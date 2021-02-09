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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб

Станом на вівторок, 9 лютого, виявлено ще 2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 02госпіталізовано – 865 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 02летальних випадків –127;

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 02одужало – 8 865 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 02здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

Також читайте: COVID-19: за добу у світі померли 8,1 тис. осіб, заразилися - 319,3 тис. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 07захворіло – 1 249 646 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 07одужало – 1 084 608 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 07летальних випадків – 23 771;

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Смертей як при 10-12 тис нових випадках. Коли буде вакцинація?
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09.02.2021 08:17 Відповісти
Тоді коли 117 тисяч доз вакцин доз пфайзера приїдев Україну і депутати авторітети їхні дружини брати свати родичи сватів переколятся тоді простим смертним і буде вакцинація але вже китайською бодягой
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09.02.2021 08:24 Відповісти
И эту бодягу еще сделают платной. Если честно - то я за вакцинацию. Но учитывая шакалью возню вокруг вакцин - я не хочу делать прививку, хотя мне 61 год. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в список на физическое сокращение населения преклонного возраста.
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09.02.2021 08:45 Відповісти
Це зюзікі коліюють московію. Там теж при 25-30 тис. інфікованих було в районі 500 летальних, що зараз при 15тис. ковідних - ті ж самі півтисячі сметельних випадків.
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09.02.2021 10:35 Відповісти
На сегодняшний день https://covid19.rnbo.gov.ua/ болеют 141 285 человек. Вчера болели 147 603 человека. 1-го февраля болели 174 802 человека.
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09.02.2021 09:11 Відповісти
Потолок неправильно сообщает информацию
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09.02.2021 09:36 Відповісти
Выздоравливающих в несколько раз больше чем заболевших... и это уже в течении 2х месяцев. За это время вообще все больные должны были уже закончиться.
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09.02.2021 09:37 Відповісти
два відсотки летальність, то вже не сходиться. їм повірити себе обдурити
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09.02.2021 09:55 Відповісти
 
 