COVID-19: за добу у світі померли 8,1 тис. осіб, заразилися - 319,3 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 лютого у світі зареєстрували 319 355 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8190 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 107 007 788 випадків інфікування, з них 319 355 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 336 339 осіб, з них 8190 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 78,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 27-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту.
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