Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник

Суддя Вовк погрожує слідчому судді ВАКС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на ЛігаБізнесІнформ пише суддя Октябрського районного суду міста Полтави Лариса Гольник.

"8 лютого голова ОАСК опублікував образливий пост на адресу ВАКС та НАБУ. Деякі висловлювання сприймаються як погрози слідчому судді. Чи побачить ВРП у діях П.Вовка порушення правил суддівської етики?" - цікавиться суддя.

Суддя Гольник нагадує, що раніше Вища рада правосуддя почала провадження проти неї за пост в фейсбуці: "25 січня 2021 року зі здивуванням я дізналася, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалою № 101/2дп/15-21 відкрила дисциплінарну справу стосовно мене. За цікавим збігом сталося це через 2 дні після появи блогу, в якому я піддала критиці ВРП"

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"У провину мені Дисциплінарна палата поставила, дослівно: "суддею Гольник Л.В. неправильно зазначено прізвище скаржника, а саме замість "Сікалов" вказала "Сікало(в)", також вказану особу суддя назвала "низькою істотою". Крім того, у вказаній публікації суддя використала вираз "Тепер свої 30 срібняків відпрацьовує "журналіст" Г.Сікало(в)". Наскільки маніпулятивно препаровані фрази з мого посту, може встановити кожен бажаючий (посилання)", - пише Гольник.

"8 лютого зранку у Фейсбуці з’явився пост голови ОАСК Павла Вовка.

Написаний текст "аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО посіпаки корупціонера з НАБУ".

Рішення Вищого антикорупційного суду, яким постановлено доставити фігуранта кримінального провадження до суду примусово, у пості названо "дивним" та "абсолютно незаконним".

Ба більше, суддя Вовк погрожує слідчому судді ВАКС: "доведеться давати відповідь".

І привселюдно заявляє, що не збирається виконувати "незаконні, злочинні рішення".

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Голова ОАСК відкрито ображає один із ключових правоохоронних органів країни – НАБУ, як і вищий спеціалізований суд – ВАКС:

"Вони перетворили боротьбу з корупцією на цирк".

Як і в моєму випадку, "зазначена публікація була предметом обговорення у соціальній мережі та була розповсюджена іншими користувачами".

Мій пост члени ВРП попередньо розцінили як порушення пункту 3 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Звучить він так:

"допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу".

Тож у мене закономірно виникає запитання: чи побачить ВРП порушення суддівської етики (хоча б це) у діях судді Вовка? Далі наводиться аргументація відкриття "дисциплінарки" проти мене. Там багато правильних слів сказано. На жаль, у діях ВРП практика з теорією нерідко розходиться", - цікавиться суддя Гольник.





Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ пропримусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав такерішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.