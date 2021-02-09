За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб
Станом на вівторок, 9 лютого, виявлено ще 2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 865 осіб;
летальних випадків –127;
одужало – 8 865 осіб;
здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 249 646 осіб;
одужало – 1 084 608 осіб;
летальних випадків – 23 771;
проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях", - розповів Степанов.
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