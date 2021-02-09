УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53091 відвідувач онлайн
Новини Політика України
8136 50
НАБУ (1737) суддя (783) Вища рада правосуддя (354) Вовк Павло (213) Антикорупційний суд (644) Окружний адмінсуд Києва (341)

Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник

Суддя Вовк погрожує слідчому судді ВАКС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на ЛігаБізнесІнформ пише суддя Октябрського районного суду міста Полтави Лариса Гольник.

"8 лютого голова ОАСК опублікував образливий пост на адресу ВАКС та НАБУ. Деякі висловлювання сприймаються як погрози слідчому судді. Чи побачить ВРП у діях П.Вовка порушення правил суддівської етики?" - цікавиться суддя.

Суддя Гольник нагадує, що раніше Вища рада правосуддя почала провадження проти неї за пост в фейсбуці: "25 січня 2021 року зі здивуванням я дізналася, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалою № 101/2дп/15-21 відкрила дисциплінарну справу стосовно мене. За цікавим збігом сталося це через 2 дні після появи блогу, в якому я піддала критиці ВРП"

Читайте: Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним

"У провину мені Дисциплінарна палата поставила, дослівно: "суддею Гольник Л.В. неправильно зазначено прізвище скаржника, а саме замість "Сікалов" вказала "Сікало(в)", також вказану особу суддя назвала "низькою істотою". Крім того, у вказаній публікації суддя використала вираз "Тепер свої 30 срібняків відпрацьовує "журналіст" Г.Сікало(в)". Наскільки маніпулятивно препаровані фрази з мого посту, може встановити кожен бажаючий (посилання)", - пише Гольник.

"8 лютого зранку у Фейсбуці з’явився пост голови ОАСК Павла Вовка.

Написаний текст "аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО посіпаки корупціонера з НАБУ".

Рішення Вищого антикорупційного суду, яким постановлено доставити фігуранта кримінального провадження до суду примусово, у пості названо "дивним" та "абсолютно незаконним".

Ба більше, суддя Вовк погрожує слідчому судді ВАКС: "доведеться давати відповідь".

І привселюдно заявляє, що не збирається виконувати "незаконні, злочинні рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП (оновлено)

Голова ОАСК відкрито ображає один із ключових правоохоронних органів країни – НАБУ, як і вищий спеціалізований суд – ВАКС:

"Вони перетворили боротьбу з корупцією на цирк".

Як і в моєму випадку, "зазначена публікація була предметом обговорення у соціальній мережі та була розповсюджена іншими користувачами".

Мій пост члени ВРП попередньо розцінили як порушення пункту 3 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Звучить він так:

"допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу".

Тож у мене закономірно виникає запитання: чи побачить ВРП порушення суддівської етики (хоча б це) у діях судді Вовка? Далі наводиться аргументація відкриття "дисциплінарки" проти мене. Там багато правильних слів сказано. На жаль, у діях ВРП практика з теорією нерідко розходиться", - цікавиться суддя Гольник.

Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник 01
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник 02

