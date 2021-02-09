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У військовому бюджеті США закладено $275 млн на допомогу Україні - на 25 млн більше, ніж торік, - Єльченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У військовому бюджеті США закладено $275 млн на допомогу Україні - на 25 млн більше, ніж торік, - Єльченко

Посол України назвав пріоритетні напрями співпраці України і США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, дійсний посол України в США Володимир Єльченко розповів, що у військовому бюджеті США на поточний рік закладено 275 мільйонів доларів на допомогу Україні - це на 25 мільйонів більше, ніж минулого року.

Також йдеться про торгово-економічне співробітництво та політичну підтримку в питаннях деокупації українських територій і просування в НАТО.

"Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом", - зазначив Єльченко.

Читайте також: Україна продовжує переговори про постачання вакцин проти COVID-19 зі США, - посол Єльченко

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Топ коментарі
+9
Я б а місці США звертав увагу, скільки коштів на військові потреби закладено у б'юджет України. Бо якось не гарно виходить - допомагати країні, яка на власне військо дає менше, ніж на обслуговування президента (у перерахунку на одного обслуговуючого)
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09.02.2021 09:42
+9
а вихід гіркіна зі Славенська це теж була перемога?
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09.02.2021 09:53
+7
Так то при Порошенко! При Порошенко и 2/3 Донбасса освобождено. А наша армия восстановлена. И ракетная программа запущена. Шо сказать... сейчас вам не тогда!
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09.02.2021 09:30
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Важливо не тільки скільки виділили, а й на які програми. Та й за це, велика дяка.
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09.02.2021 11:01 Відповісти
У військовому бюджеті США закладено 275 мільйонів на допомогу Україні...Ці гроші мають прийти у бюджет США від продажу Україні "Джавелінів"...
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09.02.2021 11:59 Відповісти
$275 млн на помощь Украине/ США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет - по 3,8 млрд в год./ Для США Арабия в 10 раз опаснее России.
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09.02.2021 15:35 Відповісти
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