сообщении.
Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
У нее остался 8-летний сын Кирилл.