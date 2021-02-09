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У військовому бюджеті США закладено $275 млн на допомогу Україні - на 25 млн більше, ніж торік, - Єльченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посол України назвав пріоритетні напрями співпраці України і США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, дійсний посол України в США Володимир Єльченко розповів, що у військовому бюджеті США на поточний рік закладено 275 мільйонів доларів на допомогу Україні - це на 25 мільйонів більше, ніж минулого року.
Також йдеться про торгово-економічне співробітництво та політичну підтримку в питаннях деокупації українських територій і просування в НАТО.
"Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом", - зазначив Єльченко.
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