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ пропримусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав такерішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+14
Кого сильно хотелось посадить...как оказалось сажать не за что....а своих сажать портнов не разрешает...
показати весь коментар
09.02.2021 08:58
+14
Таке враження шо у судей якась окркма своя країна,в якої вони як боги на Олімпі,звідки вони плюють на голови Українців.Може вже час такої реформи,в результаті якої їх всіх розігнати?
показати весь коментар
09.02.2021 09:00
+9
Зеля! Эти волки пострашнее медведчуков. Если ты этих уродов не передушишь, это придется делать нам. А мы народ простой, незатейливый. Чуть что и на смереку Только тогда вопрос сам собой напрашивается: а нахрена нам вы, импотентные мудаки во власти?
показати весь коментар
09.02.2021 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де ж грозна Вовкина обіцянка?
Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики, - судья Гольник - Цензор.НЕТ 3046
показати весь коментар
09.02.2021 08:55 Відповісти
Кого сильно хотелось посадить...как оказалось сажать не за что....а своих сажать портнов не разрешает...
показати весь коментар
09.02.2021 08:58 Відповісти
ВОВК КРУТИЙ І ЖИВЕ ПО ПОНЯТІЯХ.
показати весь коментар
09.02.2021 09:35 Відповісти
Це було вакціонування від популізму.
показати весь коментар
09.02.2021 08:59 Відповісти
Незабаром вже березень, можливо вже тоді, але схоже що після 2024 року
показати весь коментар
09.02.2021 09:21 Відповісти
Та да, а за березнем прийде зелепень і зажівьом.
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 5238
показати весь коментар
09.02.2021 09:29 Відповісти
Щури в діжці між собою *********.
показати весь коментар
09.02.2021 08:58 Відповісти
Таке враження шо у судей якась окркма своя країна,в якої вони як боги на Олімпі,звідки вони плюють на голови Українців.Може вже час такої реформи,в результаті якої їх всіх розігнати?
показати весь коментар
09.02.2021 09:00 Відповісти
А там такие же
показати весь коментар
09.02.2021 09:01 Відповісти
Так себя ведёт потому, что в стране у руля такое же, как он, зелёное сцыкал(о).....
показати весь коментар
09.02.2021 09:02 Відповісти
Ага,а при Порошенко вони всі сиділи як миші під віником))
показати весь коментар
09.02.2021 09:07 Відповісти
Принаймі, Вовки гадили набагато менше.
Не повертали злочинцю каломойші мільярди і не відміняли закони про мову.
А портнов взагалі сидів на расєє.
показати весь коментар
09.02.2021 09:43 Відповісти
Вовк демонстративно плюет в рожу таким же продажным судьям, каким он сам является. Я бы оччень абиделся.
показати весь коментар
09.02.2021 09:02 Відповісти
Зеля! Эти волки пострашнее медведчуков. Если ты этих уродов не передушишь, это придется делать нам. А мы народ простой, незатейливый. Чуть что и на смереку Только тогда вопрос сам собой напрашивается: а нахрена нам вы, импотентные мудаки во власти?
показати весь коментар
09.02.2021 09:02 Відповісти
І хто вже гойдається на смереці, "простий нарід"?
показати весь коментар
09.02.2021 09:05 Відповісти
Не буди лихо, пока оно тихо, вася!
показати весь коментар
09.02.2021 09:18 Відповісти
Та ******** лякалкою, скільки влізе, воєн)))
показати весь коментар
09.02.2021 09:22 Відповісти
Воїн. Правильно писати воЇн. А ти лошара. Сиди тихенько, недоумок. Піди подрочи, рівень твоєї пубертатної агресії впаде.
показати весь коментар
09.02.2021 09:27 Відповісти
Йди смереки саджати, воЄне. Хоч якась користь з тебе буде.)))
показати весь коментар
09.02.2021 09:29 Відповісти
Для тебе вона вже є окурок зелений.
показати весь коментар
09.02.2021 10:16 Відповісти
Яка "вона", безграмотне?
показати весь коментар
09.02.2021 10:19 Відповісти
Смерека, довбню... Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 6666
показати весь коментар
09.02.2021 10:58 Відповісти
О, знову воЄн виліз.)))
показати весь коментар
09.02.2021 11:06 Відповісти
А как тебя бросить, если ты самостоятельно даже элементарного понять не можешь... Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 4305
показати весь коментар
09.02.2021 11:10 Відповісти
Акаунти не забувай перемикати.
показати весь коментар
09.02.2021 11:43 Відповісти
Киваловский ВСП такие же. Круговая порука. Гнать оттуда всех, а лучше сразу сажать и выбрать новых.
показати весь коментар
09.02.2021 09:07 Відповісти
Коли вже нарешті приборкають цю скажену істоту,яка не поважає і не підкорюється закону Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник - Цензор.НЕТ 2137
показати весь коментар
09.02.2021 09:08 Відповісти
Вся наша судебная система это ОПГ
показати весь коментар
09.02.2021 09:09 Відповісти
Цікаво,а за вовка теж меркель просила порошенка ,щоб він тримав його кишеньковим суддею,як просила за мудачука щоб призначив у мінськ. Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 2665
показати весь коментар
09.02.2021 09:16 Відповісти
шо, снова тебе Порошенко в памперс нагадил?! Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 4317
показати весь коментар
09.02.2021 09:20 Відповісти
Не розумію ********* і вчити не збираюсь. Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 1333
показати весь коментар
09.02.2021 09:23 Відповісти
Найагресивніші захисники Пороха спілкуються виключно російською. Співпадіння?
показати весь коментар
09.02.2021 09:31 Відповісти
найупоротiшi зеледовбнi цитують виключно расеянських пропагандонiв. Співпадіння?
показати весь коментар
09.02.2021 09:34 Відповісти
Ну то не цитуй.
показати весь коментар
09.02.2021 10:01 Відповісти
тодi йди памперс мiняй.
показати весь коментар
09.02.2021 09:31 Відповісти
Ти поїси бо за вами козлорилими і поміняти не встигнеш.Все жрете лайноїди.
показати весь коментар
09.02.2021 09:36 Відповісти
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 2300
показати весь коментар
09.02.2021 09:40 Відповісти
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 1576 Тебе понесли сепарок?
показати весь коментар
09.02.2021 09:44 Відповісти
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Вы можете представить такую склоку в Демократическом государстве?
показати весь коментар
09.02.2021 09:17 Відповісти
вовчара из своего схрона гавкает, может еще и принимать решения может от имени Украины? выдать карточку на отстрел небезпечного ******.
показати весь коментар
09.02.2021 09:18 Відповісти
ай, маладэць
показати весь коментар
09.02.2021 09:24 Відповісти
Шановне товариство! Осмілюся запитати, а що, у нас вовки занесені в Червону книгу?
показати весь коментар
09.02.2021 09:24 Відповісти
Смешно и грустно выглядят такие отношения в годы войны, может пусть военная комендатура займётся ими, а то это похоже на сценки с 95 квартала Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 1463
показати весь коментар
09.02.2021 09:29 Відповісти
Волка ноги кормят
показати весь коментар
09.02.2021 09:32 Відповісти
він свій ручний в доску
показати весь коментар
09.02.2021 10:05 Відповісти
Це результат "судової реформи" від божественного Пєці рошенівського!
показати весь коментар
09.02.2021 10:25 Відповісти
що ти знаєш про ту реформу, окрім насраного подляком в методичці?
показати весь коментар
09.02.2021 14:37 Відповісти
Вовк добегается до того,что его делом займется суд Линча...
показати весь коментар
09.02.2021 11:31 Відповісти
В тюрьме сидят невиновные. И Вовка туда добавим, что поделать. Назвали клизмой, полезай в зад.
показати весь коментар
09.02.2021 15:30 Відповісти
 
 