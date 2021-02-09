COVID-19: за добу у світі померли 8,1 тис. осіб, заразилися - 319,3 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 лютого у світі зареєстрували 319 355 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8190 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 107 007 788 випадків інфікування, з них 319 355 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 336 339 осіб, з них 8190 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 78,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 27-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту.